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У «Барыса» нет шансов в противостоянии с «Металлургом». Прогноз Андронова

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
У «Барыса» нет шансов в противостоянии с «Металлургом». Прогноз Андронова
Источник: ХК «Барыс»

8 марта стартовал 2-й раунд плей-офф Кубка Гагарина – в борьбу вступили команды Запада. Первые две встречи завершились победами ЦСКА и московского «Динамо», о чем «Советский спорт» подробно рассказывалПришло время сражаться представителям Восточной конференции. О противостоянии «Авангард» – «Ак Барс» мы уже рассказали. Известный обозреватель Алексей Андронов делится своим прогнозом на игру «Металлург» – «Барыс».

Серия с участием действующего чемпиона сейчас активно подается как противостояние бомбардиров: Сергей Мозякин на данный момент забил 50 раз в сезоне, а Найджел Доус - 40. Наверняка, отличатся оба, но у Мозякина на это шансов больше. Вряд ли он будет думать об этом на льду - но на кону «вечный рекорд» Вениамина Александрова - 53 шайбы за чемпионат. И он скоро, очевидно, будет побит.

Первый раунд, в отличие от своего соперника, магнитогорцы «проскочили». Единственная победа «Куньлуня», такое впечатление, была необходимостью. Политического толка. Не случайно китайцы уже расстались с Владимиром Юрзиновым-младшим, а на следующий сезон обещают чуть ли не НХЛовского уровня комплектование. Главное для КХЛ было сделать им «интересно». В общем-то получилось. Но Магнитогорск был сильнее всю серию, и это ни разу не ставилось под сомнение. Дошло до того, что Илья Воробьев стал делить время между своими вратарями, чего в плей-офф обычно не делают. В итоге теперь всем, кроме тренера непонятно, кто основной – Самсонов или Кошечкин. Но точно понятно, что оба хороши.

«Барыс» заслуживает самых теплых слов - как единственная команда, выигравшая серию, не имея преимущества своего льда. И - что возможно даже важнее - лишившись Брэндона Боченски. Да и если вспоминать начало сезона - прийти в себя после увольнения Андрея Назарова было непросто. «Барыс» это сделал. Аплодируем Эдуарду Занковцу.

Но, кажется, сейчас у казахских игроков просто не будет должной мотивации. Даже если вернется Боченски - они намного слабее соперника по составу. Достаточно посмотреть на все звенья «Металлурга», кроме первого. Вспомнить хет-трик Осалы в этом плей-офф и дубль Тимкина в решающем матче прошлого.

Еще один нюанс, о котором мало кто знает и на который мало кто обращает внимание: 22-го апреля в Киеве (если верить сайту ИИХФ) стартует чемпионат мира в первом дивизионе. Костяк сборной Казахстана составляют игроки «Барыса» (в том числе и Доус с Боченски). Сама сборная только недавно рухнула на этот уровень. Не для того, чтобы остаться там надолго. А чтобы побеждать в Киеве (в очень сильной группе - с Австрией, Венгрией, Польшей и Украиной) - нужно будет отдохнуть. И это сейчас важнее Кубка Гагарина, на который шансов все равно немного.

Прогноз – 4-1. Максимум щедрости «Металлурга» будет заключаться разве что только в этом. И в возможном желании заканчивать серию дома, как это было против «Куньлуня». Магнитогорск не будет допускать столько ошибок, сколько сделал «Трактор». И точно будет играть активнее. «Барысу» не поможет даже большинство: уж кто умеет играть дисциплинированно, так это «Магнитка».

Игры в регулярном сезоне: 3:1 (д), 3:5 (г)

Матч

Металлург Мг - Барыс

Место и дата

09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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