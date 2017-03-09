Знарку врезали бумерангом. Или почему фиаско СКА в первом матче не удивляет
Дмитрий Пономаренко – о закономерности поражения питерских армейцев от московского «Динамо» в первом поединке четвертьфинала Кубка Гагарина.
Во-первых, скажу сразу, что в проигрыше СКА нет ничего удивительного. Потому что и сам я лично, и другие мои коллеги не раз указывали – пауза в восемь дней между раундами это очень много. Надо первый этап плей-офф сокращать!
Но когда-то его удлинили как раз ради СКА и вот теперь лидеры первого раунда имеют проблемы. Это первый пунктик моей «бумеранговой» теории в нынешнем противостоянии армейцев и динамовцев, но далеко не последний.
Главный то бумеранг в 2012 году запустил сам Олег Знарок. И вот сейчас его грозное оружие вернулось в питерский дворец. И врезало уже по нему.
Вы только посмотрите, как похоже нынешнее противостояние на то, другое пятилетней давности.
СКА – безусловный фаворит в обоих случаях.
В 2012 году питерцами руководил Милош Ржига, которого пригласили в Питер за… победу над СКА в плей-офф-2011. Сейчас СКА возглавляет Знарок, который раньше тоже был большой любитель огорчать армейцев в Кубке Гагарина.
Но это опять мелочи. Вернемся в Кубок Гагарина-2012. Первый матче той серии игра также затянулся до овертайма и в нем также победило «Динамо». Это первое серьезное совпадение.
Еще одно прям-таки мистическое сходство – сейчас героем матча стал Максим Карпов, оформивший хет-трик. Пять лет назад три шайбы питерцам, включая гол в овертайме, забросил Денис Мосалев. Это два.
Продолжаем «теорию бумеранга». Пять лет назад, как и на этот раз, в овертайме было забито два гола! И в обоих случаях первый гол отменили из-за спорной трактовки правил. Это три.
Пять лет назад шайбу СКА не засчитали из-за того, что один из питерских игроков заехал в это время коньком в площадь ворот.
Сейчас гол динамовцев отменили из-за того, что шайба влетела в сдвинутые ворота.
Забавна реакция официальных лиц на эти эпизоды.
Пять лет назад СДК с подачи Александра Медведева выпустил специальное заявление о том, что «хоть гол и был отменен по правилам, но это противоречит самому духу игры в хоккей».
Вчера тот же самый Медведев заявил, что гол отменили правильно. Хотя если «по духу» или, как на духу, его, конечно, надо было засчитывать и останавливать матч.
Но вот тут истории уже разнятся. Потому что пять лет назад СКА вслед за Ржигой после отмененной шайбы заистерил. Проиграл и матч, и всю серию 0 – 4.
«Динамо» же после отмены гола не дрогнуло. А просто забило еще один. И вот это опять же очень сильный удар по психологии СКА в данный момент.
Если подытожить, СКА и «Динамо» сейчас точно в том же положении, что и пять лет назад.
И только Знарок – по другую сторону баррикад. Сможет ли он очнуться от удара бумеранга? Возможно, мы это увидим уже завтра, во втором матче серии.
Ну
и в заключении
еще раз о том,
что все в этой
жизни возвращается.
О Карпове. Не
сказать, что
сезон у Максима
получился
сногсшибательный
Но одна вещь в феврале резанула глаз. Вызванный в сборную России на шведский этап Евротура, Карпов вернулся в Москву прям-таки другим игроком.
Общение
со Знарком и,
видимо, просто
внимание со
стороны национальной
команды форварда
просто окрылило,
резко повысив
результативность
В плей-офф у Максима уже пять голов в шести матчах. Причем три из них – победные. Мало того, все три забиты в овертаймах!
И вот тут «Динамо» Знарку должно огромное спасибо за такую перезагрузку своего нападающего сказать.
Но это не меняет того, что именно на команде Знарка динамовец сейчас и отрывается.
Бумеранг. Или что посеешь, то в свои ворота и получишь. Все логично.
Матч
СКА - Динамо - 2:3 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 23:22 (1:1). Карпов (Никулин, Терещенко), 34:39 (1:2). Дацюк (Чудинов, Широков), 53:33 (2:2 - бол.). Карпов (Никулин, Хиетанен), 77:49 (2:3 - бол.).
Место и дата
08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция