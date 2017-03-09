Нокдаун от Красковского и тяжелая травма Скотта. Видеообзор Кубка Гагарина

Самые яркие моменты первых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина Западной конференции.

5. Незасчитанная шайба «Динамо»

На десятой минуте овертайма нападающий московского «Динамо» Алексей Цветков опасно бросил со средней дистанции. Голкипер СКА Микко Коскинен выпустил шайбу из ловушки, а подключившийся к атаке защитник бело-голубых Яков Рылов затолкал шайбу в уже сдвинутые ворота. В интервью после матч защитник «Динамо» признался: он был уверен, арбитры не засчитают шайбу.





4. Грубость Прохоркина (ХК СКА)

Нападающий питерских армейцев Николай Прохоркин довольно грубо обошелся с динамовцем Ильей Никулиным. Оставшись без клюшки форвард СКА не нашел ничего лучше, чем толкнуть двумя руками соперника на борт. Никулин успел выставить руку. В противном случае все могло закончиться серьезной травмой, которых и без того достаточно в этом розыгрыше плей-офф.

3. Травма Скотта (ЦСКА)

Много споров вызвал силовой прием защитника «Локомотива» Рушана Рафикова против канадского форварда ЦСКА Грега Скотта. На послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов сообщил, что со Скоттом все очень серьезно, а команда потеряла нападающего.





2. Красковский («Локомотив») отправил Муршака (ЦСКА) в нокдаун

Нападающий хозяев Ян Муршак и форвард гостей Павел Красковский провели зрелищный кулачный поединок во втором периоде первого матча серии между ЦСКА и «Локомотивом». После продолжительного обмена ударами 20-летний форвард ярославцев отправил соперника в нокдаун.





1. Победная шайба Карпова («Динамо» Мск)

Героем первой встречи между СКА и московским «Динамо» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина стал нападающий бело-голубых Максим Карпов. Форвард москвичей оформил хет-трик в овертайме и тем самым принес победу команде.

После броска Ильи Никулина шайба попала в Карпова, который быстро сориентировался на чужом пятаке и в третий раз отправил шайбу в ворота Коскинена.



