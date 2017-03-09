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«Браво, «Барселона»! Увы, тренеришка...» Реакция футбольного мира на камбэк года

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Браво, «Барселона»! Увы, тренеришка...» Реакция футбольного мира на камбэк года
Источник: Getty Images

Реакция соцсетей на историческую победу «Барселоны» над «ПСЖ» со счетом 6:1.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде действующим чемпионам Франции со счетом 0:4.

Перед командой Луиса Энрике стояла практически невыполнимая задача, однако «Барселоне» на «Камп Ноу» удалось совершить чудо.

Уже на 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, а после перерыва Лионель Месси довел счет до крупного - 3:0, реализовав пенальти.

«Как теперь не верить в чудеса». Испанские СМИ о победе «Барселоны»

Ответный гол в исполнении Эдинсона Кавани, казалось, снял все вопросы о победителе в данном двухматчевом противостоянии, но в концовке игры Неймар оформил дубль.

А в компенсированное время вышедший на замену Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий, шестой мяч. 

Конечно, подобное событие не могли не отметить ведущие российские телекомментаторы:

Не остались в стороне и популярные мировые эксперты.

Величайшие! «Барселона» сотворила чудо, отыгравшись с 0:4

«Это была величайшая игра всех времен», - уверен бывший нападающий «Лестера» и сборной Англии Гари Линекер.

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри ограничился одним выразительным междометием.

«Невероятный матч! Неплохо, «Барселона», выше нос, «ПСЖ», - написал вингер «Баварии» Франк Рибери, который едва ли был рад подобному исходу встречи, несмотря на свое марсельское прошлое.

Хосеп Гвардиола также не мог не отметить успех родного клуба. Ему еще только предстоит оформить путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

И как минимум один человек в мире предполагал именно такое развитие событий в Каталонии. Невероятно, но факт.

С трудом подбирали слова для описания происходящего и известные российские футболисты:

 А для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина вопрос о лучшей команде мира больше не стоит:

Wow!!!!!im in shock!!!!6-1!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻best team in the world!!!#barca #history #best

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Матч

Барселона - ПСЖ - 6:1 (2:0)

Голы

Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси

ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)

Предупреждения:

Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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