Евгений Колосов: Ломанов просто отвернулся от меня

В красноярском хоккее с мячом новый скандал – экс-нападающий красноярского «Енисея», а ныне детский тренер оказался отлучен от работы с командой 2006 года рождения.

На днях в СДЮСШОР «Енисей» состоялся педсовет, на котором одним из главных тем обсуждения стала работа Евгения Колосова, не устраивающая родителей некоторых хоккеистов команды «Енисей-2006». При этом объективных претензий к методикам известного в прошлом форварда, трижды становившегося в составе сибиряков вице-чемпионом России и обладателем Кубка страны, так и не было озвучено. Но, несмотря на это, в «Енисее» за своего бывшего игрока так и не вступились, и теперь один из самых ярких хоккеистов 2000-х оказался на обочине профессиональног о хоккея…

– В 2009 году в возрасте 36 лет я завершил игровую карьеру по просьбе Сергея Ивановича Ломанова, хотя вполне мог бы еще поиграть, – рассказал Колосов «Советскому спорту». – Но мне сказали, мол, тренируй детей. Я взял ребят 1996 года рождения – команду, которую, честно говоря, никто не хотел вести. Довел ее до выпуска из хоккейной школы, в 2013 году мы вышли в финальный этап Первенства России среди юниоров, а ребята получили звания «кандидатов в мастера спорта». Кроме этого, двое моих воспитанников – Евгений Андреев и Андрей Брюханов – защищали честь сборной России на чемпионате мира среди юношей, который проходил в Красноярске, и стали серебряными призерами. В числе кандидатов в команду был вратарь Максим Янов – ныне уже двукратный чемпион страны в составе «Енисея».

Сейчас пятеро ребят из моей команды 1996 года рождения стабильно выступают за «Енисей-2» в Высшей лиге, а Павел Плешивцев в нынешнем сезоне дебютировал в Суперлиге за основную команду.

– В 2013 году Вы были признаны лучшим тренером Красноярска по неолимпийским видам спорта, а сейчас Вас увольняют?

– После того, как я выпустил команду 1996 года рождения, сразу начал работу с мальчишками 2006 года рождения. Набрал команду из 32 ребят. Но в мае прошлого года родители некоторых игроков, которые не попадают в основной состав, начали акцию против меня – стали писать куда только можно, подавать жалобу за жалобой. При этом дети, чувствуется, любят меня и с удовольствием приходят на мои тренировки.

– Чем обернулись родительские жалобы?

– По мне уже было проведено несколько служебных проверок. А на днях состоялся Педсовет, на котором так и не было озвучено ни одной претензии по моей тренировочной работе с командой. Положительно ее оценил один из тренеров СДЮСШОР «Енисей» – заслуженный тренер России Юрий Иванович Третьяков, который присутствовал на моих занятиях с ребятами.

Но Педсовет все равно получился просто «театром абсурда». На собрании в отсутствии уехавшего на дебаты в Москву Ивана Максимова выступил тренер команды мастеров «Енисея» Евгений Михайлович Хвалько, который, несмотря на мнение Третьякова, заявил, что команда 2006 г.р. не прогрессирует и выступил против меня.

Увы, клуб решил не защищать тренера. Напомню, сейчас мне 44 года, в «Енисей» я пришел в семилетнем возрасте и вот уже 9 лет работаю с мальчишками в СДЮСШОР.

- Но если не было Максимова, почему не вмешался в ситуацию главный тренер «Енисея» Сергей Ломанов-старший?

- Сергей Иванович просто отошёл в сторону и буквально отвернулся от меня. Он прямо сказал мне: «Если я вступлюсь за тебя, то со всеми проблемами и вопросами они пойдут ко мне». Словом, Ломанов не захотел нести ответственность в трудную минуту.

- Но ведь сам Ломанов неоднократно заявлял, что в детском хоккее должны работать профессионалы…

- Вот именно. Увы, сейчас ценят тех, кто тренирует не качественнее, а больше – пусть даже они никогда не играли на профессиональном уровне, а лишь окончили педагогический институт.

В нашем клубе с богатой историей и традициями руководство главной команды во всех интервью говорит, что все переживают за школу. На самом же деле все решения принимают начальник учебной части Патехина Ю.Б, которая занималась легкой атлетикой и директор школы Чечеткин М.В (его специализация – спортивное ориентирование). И тренеров оценивают тоже они! При полном безразличии тренеров Суперлиги. Мне не безразлична судьба моих пацанов и их хоккейное будущее, за которое я 2,5 года назад взял на себя ответственность. И я буду за них бороться! Я вижу там много перспективных ребят которым я могу много дать как тренер.

- Вы же успели поиграть с Ломоновым-старши м.

- В 1995 году, когда он завершил игровую карьеру, я уже был в команде мастеров, и мы вместе выигрывали Кубок Стокгольма. Потом Ломанов перешел на тренерскую работу, и я отыграл под его руководством 4 сезона. Словом, я знаю все его критерии работы и готовлю своих ребят так, чтобы они могли «созреть» до команды мастеров, а придя туда, тренерские требования не стали для них сюрпризом.

- Подвергал ли Ломанов открытой критике вашу работу?

- Сергей Иванович критикует всех. Даже Третьякова, чьи воспитанники постоянно привлекаются в различные сборные России. Периодически Ломанов выбирает себе фаворита: обычно это новый человек, который только-только появляется в спортивной школе. В свое время он хвалил и меня, а потом все быстро поменялось.

Та же история случилась с Дмитрием Щетининым, ныне главным тренером юниорской сборной России. Достаточно вспомнить, что говорил Ломанов о нем, когда Дмитрий Анатольевич только начинал работать, и что вылилось на него, когда Щетинин принял решение поработать в казанском «Динамо»… Сами знаете, что про него потом говорили.

- Но ведь вы играли под руководством Ломанова-старшег о в «Енисее» до 1999 года до отъезда в казанскую «Ракету»…

- Знаете, меня и тогда просто «убрали» из «Енисея». В команде только-только появился Сергей Ломанов-младший, с которым мы конкурировали на одной позиции. Но тогда я забивал больше, и тренерскому штабу пришлось выдумать иные причины, чтобы посадить меня на лавку. В итоге, из «Енисея» тогда я ушёл сам.

Уехал в Казань, и в первый же сезон в «Ракете» попал в число 22-х лучших игроков по итогам сезона. А после сезона меня, которого Ломанов за полгода до этого практически не выпускал на поле, к себе в чемпионский «Водник» приглашал Владимир Владимирович Янко.

- Какие перспективы у вас сейчас?

- Знаю, что на мое место уже подыскивают тренера, а решение об этом было принято еще до Педсовета. Мне предложен вариант написать заявление об увольнении по собственному желанию.

При этом за меня выступили 80% родителей, но из-за остальных я должен бросить свою команду и детей, с которыми работаю не один год. Могу сказать одно: если я уйду, то не вернусь в «Енисей» при нынешнем руководстве.