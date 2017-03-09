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Знарку врезали бумерангом. Или почему фиаско СКА в первом матче не удивляет

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Знарку врезали бумерангом. Или почему фиаско СКА в первом матче не удивляет
Источник: ХК СКА

Дмитрий Пономаренко – о закономерности поражения питерских армейцев от московского «Динамо» в первом поединке четвертьфинала Кубка Гагарина.

Во-первых, скажу сразу, что в проигрыше СКА нет ничего удивительного. Потому что и сам я лично, и другие мои коллеги не раз указывали – пауза в восемь дней между раундами это очень много. Надо первый этап плей-офф сокращать!

Но когда-то его удлинили как раз ради СКА и вот теперь лидеры первого раунда имеют проблемы. Это первый пунктик моей «бумеранговой» теории в нынешнем противостоянии армейцев и динамовцев, но далеко не последний.

Главный то бумеранг в 2012 году запустил сам Олег Знарок. И вот сейчас его грозное оружие вернулось в питерский дворец. И врезало уже по нему.

Вы только посмотрите, как похоже нынешнее противостояние на то, другое пятилетней давности.

СКА – безусловный фаворит в обоих случаях.

В 2012 году питерцами руководил Милош Ржига, которого пригласили в Питер за… победу над СКА в плей-офф-2011. Сейчас СКА возглавляет Знарок, который раньше тоже был большой любитель огорчать армейцев в Кубке Гагарина.

Но это опять мелочи. Вернемся в Кубок Гагарина-2012. Первый матче той серии игра также затянулся до овертайма и в нем также победило «Динамо». Это первое серьезное совпадение.

Еще одно прям-таки мистическое сходство – сейчас героем матча стал Максим Карпов, оформивший хет-трик. Пять лет назад три шайбы питерцам, включая гол в овертайме, забросил Денис Мосалев. Это два.

Продолжаем «теорию бумеранга». Пять лет назад, как и на этот раз, в овертайме было забито два гола! И в обоих случаях первый гол отменили из-за спорной трактовки правил. Это три.

Пять лет назад шайбу СКА не засчитали из-за того, что один из питерских игроков заехал в это время коньком в площадь ворот.

Сейчас гол динамовцев отменили из-за того, что шайба влетела в сдвинутые ворота.

Забавна реакция официальных лиц на эти эпизоды.

Пять лет назад СДК с подачи Александра Медведева выпустил специальное заявление о том, что «хоть гол и был отменен по правилам, но это противоречит самому духу игры в хоккей».

Вчера тот же самый Медведев заявил, что гол отменили правильно. Хотя если «по духу» или, как на духу, его, конечно, надо было засчитывать и останавливать матч.

Но вот тут истории уже разнятся. Потому что пять лет назад СКА вслед за Ржигой после отмененной шайбы заистерил. Проиграл и матч, и всю серию 0 – 4.

«Динамо» же после отмены гола не дрогнуло. А просто забило еще один. И вот это опять же очень сильный удар по психологии СКА в данный момент.

Если подытожить, СКА и «Динамо» сейчас точно в том же положении, что и пять лет назад.

И только Знарок – по другую сторону баррикад. Сможет ли он очнуться от удара бумеранга? Возможно, мы это увидим уже завтра, во втором матче серии.

Ну и в заключении еще раз о том, что все в этой жизни возвращается. О Карпове. Не сказать, что сезон у Максима получился сногсшибательный. Регулярку он завершил только шестым бомбардиром в составе «Динамо». Мог бы, вроде, и побольше забить.

Но одна вещь в феврале резанула глаз. Вызванный в сборную России на шведский этап Евротура, Карпов вернулся в Москву прям-таки другим игроком.

Общение со Знарком и, видимо, просто внимание со стороны национальной команды форварда просто окрылило, резко повысив результативность.

В плей-офф у Максима уже пять голов в шести матчах. Причем три из них – победные. Мало того, все три забиты в овертаймах!

И вот тут «Динамо» Знарку должно огромное спасибо за такую перезагрузку своего нападающего сказать.

Но это не меняет того, что именно на команде Знарка динамовец сейчас и отрывается.

Бумеранг. Или что посеешь, то в свои ворота и получишь. Все логично.

Матч

СКА - Динамо - 2:3 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 23:22 (1:1). Карпов (Никулин, Терещенко), 34:39 (1:2). Дацюк (Чудинов, Широков), 53:33 (2:2 - бол.). Карпов (Никулин, Хиетанен), 77:49 (2:3 - бол.).

Место и дата

08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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