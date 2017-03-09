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Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео)
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Большой матч

«Я до сих пор не могу поверить, что нам придется играть на таком поле. Если это вообще можно назвать полем», – поприветствовал главный тренер «Юнайтед» хозяев и стадион «Олимп-2». Спасибо Жозе за правду. Обычно из уст тренеров перед матчами льется дипломатический яд. А тут сразу жестокая правда.

При этом Моуринью отметил качественный футбол «Ростова». Говорит, эта команда хорошо обороняется и очень здорово контратакует. Все верно. А еще в последнее время много забивает. Вы в курсе, что в трех официальных матчах этого года «Ростов» наколотил 11 мячей?


Сегодня «Ростов» попробует преподнести еще одну сенсацию. Пожалуй, лимит на чудеса уже исчерпан. Но кто знает? Почему-то кажется, что «Ростов» – единственный российский клуб, который может пройти «МЮ».

Вообще с английскими клубами мы играем относительно удачно: 16 побед, 19 ничьих, 30 поражений. С Италией или Германией статистика хуже. С «Манчестером» – два поражения, шесть ничьих, одна победа в серии пенальти.


Футбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги Европы

«Краснодар» без Смолова

Одна из главных интриг предстоящего матча – кто заменит Смолова. Игорь Шалимов говорит о двух игроках, но фамилии не называет. Давайте подумаем. В гостевом матче с «Шальке» в роли форварда использовался Подберезкин. Но он получил травму на первых минутах и был заменен на Лаборде. Сейчас появился Классон, который тоже может сыграть на острие. И есть Вандерсон.


Уже который раз «Краснодар» проводит важный календарный отрезок с большими потерями. Наверное, в клубе пора задуматься: а все ли правильно делают медперсонал, тренер по физподготовке и люди, отвечающие за восстановление футболистов? Раньше эпидемии травм можно было списать на специфическую подготовку Олега Кононова. Но вот тренерский штаб поменялся, а проблема осталась.


Слухи о «Спартаке»

Вчера один сомнительный источник опубликовал информацию о том, что летом «Спартак» намерен расстаться сразу с пятью футболистами. И даже перечислены фамилии: Маурисио, Таски, Ещенко, Мельгарехо, Попов.

Источник-то сомнительный, но разве не похоже на правду? Таски уже давно сидит на чемоданах. Маурисио находится в аренде, и какими-то подвигами пока не отметился. А Ещенко, Мельгарехо и Попов откровенно плохи. Странно, что в перечне нет Ананидзе.

Тем временем «Спартак» готовится к матчу с «Анжи». На среду было запланировано две тренировки. Глушаков пропустит игру из-за травмы. Не все ясно и с Мельгарехо – он занимается индивидуально.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Кстати, этот же источник сообщил об интересе «Зенита» к Леониду Слуцкому. Да вы чего, мужики! Дайте Луческу поработать!

Возобновление ФНЛ

В среду стартовала весенняя часть сезона ФНЛ. Старт, прямо скажем, был смазан – шесть ничьих в десяти матчах, очень мало голов. «Динамо», лидирующее в первенстве, тоже сыграло вничью – 1:1 со «Спартаком-Нальчиком». И если не произойдет чего-то сверхъестественного, в следующем сезоне мы вновь увидим бело-голубых в премьер-лиге. Есть, конечно, вопросы по космическим долгам клуба. Но разве это кому-то мешало? Долги всегда можно обнулить, тем более если речь о клубе с именем.


Тюльпанчики и Панченко. Как «Динамо» начало весеннюю часть сезона в ФНЛ

Бонус. Поздравления «Рубина»

Вчера все клубы премьер-лиги поздравили женщин с праздником 8 марта. Игроки «Рубина» посетили онкологическое отделение. Вот небольшой репортаж.


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