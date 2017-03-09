Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов» и победу может зацепить, а «Краснодар» проиграет». Обзор Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ростов» и победу может зацепить, а «Краснодар» проиграет». Обзор Ловчева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о сегодняшних матчах российских клубов в Лиге Европы.

Об игре «Ростов» – «МЮ»

- Сразу после жеребьевки сказал, что у «Ростова» нет шансов в противостоянии с «МЮ». Мне стали звонить ростовские друзья, мол, почему я так категоричен, ведь «Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче, «Манчестер» сейчас не в лидерах…

Да, может, в первом матче хозяева и зацепят ничью, а то и минимальную победу. Но если говорить о противостоянии в целом, повторюсь, – шансов у «Ростова» ноль. «Манчестер» – это уже команда куда более квалифицированная, чем «Аякс», «Андерлехт» или «Спарта», который команда Бердыева обыгрывала. Индивидуальное мастерство игроков у Моуриньо в разы выше.

Но главное другое – то, что «Ростов» поставил на уши город. Знаю, как сейчас болельщики ростовские мотаются за командой по миру на матчи, какой ажиотаж в городе. Это всегда был футбольный город. И сейчас, наверное, он переживает времена, как в 1960-е, когда местная команда успехов добивалась.

То, что «Ростов» привез в город «Баварию», «Атлетико», «МЮ» – это здорово. Больше того, как играла команда в этих матчах! Вспомнить игру с той же «Баварией». Или если брать встречу со «Спартой» – какие голы мы видели! Я, во всяком случае, такой красоты давно не видел. Конечно, «Ростов» мне симпатичен.

Что касается ситуации с полем, весна только начинает прогревать юг. И, к сожалению, поле не в лучшем состоянии. Выход? Если не могут готовить нормальное поле – пусть стелют искусственное. Как те же «Крылья», которые перенесли игру из Самары…

Если говорить об Ибрагимовиче, не знаю, насколько он опасен будет в этом матче. А вот в ответном – точно. Он же пропустит несколько матчей в премьер-лиге, так что станет отрабатывать в Лиге Европы.

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Об игре «Сельта» – «Краснодар»

- Думаю, «Сельта» выиграет, а «Краснодар» не забьет. К сожалению, Смолов травмировался и вряд ли кто-то сможет отличиться в команде Шалимова. Что касается досрочного ухода с поля Смолова в игре со «Спартаком» из-за травмы, я Федора не виню. Да, команда осталась в меньшинстве. Но просто стоять и маячить на поле смысла не было.

Да, я из тех, кто на уколах несся на поле, выходил играть за «Спартак» через боль. Но где теперь «Спартак» по отношению ко мне?

Время показало, что такое геройство не нужно. Просто в то время мы настолько любили клубы, за которые играли, что всех себя отдавали. Отсюда пример Николая Тищенко, игравшего со сломанной ключицей на Олимпиаде, потому что замены тогда не было. И все же тогда это была сборная…

Но с точки зрения нынешней профессии футболиста это неправильно. Игроки – не родоначальники клуба, они не зарекаются, что не уйдут. Для игроков это профессия – сегодня он в Краснодаре, потом, условно, в «Урале»…

В общем, сложно «Краснодару» придется без наконечника. Опасаюсь, как бы Федор и ответную игру не пропустил.

Матч

Сельта - Краснодар

Место и дата

09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Все лучшее - детямВсе лучшее - детямСцецкор «Советского спорта» - о том, как крупнейший город Галисии принял «Краснодар», и чего ждать сегодня на стадионе «Балаидос».Александр Мостовой: Ставлю на минимальную победу «Сельты» в матче с «Краснодаром»Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар».Стоимость билетов на матч «Ростов» - МЮ в интернете достигла полутора миллионов рублейВалерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичанеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» 1/8 финала Лиги Европы.Сергей Рыжиков: Шансы «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» 50 на 50Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюАнглийские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюВадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программеСегодня состоялась открытая тренировка «Локомотива». Напомним, команда 13 марта принимает « Краснодар» в рамках 19-го тура РФПЛ.Валерий Карпин: Генич комментатор. Я экспертВалерий Карпин: Генич комментатор. Я экспертГлавный редактор футбольных трансляций «Матч-ТВ», которому сегодня предстоит дебют в Виго, ответил на вопросы спецкора «Советского спорта».Валерий Карпин: Игровой стиль «Сельты» очень агрессивный – команда всегда хочет атаковатьЭкс-полузащитник «Сельты» Валерий Карпин поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар».Английский фанат: Не боимся русских болельщиков, иначе не приехали бы сюда за три тысячи километровОдин из английских болельщиков поделился впечатлениями от приезда в Россию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео)Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Андрей Червиченко: В «Манчестер Юнайтед» полгода искали Ростов на картеАндрей Червиченко: В «Манчестер Юнайтед» полгода искали Ростов на картеБывший президент «Спартака» поделился ожиданиями от выступления российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы.Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контрактБразильский нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», хочет подписать полноценный контракт с железнодорожниками.В чем шанс «Ростова»?В чем шанс «Ростова»?В преддверии матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» «ССФ» называет три уязвимых места в игре команды Жозе Моуриньо.«Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Текстовая трансляция начнется в 21:00Матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» на сайте «Советского спорта».«Сельта» – «Краснодар». Текстовая трансляция начнется в 23:05Матч 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар» на сайте «Советского спорта».«Ростов» сыграет с «МЮ», АПОЭЛ – «Андерлехт» и другие матчи 1/8 финала Лиги ЕвропыВсе матчи 1/8 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».Букмекеры невысоко оценивают шансы «Краснодара» в матче с «Сельтой»Букмекерские конторы считают «Сельту» явным фаворитом в матче 1/8 финала Лиги Европы с Краснодаром.Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом в игре с «Ростовом»Букмекерские конторы не верят в успех «Ростова» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».«Лион» – «Рома». Текстовая трансляция начнется в 23:05Матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» - «Рома» на сайте «Советского спорта».
Главные новости
Футбол
Стоимость билетов на матч «Ростов» - МЮ в интернете достигла полутора миллионов рублей
Футбол
Юрий Семин: Смолов? Меня больше беспокоит другое - сыграет ли Ари
Хоккей
НХЛ ориентируется на календарь следующего сезона без паузы на Олимпиаду
Футбол
Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и Месси
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Как «Барселона» отпраздновала шикарную победу над «ПСЖ»
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичане
Футбол
Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Футбол
Алексей Сорокин: Гимн ЧМ-2018? Я опроверг не сам факт репетиции в Сочи Киркоровым, а факт одобрения записи со стороны оргкомитета и ФИФА
Футбол
Алексей Сорокин: Футбольные хулиганы? В России обеспечиваются адекватные системы безопасности
Футбол
Генсек ФИФА Фатма Самура: По поводу прав на показ ЧМ-2018 еще проводим переговоры с тремя компаниями
все новости
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости