У «Барыса» нет шансов в противостоянии с «Металлургом». Прогноз Андронова
8 марта стартовал 2-й раунд плей-офф Кубка Гагарина – в борьбу вступили команды Запада. Первые две встречи завершились победами ЦСКА и московского «Динамо», о чем «Советский спорт» подробно рассказывал. Пришло время сражаться представителям Восточной конференции. О противостоянии «Авангард» – «Ак Барс» мы уже рассказали. Известный обозреватель Алексей Андронов делится своим прогнозом на игру «Металлург» – «Барыс».
Серия с участием действующего чемпиона сейчас активно подается как противостояние бомбардиров: Сергей Мозякин на данный момент забил 50 раз в сезоне, а Найджел Доус - 40. Наверняка, отличатся оба, но у Мозякина на это шансов больше. Вряд ли он будет думать об этом на льду - но на кону «вечный рекорд» Вениамина Александрова - 53 шайбы за чемпионат. И он скоро, очевидно, будет побит.
Первый
раунд, в отличие
от своего соперника,
магнитогорцы
«проскочили».
Единственная
победа «Куньлуня»,
такое впечатление,
была необходимостью.
Политического
толка. Не случайно
китайцы уже
расстались
с Владимиром
Юрзиновым-младши
«Барыс» заслуживает самых теплых слов - как единственная команда, выигравшая серию, не имея преимущества своего льда. И - что возможно даже важнее - лишившись Брэндона Боченски. Да и если вспоминать начало сезона - прийти в себя после увольнения Андрея Назарова было непросто. «Барыс» это сделал. Аплодируем Эдуарду Занковцу.
Но, кажется, сейчас у казахских игроков просто не будет должной мотивации. Даже если вернется Боченски - они намного слабее соперника по составу. Достаточно посмотреть на все звенья «Металлурга», кроме первого. Вспомнить хет-трик Осалы в этом плей-офф и дубль Тимкина в решающем матче прошлого.
Еще один нюанс, о котором мало кто знает и на который мало кто обращает внимание: 22-го апреля в Киеве (если верить сайту ИИХФ) стартует чемпионат мира в первом дивизионе. Костяк сборной Казахстана составляют игроки «Барыса» (в том числе и Доус с Боченски). Сама сборная только недавно рухнула на этот уровень. Не для того, чтобы остаться там надолго. А чтобы побеждать в Киеве (в очень сильной группе - с Австрией, Венгрией, Польшей и Украиной) - нужно будет отдохнуть. И это сейчас важнее Кубка Гагарина, на который шансов все равно немного.
Прогноз
– 4-1. Максимум
щедрости «Металлурга»
будет заключаться
разве что только
в этом. И в возможном
желании заканчивать
серию дома, как
это было против
«Куньлуня».
Магнитогорск
не будет допускать
столько ошибок,
сколько сделал
«Трактор». И
точно будет
играть активнее.
«Барысу» не
поможет даже
большинство:
уж кто умеет
играть дисциплинированн
Игры в регулярном сезоне: 3:1 (д), 3:5 (г)
Матч
Место и дата
09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция