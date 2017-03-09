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Португалия России не конкурент. Главный итог матча «Боруссия» – «Бенфика»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Португалия России не конкурент. Главный итог матча «Боруссия» – «Бенфика»
Источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

К радости всех болельщиков российского футбола «Боруссия» обыграла «Бенфику» – 4:0. После этого у Португалии остаются лишь призрачные шансы отвоевать у России шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ПОРТУГАЛИИ

Матч «Боруссии» и «Бенфики» представлял особую важность не только для болельщиков «орлов», но и для всей Португалии.

Родина Криштиану Роналду оказалась как никогда близка к потере шестой строчки в таблице коэффициентов УЕФА. Страна, которая займет данное место по итогам этого сезона, сможет в сезоне-2018/19 делегировать в Лигу чемпионов три команды. Того, кто финиширует седьмым, в главном турнире Старого Света будут представлять лишь две дружины. Перед текущей неделей шестой была Россия. Мы опережали Португалию на один балл - 50.332 против 49.332.

Сложность Португалии в том, что в еврокубковую весну вышли лишь «Порту» и «Бенфика». Причем «Порту» вот-вот простится с Лигой чемпионов, ведь в первом матче 1/8 финала на своем поле он со счетом 0:2 уступил «Ювентусу». Дома «Старая Синьора» гораздо сильнее, чем в гостях. Достаточно сказать, что уже три сезона подряд в Лиге чемпионов она на «Ювентус Стэдиум» никому не уступает. Не получилось в Турине победить даже у таких зубров, как «Реал» и «Бавария». В такой ситуации Португалии, чтобы обойти Россию в таблице коэффициентов, оставалось надеяться на успешное выступление «Бенфики». Благо, первый матч у «Боруссии» она выиграла - 1:0.

Если кто из двух стран - Россия и Португалия - на этой неделе и должен был волноваться за свое место, то это представитель Пиренейского полуострова. Даже победа «Бенфики» над «Боруссией» в гостях Португалии ничего не гарантировала. В таком случае команда Руя Витории набрала бы три балла (два - за победу, один - за выход в четвертьфинал) и принесла бы родине 0,5 балла (такой результат получаем, разделив набранные клубом баллы на количество команд-участниц - в этом сезоне Португалия делегировала в еврокубки шесть представителей). Этого мало, чтобы достать Россию. Поэтому победа «Бенфики» в противостоянии с «Боруссией» могла лишь оставить Португалию в игре с Россией, не более. Чтобы Португалия обогнала нас, «Бенфике» нужно было пошуметь и в четвертьфинале.

БЕСПОДОБНАЯ «БОРУССИЯ»

Понятно, что во время игры о таблице коэффициентов УЕФА команды не думали. Мысль о ней волновала лишь болельщиков двух страх. Команды же преследовали единственную цель - выйти в четвертьфинал. Счет первого матча оставлял хорошие шансы на продолжение борьбы обоим коллективам. В отличие от других игр этой недели Лиги чемпионов, где фавориты прослеживались.

Когда уже на 4-й минуте «Боруссия» усилиями Обамеянга открыла счет, казалось, что «Бенфике» не устоять. Настолько легко хозяевам давались первые минуты. Но после гола продолжения не последовало. Португальцы не рассыпались, а стали действовать так, будто ничего не случилось. Этим они дали понять, что удар держать умеют. Хорошее качество для кубковых турниров. Стало тревожно, что «орлы» «Боруссию» могут пройти.

После первого забитого гола обе команды стали перестраховываться. Есть возможность остановить атаку мелким фолом? Нужно пользоваться! В итоге уже в первом тайме судья зафиксировал в общей сложности 15 нарушений. Восемь из них произошли на чужой половине поля. Логика проста: чем дальше от своих ворот нарушаешь правила, тем безопаснее. Для своих ворот в первую очередь - не для игрока. Форвард «Боруссии» Дембеле мог быть удален за две желтые карточки, но судья его пожалел.

Ярких красок игре фолы не добавляли. Хотелось, чтобы кто-нибудь забил, чтобы игра раскрылась. Но до перерыва команды больше так и не отличились.

А сразу после отдыха «Боруссия» предстала той, что всех в себя влюбила. Команда Томаса Тухеля включила скорости и забила трижды. Скорость проявилась в обращении с мячом - футболисты гораздо чаще стали играть в одно-два касания. Показателен третий гол «Борусси»: Шмельцер сделал голевую передачу в одно касание, а Обаменяг забил в одно касание. В первом тайме хозяева больше времени тратили на принятие решений и обработку мяча. Поэтому не удивительно, что до перерыва они отличились только со «стандарта», в то время как после перерыва трижды забили с игры.

Благодаря победе «Боруссии» отрыв России от Португалии сохранился - страны разделяет один балл. Спасибо, Дортмунд!

Матч

Боруссия - Бенфика - 4:0 (1:0)

Голы

Обамеянг 5 (1:0). Пулишич 59 (2:0). Обамеянг 61 (3:0). Обамеянг 85 (4:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Бартра, Дурм, Шмельцер, Пищек, Папастатопулос (Гинтер, 89), Кастро, Пулишич, Вайгль, Дембеле (Кагава, 82), Обамеянг (Шюррле, 87)

Бенфика: Эдерсон, Линделёф В., Алмейда, Семеду Н., Луизао, Самарис (Живкович, 74), Элизеу, Митроглу, Черви (Хименес Р., 83), Сальвио (Жонас, 64), Пицци

Предупреждения:

Кастро, 31; Дембеле, 39; Пищек, 66 - Самарис, 34

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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