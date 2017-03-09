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Величайшие! «Барселона» сотворила чудо, отыгравшись с 0:4

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Величайшие! «Барселона» сотворила чудо, отыгравшись с 0:4
Источник: Getty Images

«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» сотворила настоящее чудо, сумев пройти дальше после сокрушительного поражения в первой игре.

БЫТЬ НЕ ХУЖЕ «ЛЕЙШОЭША»

Для начала просто немного фактов. Еще никто в истории еврокубков не отыгрывался в ответном матче после поражения 0:4. И было всего три случая, когда после поражения с разницей в четыре мяча команда проходила в следующий раунд. В Кубке УЕФА-1985/86 «Реал» уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха 1:5, но потом победил 4:0. Годом ранее в том же турнире сербский «Партизан» проиграл в гостях английскому КПР – 2:6, но взял реванш – 4:0. А в Кубке Кубков-1961/62 португальский «Лейшоэш» потерпел поражение от швейцарского «Ле Шо-де-Фон» - 2:6, но потом выиграл 5:0.

Да и «Барселона», казалось, не та команда, что может держать удар. 26 раз она уступала в первом матче плей-офф, и лишь в 12 случаях проходила дальше. Хотя памятные победы у нее все же были. В четвертьфинале Лиги чемпионов-1999/2000 каталонцы проиграли в гостях «Челси» - 1:3, причем в Лондоне, как и сейчас в Париже, соперник буквально вкатывал сине-гранатовых в газон и тот счет был еще за счастье. В ответной встрече «Барселона» сначала разницу ликвидировала, а затем добила противника в овертайме – 5:1. А в сезоне-2012/13 каталонцы в 1/8 финала потерпели поражение от «Милана» - 0:2, но дома взяли реванш – 4:0.

«У нас есть шансы и мы будем биться до последнего. Наша цель – показать, что мы можем быть лучше «ПСЖ». Это будет трудно, но я твердо верю, что мы можем провести отличный матч и пройти дальше», - говорил перед игрой главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.

И, похоже, верил не только он, но и его футболисты. Во всяком случае, первые 10 минут в исполнении «Барселоны» были поистине впечатляющими и задали тон всему матчу. «ПСЖ», даже отбирая мяч, просто не мог перейти с ним на чужую половину поля. А выходить в атаку длинными передачами было бессмысленно – их просто было не на кого делать, поскольку защищались парижане всей командой и все 11 игроков находились за линией мяча.

РАЗРУХА В ГОЛОВАХ

В какой-то момент показалось, что у «ПСЖ» вроде бы стало что-то налаживаться. Вот Рабьо отобрал мяч у Суареса, вот получилось выйти в атаку и заработать угловой, а за ним еще один, вот Пике получил желтую карточку за фол на Кавани. И дышать стало вроде бы полегче.

Но беда «ПСЖ» была в том, что они вышли не играть в футбол – они вышли отбиться, отплеваться, отстоять это преимущество в четыре гола. Просто отмучиться эти 90 минут, и с чистой совестью отправиться в четвертьфинал – мысленно они были уже там. И только уступая в счете 0:3, гости сумели на какое-то мгновение отбросить в сторону все эти свои страхи.

И у ворот «Барселоны» сразу пошли моменты – Кавани сначала попал в штангу, потом вогнал мяч под перекладину после скидки Кюрзава, и, наконец, проверил растяжку тер Штегена, выскочив с ним один на один – немец оказался к такому повороту готов.

Вот только продолжалось это недолго. Футболисты «ПСЖ» снова стали считать минуты до финального свистка, уверовав в собственное превосходство. За что и поплатились. И, в общем-то, неважно, что оба пенальти в ворота парижан были сомнительными – Неймар с удовольствием споткнулся о голову Менье, хотя мог бы и перепрыгнуть соперника, а момент с Суаресом половина арбитров вообще оставила бы без внимания. Играй они смелее, этих моментов можно было бы избежать в принципе. «ПСЖ» проиграл матч не на поле, он проиграл его в своих головах, еще до стартового свистка согласившись на поражение с нужным счетом.

А Унаи Эмери жаль… После таких ударов можно и не подняться.

Матч

Барселона - ПСЖ - 6:1 (2:0)

Голы

Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси

ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)

Предупреждения:

Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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