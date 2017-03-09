Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Женя Малкин принял вызов и пошел на лютую драку с американским громилой (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Женя Малкин принял вызов и пошел на лютую драку с американским громилой (видео)

Герой дня – Евгений Малкин! Он забил два гола, отдал передачу и подрался с Блэйком Уилером, сделав хет-трик Горди Хоу!

Сначала матч СКА – «Динамо» (2:3 ОТ). Потом – сказка в Барселоне с ПСЖ (6:1).

И вот теперь - феерия в матче «Виннипег» - «Питтсбург» (4:7).

Все это пиршество – за последние сутки! Счастье тем, кто все это видел.


Ну а что случилось в Виннипеге? Там Евгений Малкин сделал хет-трик Горди Хоу – забил гол (даже два), отдал передачу и подрался.

Конечно, в игре очень выделялся скромный форвард «Питтсбурга» Ник Бонино, сделавший второй хет-трик за карьеру. В этом и есть сила «пингвинов». У них очень здорово играют не только две первые тройки, но и все остальные.

Правда, оборона иногда дает сбои. Например, Эндрю Копп из «Виннипега» в окружении трех соперников спокойно получил шайбу и начал добивать ее на пятачке. «Питтсбургу» повезло, что после видеопросмотра этот гол отменили. Но в плей-офф все может быть грустно.

А на 12-й минуте отличился Евгений Малкин. Тут надо сказать его верному партнеру Филу Кесселу, который отдал совершенно безумный пас через полплощадки и вывел Джино один в ноль с вратарем.

Конечно, Малкин не промахнулся.

Потом «Питтсбург» разыграл комбинацию в большинстве, когда Малкин с Сидни Кросби разогнали шайбу и отдали ее под бросок защитнику Джастину Шульцу – 3:3.

И чуть позже Малкина нашли пасом на пятачке, и он точно бросил из-под защитника.

Потрясающе, Джино!

Что интересно, после этого матча Евгений Малкин взлетел на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ (31+39=70). Если точнее, сейчас таких «вторых» - четверо. Еще это:

- Сидни Кросби (34+36=70);

- Брэд Маршан (32+38=70);

- Патрик Кейн (29+41=70).

Главные звезды лиги, как цепные псы, летят за быстроногим капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом (22+52=74). И вполне могут его догнать. Тот же Малкин развил очень приличную скорость.

При счете 6:3, в конце третьего периода, Евгений Малкин уже после свистка проезжал за воротами «Виннипега». Его толкнул в спину защитник хозяев Джек Труба. Малкин удивленно обернулся, но тут на него уже напал Адам Лоури, который начал хватать его перчаткой за лицо и вообще вести себя безобразно.

Между ними вырос судья. Малкин еще пытался этому Лоури врезать, но через прокладку-арбитра это никак не получалось. Женька так старался, что у него даже визор запотел. Ну а Лоури влепили 10 минут, потому что не надо так себя вести.

Ну а что драка? Она вспыхнула в самом начале матча, при счете 0:0. Причем Малкин обо всем заранее договорился с Блэйком Уилером. Потому что сразу после вбрасывания отбросил клюшку, швырнул перчатки на лед и поехал на бой.

Вообще Уилер – крепкий парень, сделавший уже 79 силовых приемов в этом сезоне.

197 см, 102 кг, 30 лет. Здоровенный детина.

Женя – молодец, что смело пошел на драку. Но Уилер его завалил на лед. Это был не нокаут, а потеря координации. А в целом Блэйк контролировал этот бой, и он мог кончиться для Малкина плохо. Потому что один из лучших бомбардиров лиги в принципе не должен попадать в такие ситуации. Перелом костяшек пальцев, сотрясение мозга – и «Питтсбург» перед плей-офф резко теряет шансы на новый Кубок Стэнли.

Но кто ж об этом думает, когда кипят страсти? Малкин – как Портос: дерется, потому что дерется.

И знаете, с чего все началось? 16 февраля «Питтсбург» уже играл против «Виннипега». И вот тогда Малкин проезжал мимо Уилера – да врезал ему. Локтем в голову или нет – пусть разбираются судьи. Но Уилер пластом упал на лед.

А вот теперь вызвал Джино на бой и взял у него реванш. Все честно. После схватки Уилер даже похлопал Малкина по спине.

Но самое красивое – «Питтсбург» просто так не стал терпеть, что его лидера обижают. Поэтому сразу же Сесисто вызвал на бой Торберна.

Этот поединок получился очень затяжным и проходил с переменным успехом. А кончился, потому что у соперников просто закончились силы.

После матча у Малкина спросили: «Вы же входите в пятерку лучших бомбардиров НХЛ. Зачем вы согласились на вызов Уилера?»

- Потому что в прошлом матче я провел не очень хороший хит на Уилере, - улыбнулся Малкин. – Я уважаю его. Он в первой же смене попросил меня о драке. Он – лидер «Виннипега», капитан. Я проявил уважение и согласился.

Да, это был не лучший мой бой. Но все в порядке… Ну а моя результативность – тут хорошо сработала вся команда. У нас отличные игроки. А я просто делал свою работу: бросал, открывался, завершал моменты. И согласитесь, матч получился отличным.

Да кто же спорит? Прекрасная игра!

А сам Малкин своим поступком, когда принял бой, снова доказал:

Джино – настоящий мужик!

Матч

Виннипег - Питтсбург - 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)

Голы:

Маттиас (Чиаро, Лоури), 4:18 (1:0). Бонино (Уилсон), 4:43 (1:1). Элерс (Троуба), 9:00 (2:1). Малкин (Кессел, Думулин), 11:57 (2:2). Бафлин (Шейфли, Чиаро), 16:10 (3:2). Шульц (Малкин, Кросби), 29:09 (3:3 - бол.). Бонино (Штрайт, Шири), 29:29 (3:4 - бол.). Малкин (Хагелин, Руведел), 30:06 (3:5). Бонино (Штрайт, Руведел), 38:21 (3:6 - бол.). Гентзел (Руведел, Шири), 56:02 (3:7). Данё (Постма, Копп), 58:45 (4:7).

Место и дата

09 марта 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Малкин догнал Кросби и делит второе место в списке бомбардиров сезонаФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:4).Малкин - вторая звезда игрового дня в НХЛРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утраНевероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка«Питтсбург» нанес поражение «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4).НХЛ. «Бостон» разгромил «Детройт» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Майк Бэбкок: Воспоминания о работе в «Детройте» останутся со мной до концаГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился воспоминаниями от работы в «Детройте.Русский вратарь поставил на уши хоккейную Америку. Как ему это удается? (видео)Русский вратарь поставил на уши хоккейную Америку. Как ему это удается? (видео)Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел три матча на ноль подряд. Но мы знаем, что в плей-офф Боб может быть еще лучше!Ургант сказал об унизительном положении Овечкина. На это Саша засмеялся! (видео)Ургант сказал об унизительном положении Овечкина. На это Саша засмеялся! (видео)Вот что по Первому каналу показали об Овечкине. Интересно, как сам Александр отреагировал на это, выложив видео в инстаграме.Бобровский - первая звезда дня в НХЛРоссийский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в НХЛ.НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Айлендерс», «Ванкувер» уступил «Монреалю» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Анахайм» по буллитам обыграл «Нэшвилл»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.«Рейнджерс» обыграл «Флориду», Бучневич забил один голВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на домашнем льду уступила «Рейнджерс» со счетом 2:5.«Сент-Луис» победил в Миннесоте, благодаря шайбе Тарасенко (видео)В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду уступила «Сент-Луису» со счетом 0:2.Шайба Марченко помогла «Торонто» обыграть «Детройт»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Детройт» со счетом 3:2.33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» «всухую» обыграть «Нью-Джерси»33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» «всухую» обыграть «Нью-Джерси»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:0.Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)Российский защитник «Торонто» Алексей Марченко на второй минуте встречи с «Детройтом» открыл счет в матче.Питер Дебур: Буду рассказывать своим внукам, что был на скамейке, когда Торнтон сделал 1000-ю голевую передачуГлавный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур после матча с «Виннипегом» (3:2) прокомментировал достижение форварда «акул» Джо Торнтона, который сделал 1000-ю голевую передачу в карьере.Ну и ну! Панарин в НХЛ извинился за то, что он не любит секс с негритянкамиНу и ну! Панарин в НХЛ извинился за то, что он не любит секс с негритянкамиДмитрий Пономаренко – о двойных стандартах в североамериканской лиге, от которых страдают российские игроки.
Главные новости
Футбол
Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра
Фигурное катание
Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки
Теннис
Жо-Уилфрид Тсонга: Дать Шараповой wild card на Ролан Гаррос - все равно, что наградить конфетой нашкодившего ребенка
Футбол
Хавьер Маскерано: Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли «ПСЖ» совершенно не из-за этого момента
Хоккей
СКА хочет продлить контракт с Ковальчуком
Футбол
Жерар Пике: После такой победы «Барсы» многие займутся любовью. Через 9 месяцев понадобится много акушерок в роддомах
Футбол
Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контракт
Хоккей
Малкин - вторая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка
все новости
Виннипег
Виннипегкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости