«Браво, «Барселона»! Увы, тренеришка...» Реакция футбольного мира на камбэк года
Реакция соцсетей на историческую победу «Барселоны» над «ПСЖ» со счетом 6:1.
Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде действующим чемпионам Франции со счетом 0:4.
Перед командой Луиса Энрике стояла практически невыполнимая задача, однако
«Барселоне» на «Камп Ноу» удалось совершить чудо.
Уже на 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, а после перерыва Лионель Месси довел счет до крупного - 3:0, реализовав пенальти.
«Как теперь не верить в чудеса». Испанские СМИ о победе «Барселоны»
Ответный гол в исполнении Эдинсона Кавани, казалось, снял все вопросы о победителе в данном двухматчевом противостоянии, но в концовке игры Неймар оформил дубль.
А в компенсированное время вышедший на замену Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий, шестой мяч.
Конечно, подобное событие не могли не отметить ведущие российские телекомментаторы:
Верните чемпионат Испании!!!!!— Genich Konstantin (@GenichK) 8 марта 2017 г.
Надеюсь, Верратти все понял. Пора возвращаться в Италию.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 8 марта 2017 г.
Нобель, если Вератти понял вообще хоть что-нибудь, возвращаться надо в Испанию. https://t.co/scqQ5ULXf9— Василий Уткин (@radioutkin) 8 марта 2017 г.
"Барселона" великая! Но выход Орье - чудовищный провал Эмери. Увы, тренеришка...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 8 марта 2017 г.
В принципе Барсе надо вручить Кубок чемпионов прямо сейчас и закрыть эту Лигу чемпионов.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 8 марта 2017 г.
Не остались в стороне и популярные мировые эксперты.
Величайшие! «Барселона» сотворила чудо, отыгравшись с 0:4
«Это была величайшая игра всех времен», - уверен бывший нападающий «Лестера» и сборной Англии Гари Линекер.
Unbe-fucking-lievable! Greatest game ever.— Gary Lineker (@GaryLineker) 8 марта 2017 г.
Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри ограничился одним выразительным междометием.
WOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWW— Thierry Henry (@ThierryHenry) 8 марта 2017 г.
«Невероятный матч! Неплохо, «Барселона», выше нос, «ПСЖ», - написал вингер «Баварии» Франк Рибери, который едва ли был рад подобному исходу встречи, несмотря на свое марсельское прошлое.
Wow what an unbelievable game! 😳 Chapeau Barca, not bad! 👍🏼 Chin up PSG! #UCL #FCBPSG @ChampionsLeague— Franck Ribéry (@FranckRibery) 8 марта 2017 г.
Хосеп Гвардиола также не мог не отметить успех родного клуба. Ему еще только предстоит оформить путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
#PEP: I’d like to congratulate FC Barcelona, it’s an amazing result they got tonight. #UCL— Manchester City (@ManCity) 8 марта 2017 г.
И как минимум один человек в мире предполагал именно такое развитие событий в Каталонии. Невероятно, но факт.
@ProvyHernandez I bet 6-1. I believe Barca won't keep a clean sheet today— Antonio Barreto (@adiosdinho) 8 марта 2017 г.
С трудом подбирали слова для описания происходящего и известные российские футболисты:
Это было что-то с чем-то... #БАРСЕЛОНАПСЖ— Ruslan Nigmatullin ⚽ (@RusNigmatullin) 8 марта 2017 г.
Вы это видели???🙈🙈😳😳😳браво,Барселона🔝— Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 8 марта 2017 г.
А для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина вопрос о лучшей команде мира больше не стоит:
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция