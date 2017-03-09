Женя Малкин принял вызов и пошел на лютую драку с американским громилой (видео)

Герой дня – Евгений Малкин! Он забил два гола, отдал передачу и подрался с Блэйком Уилером, сделав хет-трик Горди Хоу!

Сначала матч СКА – «Динамо» (2:3 ОТ). Потом – сказка в Барселоне с ПСЖ (6:1).

И вот теперь - феерия в матче «Виннипег» - «Питтсбург» (4:7).

Все это пиршество – за последние сутки! Счастье тем, кто все это видел.

Ну а что случилось в Виннипеге? Там Евгений Малкин сделал хет-трик Горди Хоу – забил гол (даже два), отдал передачу и подрался.

Конечно, в игре очень выделялся скромный форвард «Питтсбурга» Ник Бонино, сделавший второй хет-трик за карьеру. В этом и есть сила «пингвинов». У них очень здорово играют не только две первые тройки, но и все остальные.

Правда, оборона иногда дает сбои. Например, Эндрю Копп из «Виннипега» в окружении трех соперников спокойно получил шайбу и начал добивать ее на пятачке. «Питтсбургу» повезло, что после видеопросмотра этот гол отменили. Но в плей-офф все может быть грустно.

А на 12-й минуте отличился Евгений Малкин. Тут надо сказать его верному партнеру Филу Кесселу, который отдал совершенно безумный пас через полплощадки и вывел Джино один в ноль с вратарем.

Конечно, Малкин не промахнулся.

Потом «Питтсбург» разыграл комбинацию в большинстве, когда Малкин с Сидни Кросби разогнали шайбу и отдали ее под бросок защитнику Джастину Шульцу – 3:3.

И чуть позже Малкина нашли пасом на пятачке, и он точно бросил из-под защитника.

Потрясающе, Джино!

Что интересно, после этого матча Евгений Малкин взлетел на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ (31+39=70). Если точнее, сейчас таких «вторых» - четверо. Еще это:

- Сидни Кросби (34+36=70);

- Брэд Маршан (32+38=70);

- Патрик Кейн (29+41=70).

Главные звезды лиги, как цепные псы, летят за быстроногим капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом (22+52=74). И вполне могут его догнать. Тот же Малкин развил очень приличную скорость.

При счете 6:3, в конце третьего периода, Евгений Малкин уже после свистка проезжал за воротами «Виннипега». Его толкнул в спину защитник хозяев Джек Труба. Малкин удивленно обернулся, но тут на него уже напал Адам Лоури, который начал хватать его перчаткой за лицо и вообще вести себя безобразно.

Между ними вырос судья. Малкин еще пытался этому Лоури врезать, но через прокладку-арбитра это никак не получалось. Женька так старался, что у него даже визор запотел. Ну а Лоури влепили 10 минут, потому что не надо так себя вести.

Ну а что драка? Она вспыхнула в самом начале матча, при счете 0:0. Причем Малкин обо всем заранее договорился с Блэйком Уилером. Потому что сразу после вбрасывания отбросил клюшку, швырнул перчатки на лед и поехал на бой.

Вообще Уилер – крепкий парень, сделавший уже 79 силовых приемов в этом сезоне.

197 см, 102 кг, 30 лет. Здоровенный детина.

Женя – молодец, что смело пошел на драку. Но Уилер его завалил на лед. Это был не нокаут, а потеря координации. А в целом Блэйк контролировал этот бой, и он мог кончиться для Малкина плохо. Потому что один из лучших бомбардиров лиги в принципе не должен попадать в такие ситуации. Перелом костяшек пальцев, сотрясение мозга – и «Питтсбург» перед плей-офф резко теряет шансы на новый Кубок Стэнли.

Но кто ж об этом думает, когда кипят страсти? Малкин – как Портос: дерется, потому что дерется.

И знаете, с чего все началось? 16 февраля «Питтсбург» уже играл против «Виннипега». И вот тогда Малкин проезжал мимо Уилера – да врезал ему. Локтем в голову или нет – пусть разбираются судьи. Но Уилер пластом упал на лед.

А вот теперь вызвал Джино на бой и взял у него реванш. Все честно. После схватки Уилер даже похлопал Малкина по спине.

Но самое красивое – «Питтсбург» просто так не стал терпеть, что его лидера обижают. Поэтому сразу же Сесисто вызвал на бой Торберна.

Этот поединок получился очень затяжным и проходил с переменным успехом. А кончился, потому что у соперников просто закончились силы.

После матча у Малкина спросили: «Вы же входите в пятерку лучших бомбардиров НХЛ. Зачем вы согласились на вызов Уилера?»

- Потому что в прошлом матче я провел не очень хороший хит на Уилере, - улыбнулся Малкин. – Я уважаю его. Он в первой же смене попросил меня о драке. Он – лидер «Виннипега», капитан. Я проявил уважение и согласился.

Да, это был не лучший мой бой. Но все в порядке… Ну а моя результативность – тут хорошо сработала вся команда. У нас отличные игроки. А я просто делал свою работу: бросал, открывался, завершал моменты. И согласитесь, матч получился отличным.

Да кто же спорит? Прекрасная игра!

А сам Малкин своим поступком, когда принял бой, снова доказал:

Джино – настоящий мужик!