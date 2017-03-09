«В историю вписан новый легендарный матч». Ловчев о невероятной победе «Барсы»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1), который войдет в историю.

- Веры в то, что «Барселона» сможет отыграть четыре гола, у меня, конечно, не было. Сыграли роль два фактора – свое поле и болельщики. Плюс отсутствие у «ПСЖ» такого колоссального лигачемпионского опыта, как у «Барсы». Если бы команда Эмери начала матч, как второй тайм, не так боязливо, возможно, такого счета и не случилось бы. Но «ПСЖ» попытался играть только начиная со второго тайма. И поплатился.

Обсуждать тактику, технику в данной ситуации не вижу смысла. Речь только о психологии. У «ПСЖ» где-то щелкнуло: «Высоко мы никогда не забирались». И «Барселона» тут же уловила этот момент. У этой команды, наоборот, с первых минут был четкий принцип: «Мы можем вас перемолоть». И они к этому шли, «Барселона» молола свое, жернова крутились и в итоге растерли «ПСЖ».

Я не верил в победу «Барсы» по сумме двух матчей. А стадион верил. Иначе не собралась бы полная арена. Когда финальный свисток прозвучал, мне вспомнились последние матчи тура нашей премьер-лиги, которые посмотрел. Пустые трибуны в Уфе, игру «Анжи» с «Рубином». Это ведь суррогат по сравнению с тем, что мы увидели. Вроде и там и там люди в футбол играют. Но это разные планеты.

Хочу поздравить всех, кто видел этот матч «Барселоны». Думаю, эта игра навсегда в историю футбола вписана. И для многих игроков, тренеров этот матч на многие годы станет путеводной звездой. Люди будут знать, что была такая игра, когда команда верила в себя до конца и жала на газ, несмотря ни на что. Да, это высочайший уровень мастерства. Да, это великолепные игроки. Но – характер! Вот без чего не было бы этой победы. Любой может рвать, как «Барса». Если действительно хочет добиться цели.

Многие годы одним из легендарных матчей мирового футбола оставалась победа «МЮ» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов-1999, когда команда Фергюсона забила дважды в концовке. Теперь таким матчем станет этот – в котором «Барселона» победила «ПСЖ». В котором несгибаемый дух показали и игроки, и тренер.

…Мне рано утром вылетать в Сочи – там в четверг мероприятия по случаю 100 дней до старта Кубка конфедераций. Но как после такого футбола уснуть?