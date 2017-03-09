«Ростов» и победу может зацепить, а «Краснодар» проиграет». Обзор Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о сегодняшних матчах российских клубов в Лиге Европы.

Об игре «Ростов» – «МЮ»

- Сразу после жеребьевки сказал, что у «Ростова» нет шансов в противостоянии с «МЮ». Мне стали звонить ростовские друзья, мол, почему я так категоричен, ведь «Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче, «Манчестер» сейчас не в лидерах…

Да, может, в первом матче хозяева и зацепят ничью, а то и минимальную победу. Но если говорить о противостоянии в целом, повторюсь, – шансов у «Ростова» ноль. «Манчестер» – это уже команда куда более квалифицированна я, чем «Аякс», «Андерлехт» или «Спарта», который команда Бердыева обыгрывала. Индивидуальное мастерство игроков у Моуриньо в разы выше.

Но главное другое – то, что «Ростов» поставил на уши город. Знаю, как сейчас болельщики ростовские мотаются за командой по миру на матчи, какой ажиотаж в городе. Это всегда был футбольный город. И сейчас, наверное, он переживает времена, как в 1960-е, когда местная команда успехов добивалась.

То, что «Ростов» привез в город «Баварию», «Атлетико», «МЮ» – это здорово. Больше того, как играла команда в этих матчах! Вспомнить игру с той же «Баварией». Или если брать встречу со «Спартой» – какие голы мы видели! Я, во всяком случае, такой красоты давно не видел. Конечно, «Ростов» мне симпатичен.

Что касается ситуации с полем, весна только начинает прогревать юг. И, к сожалению, поле не в лучшем состоянии. Выход? Если не могут готовить нормальное поле – пусть стелют искусственное. Как те же «Крылья», которые перенесли игру из Самары…

Если говорить об Ибрагимовиче, не знаю, насколько он опасен будет в этом матче. А вот в ответном – точно. Он же пропустит несколько матчей в премьер-лиге, так что станет отрабатывать в Лиге Европы.

Об игре «Сельта» – «Краснодар»

- Думаю, «Сельта» выиграет, а «Краснодар» не забьет. К сожалению, Смолов травмировался и вряд ли кто-то сможет отличиться в команде Шалимова. Что касается досрочного ухода с поля Смолова в игре со «Спартаком» из-за травмы, я Федора не виню. Да, команда осталась в меньшинстве. Но просто стоять и маячить на поле смысла не было.

Да, я из тех, кто на уколах несся на поле, выходил играть за «Спартак» через боль. Но где теперь «Спартак» по отношению ко мне?

Время показало, что такое геройство не нужно. Просто в то время мы настолько любили клубы, за которые играли, что всех себя отдавали. Отсюда пример Николая Тищенко, игравшего со сломанной ключицей на Олимпиаде, потому что замены тогда не было. И все же тогда это была сборная…

Но с точки зрения нынешней профессии футболиста это неправильно. Игроки – не родоначальники клуба, они не зарекаются, что не уйдут. Для игроков это профессия – сегодня он в Краснодаре, потом, условно, в «Урале»…

В общем, сложно «Краснодару» придется без наконечника. Опасаюсь, как бы Федор и ответную игру не пропустил.