«В историю вписан новый легендарный матч». Ловчев о невероятной победе «Барсы»
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1), который войдет в историю.
- Веры в то, что «Барселона» сможет отыграть четыре гола, у меня, конечно, не было. Сыграли роль два фактора – свое поле и болельщики. Плюс отсутствие у «ПСЖ» такого колоссального лигачемпионского опыта, как у «Барсы». Если бы команда Эмери начала матч, как второй тайм, не так боязливо, возможно, такого счета и не случилось бы. Но «ПСЖ» попытался играть только начиная со второго тайма. И поплатился.
Обсуждать тактику, технику в данной ситуации не вижу смысла. Речь только о психологии. У «ПСЖ» где-то щелкнуло: «Высоко мы никогда не забирались». И «Барселона» тут же уловила этот момент. У этой команды, наоборот, с первых минут был четкий принцип: «Мы можем вас перемолоть». И они к этому шли, «Барселона» молола свое, жернова крутились и в итоге растерли «ПСЖ».
«Как теперь не верить в чудеса». Испанские СМИ о победе «Барселоны»
Я не верил в победу «Барсы» по сумме двух матчей. А стадион верил. Иначе не собралась бы полная арена. Когда финальный свисток прозвучал, мне вспомнились последние матчи тура нашей премьер-лиги, которые посмотрел. Пустые трибуны в Уфе, игру «Анжи» с «Рубином». Это ведь суррогат по сравнению с тем, что мы увидели. Вроде и там и там люди в футбол играют. Но это разные планеты.
Хочу поздравить всех, кто видел этот матч «Барселоны». Думаю, эта игра навсегда в историю футбола вписана. И для многих игроков, тренеров этот матч на многие годы станет путеводной звездой. Люди будут знать, что была такая игра, когда команда верила в себя до конца и жала на газ, несмотря ни на что. Да, это высочайший уровень мастерства. Да, это великолепные игроки. Но – характер! Вот без чего не было бы этой победы. Любой может рвать, как «Барса». Если действительно хочет добиться цели.
Величайшие! «Барселона» сотворила чудо, отыгравшись с 0:4
Многие годы одним из легендарных матчей мирового футбола оставалась победа «МЮ» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов-1999, когда команда Фергюсона забила дважды в концовке. Теперь таким матчем станет этот – в котором «Барселона» победила «ПСЖ». В котором несгибаемый дух показали и игроки, и тренер.
…Мне рано утром вылетать в Сочи – там в четверг мероприятия по случаю 100 дней до старта Кубка конфедераций. Но как после такого футбола уснуть?
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция