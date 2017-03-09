«Как теперь не верить в чудеса». Испанские СМИ о победе «Барселоны»

«Барселона» победила «ПСЖ» со счетом 6:1 на «Камп Ноу» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, отыгравшись со счета 0:4. «Советский спорт» собрал реакцию испанских СМИ на исторический камбэк.

Marca.com

Автор: Джейме Ринкон

Никогда не говори никогда. Даже если ваша команда должна выиграть с разницей в пять голов. Даже если нужно забить сопернику три гола за полчаса. История Лиги чемпионов сегодня принадлежит «Барселоне». Она написана ее с нарицательным именем: Серхи Роберто. Его гол на 95-й минуте сделал невозможное возможным. «Барселона» прошла дальше. 6:1. Против «ПСЖ». Как теперь не верить в чудеса.

Говорить будут долго. Много. О матче, который прошел на «Камп Ноу» 8 марта. Спорные моменты будут еще обсуждаться, как и ужасная игра «ПСЖ», который двумя неделями ранее ликовал. Но ярче всего останется в памяти момент с невероятным камбэком. «Барселона» никогда не теряла веры на протяжении матча. Совпадение ли нет, команда сделала то, что делал ее тренер на протяжении карьеры: бегала и верила, верила и играла до последнего вздоха и никто не думал о другом.

Самое удивительное из всего, «Барселона» забив шесть мячей, вернула престиж своему тренеру, который был разбит две недели назад.

As.com

Автор: Санти Хименес

Это была эпическая кульминация и почти идеальная «Барселона», которая с первой до последней минуты прижимала «ПСЖ» к своим воротам: игрой, скоростью, верой. Эмери был обезоружен, он испугался и его команда с самого начала боялась вместе с ним. Давление «Барселоны» было огромным с самого начала игры, и все, казалось, складывалось по идеальному сценарию.

Вначале второго тайма «Барселона» была в шаге от подвига, но «ПСЖ» среагировал на удар. Игроки французского клуба приложили титанические усилия, и казалось, что дело сделано. Одна из немногих ошибок закончилась голом Кавани, который мог закончить красивую историю.

В действительности эти моменты сомнения и неуверенности стали только прелюдией к настоящему чуду. Замечательному, эпическому.

Цепляясь за сенсацию, Неймар забил гол на последней минуте основного времени. Оставались еще те, кто не переставал верить, что немного везения позволят им совершить подвиг, который станет легендой. Эта команда способна на все.

Mundo Deportivo

Автор: Франсеск Агилар

«Барселона», отыгравшись у «ПСЖ», написала самую сенсационную страницу в истории футбола. Эти 6:1 останутся в памяти навсегда. Люди, кто присутствовал на «Камп Ноу», как я завидую вам. Этот стадион, на котором воплощаются в жизнь несбыточные мечты. Никто не сошел со своих мест, поддерживая своих героев. Они все помогли отыграться с 0:4. Как праздновал гол Серхи Роберто! Да, это лучшая «Барселона». Вы должны кричать вместе с ней.

Футбольный мир должен извиниться и зааплодировать «Барселоне». Это должен сделать Раймон Доменек, который говорил, что шансы «Барсы» равны нулю. Они просто не знаю, что это такое «Барселона». Великая история написана, но она далека от завершения.