«Эмоции – от отношения к СКА». Оценка незасчитанного в овертайме гола «Динамо»

Арбитр международной категории Александр Зайцев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» – об отмененном голе в ворота СКА и четырех подряд удалениях игроков «Динамо».

«Было понятно сразу - ворота сдвинуты раньше гола»

– На телевизионной картинке сразу было видно, что ворота сдвинуты, а шайба пересекла линию ворот только после этого. У судей стоят немного другие камеры, поэтому они так долго и просматривали этот эпизод. Может, у них там проекция не та, поэтому возникла пауза. По телекартинке было очевидно, что шайба зашла в сдвинутые ворота.

– Вам не показалось, что ворота сдвинул Максим Чудинов?

– Да, можно придраться и дать удаление Чудинову. Но ведь сдвинул ворота не он, Чудинов толкнул Алексея Цветкова. И в этой борьбе ворота и были сдвинуты. Но чтобы в такой ситуации дать удаление – надо было искать его и придираться. Правильно сделали, что не дали удаление Чудинову.

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– Значит, двух мнений быть не может: гол забит неправильно?

– Это даже не обсуждается. Это понятно было сразу.

– Тренерский штаб «Динамо» и его игроки вряд ли с вами согласятся.

– Это все эмоции. Все все прекрасно понимают. Ведь руководство СКА в каком-то смысле находится в руководстве КХЛ, отсюда такая напряженность в играх против армейцев. Судья тренерам «Динамо» все спокойно объяснил. Думаю, после матча они спокойно посмотрят видео и поймут, что были не правы.

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«Судьи не могли не дать удаление Зубу в овертайме»

– Четыре подряд удаления было у «Динамо», последнее армейцы как раз и реализовали. Согласны с каждым действием арбитров?

– Это все идет к тому, о чем я говорил. Все эмоции идут от отношения к руководству СКА. Все эти удаления – не какие-то штучки судей, а именно то, что они увидели. Если они их дали – значит, фолы были.

Но если бы в аналогичной ситуации они бы не свистнули такой же эпизод со стороны СКА – тогда уже и могло сложиться мнение, что судьи больше помогают петербургской команде. А таких моментов не было, сравнить не с чем. Кстати, в овертайме были моменты у обеих команд, когда судьи могли дать удаление, но решили свистеть только очевидные эпизоды.

– Такой, как нарушение численного состава у СКА.

– Да, гол же был забит в неравных составах. Если вы видели – вся скамейка «Динамо» вскочила со своих мест и показывала, что шесть человек на льду у СКА. В этой ситуации судьям уже ничего не оставалось, кроме как удалить Артема Зуба.

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