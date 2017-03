«Браво, «Барселона»! Увы, тренеришка...» Реакция футбольного мира на камбэк года

Реакция соцсетей на историческую победу «Барселоны» над «ПСЖ» со счетом 6:1.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде действующим чемпионам Франции со счетом 0:4.

Перед командой Луиса Энрике стояла практически невыполнимая задача, однако «Барселоне» на «Камп Ноу» удалось совершить чудо.



Уже на 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, а после перерыва Лионель Месси довел счет до крупного - 3:0, реализовав пенальти.

Ответный гол в исполнении Эдинсона Кавани, казалось, снял все вопросы о победителе в данном двухматчевом противостоянии, но в концовке игры Неймар оформил дубль.

А в компенсированное время вышедший на замену Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий, шестой мяч.

Конечно, подобное событие не могли не отметить ведущие российские телекомментаторы:



Не остались в стороне и популярные мировые эксперты.

«Это была величайшая игра всех времен», - уверен бывший нападающий «Лестера» и сборной Англии Гари Линекер.

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри ограничился одним выразительным междометием.

«Невероятный матч! Неплохо, «Барселона», выше нос, «ПСЖ», - написал вингер «Баварии» Франк Рибери, который едва ли был рад подобному исходу встречи, несмотря на свое марсельское прошлое.

Wow what an unbelievable game! 😳 Chapeau Barca, not bad! 👍🏼 Chin up PSG! #UCL #FCBPSG @ChampionsLeague

Хосеп Гвардиола также не мог не отметить успех родного клуба. Ему еще только предстоит оформить путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



#PEP: I’d like to congratulate FC Barcelona, it’s an amazing result they got tonight. #UCL