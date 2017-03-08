Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик1 : 0Зенит-2
Хоккей  СКА2 : 3 ОТДинамо Москва
Футбол  Барселона2 : 0ПСЖ
Футбол  Динамо1 : 1Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА4 : 2Локомотив
Футбол  Боруссия1 : 0Бенфика
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Эмоции – от отношения к СКА». Оценка незасчитанного в овертайме гола «Динамо»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Эмоции – от отношения к СКА». Оценка незасчитанного в овертайме гола «Динамо»
Источник: ХК СКА

Арбитр международной категории Александр Зайцев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» – об отмененном голе в ворота СКА и четырех подряд удалениях игроков «Динамо». 

«Было понятно сразу - ворота сдвинуты раньше гола»

– На телевизионной картинке сразу было видно, что ворота сдвинуты, а шайба пересекла линию ворот только после этого. У судей стоят немного другие камеры, поэтому они так долго и просматривали этот эпизод. Может, у них там проекция не та, поэтому возникла пауза. По телекартинке было очевидно, что шайба зашла в сдвинутые ворота. 

– Вам не показалось, что ворота сдвинул Максим Чудинов?
– Да, можно придраться и дать удаление Чудинову. Но ведь сдвинул ворота не он, Чудинов толкнул Алексея Цветкова. И в этой борьбе ворота и были сдвинуты. Но чтобы в такой ситуации дать удаление – надо было искать его и придираться. Правильно сделали, что не дали удаление Чудинову.

Посмотреть видео

– Значит, двух мнений быть не может: гол забит неправильно?
– Это даже не обсуждается. Это понятно было сразу.

– Тренерский штаб «Динамо» и его игроки вряд ли с вами согласятся.
– Это все эмоции. Все все прекрасно понимают. Ведь руководство СКА в каком-то смысле находится в руководстве КХЛ, отсюда такая напряженность в играх против армейцев. Судья тренерам «Динамо» все спокойно объяснил. Думаю, после матча они спокойно посмотрят видео и поймут, что были не правы.

Начало - огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка

 «Судьи не могли не дать удаление Зубу в овертайме»

– Четыре подряд удаления было у «Динамо», последнее армейцы как раз и реализовали. Согласны с каждым действием арбитров?
– Это все идет к тому, о чем я говорил. Все эмоции идут от отношения к руководству СКА. Все эти удаления – не какие-то штучки судей, а именно то, что они увидели. Если они их дали – значит, фолы были.

Но если бы в аналогичной ситуации они бы не свистнули такой же эпизод со стороны СКА – тогда уже и могло сложиться мнение, что судьи больше помогают петербургской команде. А таких моментов не было, сравнить не с чем. Кстати, в овертайме были моменты у обеих команд, когда судьи могли дать удаление, но решили свистеть только очевидные эпизоды.

– Такой, как нарушение численного состава у СКА.
– Да, гол же был забит в неравных составах. Если вы видели – вся скамейка «Динамо» вскочила со своих мест и показывала, что шесть человек на льду у СКА. В этой ситуации судьям уже ничего не оставалось, кроме как удалить Артема Зуба. 

«Шутим: овертайм выиграли 4:2!» Скандал после СКА - «Динамо» (видео)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Красковский: Драка с Муршаком? Может, повезло, а может, учитель был хорошийФорвард «Локомотива» Павел Красковский подвел итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ с ЦСКА (2:4) и рассказал о драке с форвардом соперника Яном Муршаком.Александр Кожевников: Карпов сделал для «Динамо» много, но для приглашения в сборную должна быть стабильностьДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением относительно приглашения нападающего московского «Динамо» Максима Карпова в национальную команду.Александр Кожевников: СКА играл слишком самоуверенноДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинальной серии между СКА и московским «Динамо» (2:3 ОТ).«Шутим: овертайм выиграли 4:2!» Скандал после СКА – «Динамо» (видео)«Шутим: овертайм выиграли 4:2!» Скандал после СКА – «Динамо» (видео)Главной темой стал не хет-трик скромного Максима Карпова, а незасчитанный в овертайме гол динамовцев.Сергей Федоров: У ЦСКА есть основания для разговора с главным арбитром КХЛГлавный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров высказался о судействе в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (4:2).Иван Скобрев: Игра между СКА и «Динамо» получилась почти честнойТренер по физподготовке «Динамо» Иван Скобрев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).У «Барыса» нет шансов в противостоянии с «Металлургом». Прогноз АндроноваУ «Барыса» нет шансов в противостоянии с «Металлургом». Прогноз АндроноваИзвестный обозреватель Алексей Андронов делится своим прогнозом на игру «Металлург» – «Барыс».Максим Карпов: Ничего не буду говорить о судействе в матче против СКАНападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).Яков Рылов: Так и думал, что гол в ворота СКА не засчитают, мы же в Питере играемЗащитник «Динамо» Яков Рылов поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).Алексей Кудашов: Плохо сыграли в меньшинстве и не использовали моментыПосле поражения от ЦСКА в стартовом матче серии (2:4) главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов объяснил причины неудачиАлександр Медведев: Гол «Динамо» не засчитали правильно. Игрок был в площади ворот и ворота были сдвинутыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).«Крадут пять минут. Парадокс!» Страсти после матча ЦСКА – «Локомотив»«Крадут пять минут. Парадокс!» Страсти после матча ЦСКА – «Локомотив»После матча страсти продолжали кипеть. Тренеры на пресс-конференции словно провели овертайм.«Ак Барс» выиграет в Омске один из матчей. Прогноз Андронова«Ак Барс» выиграет в Омске один из матчей. Прогноз АндроноваИзвестный спортивный обозреватель Алексей Андронов делится своим прогнозом на противостояние «Авангард» – «Ак Барс».Артем Зуб: СКА в овертайме физически не подселЗащитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).Егор Яковлев: Момент с незасчитанной шайбой? Я упал возле ворот, особо ничего не виделЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).Олег Знарок: Наверное, СКА помешал долгий перерывГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» (2:3 ОТ).Сергей Орешкин: Реакция на незасчитанную шайбу? Без комментариев. Про судей вообще не разговариваемГлавный тренер «Динамо» Сергей Орешкин поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала Западной конференции против СКА (3:2 ОТ).Начало – огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на ЗнаркаНачало – огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на ЗнаркаНе помог армейцам ни Пикассо, ни Евклид, ни спецназовская подготовка.
Главные новости
Футбол
«Барселона» – «ПСЖ». Онлайн
Футбол
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бенфика». Онлайн
Футбол
Только Германия и Турция претендуют на Евро-2024
Формула-1
Боттас остался на первом месте по итогам второго дня тестов в Барселоне
Футбол
Промес вошел в предварительный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией
Очередные занятия в Школе спортивного журналиста «Советского спорта»
Хоккей
Сергей Федоров: У ЦСКА есть основания для разговора с главным арбитром КХЛ
Лыжный спорт
Елена Вяльбе: Устюгов – супермолодец, подтвердил свою мощь
Хоккей
Максим Карпов: Ничего не буду говорить о судействе в матче против СКА
Хоккей
Яков Рылов: Так и думал, что гол в ворота СКА не засчитают, мы же в Питере играем
все новости