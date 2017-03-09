Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»

Нереальные истории спасений в ответных матчах после поражений в первых.

1978/79, 1/32 финала Кубка УЕФА: «Црвена Звезда» (Югославия) – «Динамо» (ГДР) – 2:5, 4:1



Этот матч – больше, чем просто футбол. Две команды из восточной Европы хотели показать, чем социалистический футбол интереснее и лучше. После победы в первом матче со счетом 5:2 и быстрого гола в гостевом берлинское «Динамо» могло чувствовать себя спокойно. Но с 58-й минуты «Црвена Звезда» забила четыре подряд и вышла в 1/16 финала, победный гол у югославов получился на 90-й минуте.

1984/85, 1/16 финала Кубка УЕФА: «Партизан» (Югославия) – «Куинз Парк Рейнджерс» (Англия) – 2:6, 4:0



В первой встрече англичане при 7000 зрителей разгромили югославов 6:2 и спокойно ехали на гостевой матч. А там 50 000 болельщиков помогли «Партизану» забить четыре и выйти в 1/8 финала.

1984/85, 1/8 финала Кубка УЕФА: «Реал» (Испания) – «Андерлехт» (Бельгия) – 0:3, 6:1.

«Андерлехт» был фаворитом, первый матч это подтвердил: кстати, третий гол в ворота «Реала» забил бывший тренер «Крыльев» Франк Веркаутерен. В ответном матче «Реал» отыграл все три мяча, потом пропустил, а затем снова забил три. Хет-трик тогда оформил Эмилио Бутрагеньо. В итоге мадридцы выиграли тот турнир, обыграв в финале венгерский «Видеотон».

1984/85, 1/16 финала Кубка Кубков: «Барселона» (Испания) – «Мец» (Франция) – 4:2, 1:4

В истории еврокубков уже было фантастическое противостояние «Барселоны» и французской команды. Только 22 года назад громадное преимущество упустили каталонцы, которые после гостевой победы со счетом 4:2 умудрились дома проиграть скромному «Мецу» 1:4.

1985/86, 1/4 финала Кубка Кубков: «Байер» (Германия) – «Динамо» (Германия) – 0:2, 7:3

Наверно, это был самый невероятный камбэк в истории европейского футбола: дрезденское «Динамо» не только победило в первом матче со счетом 2:0, но и к 57-й минуте вело со счетом 3:1 в ответном матче. А потом «Байер» просто взял и забил 6 мячей подряд за час.

1985/86, 1/8 финала Кубка УЕФА: «Реал» (Испания) – «Боруссия» М (Германия) – 1:5, 4:0

Год не успел пройти со невероятной победы над «Андерлехтом», а «Реал» вновь решил развлечься: в гостях испанцы уступили «Боруссии» М 1:5, забив единственный мяч уже при счете 0:4. Но этот гол в итоге и спас испанцев. «Реал» забил четыре без ответа мяча и элегантно проскочил дальше.

2005/06, 1/4 финала Кубка УЕФА: «Мидслбро» (Англия) – «Базель» (Швейцария) – 0:2, 4:1

2005/06, полуфинал Кубка УЕФА: «Мидслбро» (Англия) – «Стяуа» (Румыния) – 0:1, 4:2

«Базель» с Младеном Петричем дома уверенно обыграл середняка АПЛ 2:0, а гол в гостях, казалось, гарантировал швейцарцам полуфинал. Но Марк Видука, Джимми-Флойд Хассельбайнк и Массимо Макароне оказались против. 4:1 и «Боро» пошел дальше.

История повторилась в полуфинале: на этот раз румынский «Стяуа» дома победил 1:0 и вел в гостях 2:0, но затем англичане вновь забили четыре и вышли в финал. Там этих мастеров камбэка остановила «Севилья».

2009/10, 1/8 Лиги Европы: «Фулхэм» (Англия) – «Ювентус» (Италия) – 1:3, 4:1

«Ювентус» в первом матче спокойно обыграл англичан 3:1, да и ответный начал уверенно – Давид Трезеге открыл счет уже на 4-й минуте. Но затем подопечные Роя Ходжсона начали уничтожать итальянцев: два удаления и четыре пропущенных гола в итоге не позволили будущей лучшей команде Италии пройти дальше. А «Фулхэм» тогда внезапно дошел до финала, но проиграл мадридскому «Атлетико».

2016/17, 1/8 Лиги чемпионов: «Барселона» (Испания) – ПСЖ (Франция) – 0:4, 6:1

После поражения в Париже на Барселону свалилось столько, что выдержал бы не каждый, но каталонцы сделали правильные выводы и с самых первых минут побежали отыгрывать: на 3-й минуте забили первый гол, на 40-й – второй, на 50-й – третий.

И самое сложное: испанцы долго не могли сравняться по сумме, даже пропустили от Эдинсона Кавани. Оказалось, это нужно было для самого невероятного футбольного сценария. Суперразвязку «Барса» еще и отложила на семь последних минут: 88-я, 91-я и 95-я – это два Неймара и победный он воспитанника Сержи Роберто. Неймар назвал эту встречу лучшей в его карьере. Но он недооценивает: это лучший матч в карьере всего мирового футбола.

«Как теперь не верить в чудеса». Испанские СМИ о победе «Барселоны»