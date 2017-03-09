«Браво, «Барселона»! Увы, тренеришка...» Реакция футбольного мира на камбэк года

Реакция соцсетей на историческую победу «Барселоны» над «ПСЖ» со счетом 6:1.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде действующим чемпионам Франции со счетом 0:4.

Перед командой Луиса Энрике стояла практически невыполнимая задача, однако «Барселоне» на «Камп Ноу» удалось совершить чудо.



Уже на 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, а после перерыва Лионель Месси довел счет до крупного - 3:0, реализовав пенальти.

Ответный гол в исполнении Эдинсона Кавани, казалось, снял все вопросы о победителе в данном двухматчевом противостоянии, но в концовке игры Неймар оформил дубль.

А в компенсированное время вышедший на замену Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий, шестой мяч.

Конечно, подобное событие не могли не отметить ведущие российские телекомментаторы:



Верните чемпионат Испании!!!!! — Genich Konstantin (@GenichK) 8 марта 2017 г.

Надеюсь, Верратти все понял. Пора возвращаться в Италию. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 8 марта 2017 г.

Нобель, если Вератти понял вообще хоть что-нибудь, возвращаться надо в Испанию. https://t.co/scqQ5ULXf9 — Василий Уткин (@radioutkin) 8 марта 2017 г.

"Барселона" великая! Но выход Орье - чудовищный провал Эмери. Увы, тренеришка... — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 8 марта 2017 г.

В принципе Барсе надо вручить Кубок чемпионов прямо сейчас и закрыть эту Лигу чемпионов. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 8 марта 2017 г.

Не остались в стороне и популярные мировые эксперты.

«Это была величайшая игра всех времен», - уверен бывший нападающий «Лестера» и сборной Англии Гари Линекер.

Unbe-fucking-lievable! Greatest game ever. — Gary Lineker (@GaryLineker) 8 марта 2017 г.

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри ограничился одним выразительным междометием.

WOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWW — Thierry Henry (@ThierryHenry) 8 марта 2017 г.

«Невероятный матч! Неплохо, «Барселона», выше нос, «ПСЖ», - написал вингер «Баварии» Франк Рибери, который едва ли был рад подобному исходу встречи, несмотря на свое марсельское прошлое.

Хосеп Гвардиола также не мог не отметить успех родного клуба. Ему еще только предстоит оформить путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



#PEP: I’d like to congratulate FC Barcelona, it’s an amazing result they got tonight. #UCL — Manchester City (@ManCity) 8 марта 2017 г.

И как минимум один человек в мире предполагал именно такое развитие событий в Каталонии. Невероятно, но факт.



@ProvyHernandez I bet 6-1. I believe Barca won't keep a clean sheet today — Antonio Barreto (@adiosdinho) 8 марта 2017 г.

С трудом подбирали слова для описания происходящего и известные российские футболисты:

Вы это видели???🙈🙈😳😳😳браво,Барселона🔝 — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 8 марта 2017 г.

А для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина вопрос о лучшей команде мира больше не стоит: