Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Судья так ловко помог «Барселоне», что никто ничего не понял…»

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Судья так ловко помог «Барселоне», что никто ничего не понял…»
Источник: Getty Images

Есть такая пословица: высоко взлетишь – больнее падать. «ПСЖ» грохнулся так, что кости не соберешь. Это падение заняло ровно пять минут – те самые последние в матче. На 89-й минуте Эмери, новоявленный герой Франции, был счастливым человеком, а пять минут спустя… Если бы человек мог выбирать момент для смерти, то это как раз тот самый – чтобы упасть и больше не вставать…

Но что удивительно, «ПСЖ ведь выполнил план Эмери на матч. Или почти выполнил. Месси был нейтрализован, как и в Париже. При этаком разгромном счете голевых моментов «Барса» создала… Да почти ничего и не создала. А у французов было два чистых выхода один на один с вратарем – буллиты, как назвал комментатор.

Спас «Барселону» Неймар и судья. Суарес так упорно падал в штрафной и с таким артистизмом, что судья пожалел парня – подарил пенальти. Решил подсластить пилюлю испанцам. Представляю, как Эмери втолковывал перед матчам своим ребятам: «Аккуратнее, пальцем их не трогать! Судья только этого и ждет!» Руководствуясь заветами Эмери, защитник Маркиньос даже на всякий случай руки поднял вверх – чтобы судья увидел. Но Суарес все равно рухнул, а судья показал на точку.

Неймар тоже однажды упал результативно. И его тоже защитник и пальцем не тронул – потому что до этого сам упал и Неймар споткнулся о него, как о бревно, так удачно легшее поперек пути. Судья почесал загривок и… зачем-то побежал советоваться к помощнику, который был с другой стороны ворот и момента просто не видел! Однако свое мнение имел. Теперь они могут валить вину один на другого – очень удобно.

Был еще и гол в свои ворота Курзава - нелепейший (повтори тысячу раз - не получится!)… Вот и выходит, что при ином настроении судьи и судьбы, счет мог быть и в пользу гостей…

Может быть, я перегнул палку в порыве жалости к французам? Звоню судье всесоюзной категории Владимиру Левитину:

- Как судейство?  

- Этот немец судил безобразно! Я не понимал его решения. В случае с Суаресом он сначала не назначил пенальти, хотя он был железный, и вместо этого показал карточку за симулянтство. А потом, чтобы реабилитироваться, в конце матча, когда Суарес действительно симулировал нарушение правил, дал пенальти. И карточку еще защитнику. Это же безобразие!

- А когда назначил первый пенальти, упал Неймар?

- Защитник, хотя лежал на земле, препятствовал продвижению игрока. Значит все правильно. Но вот зачем судья сделал паузу, побежал советоваться с судьей за воротами?  Это тоже не в его пользу.

Нет, все-таки ситуация с Неймаром не такая однозначная. Нужно еще мнение профессионала. Звоню судье всесоюзной категории Филиппову Виктору Ивановичу. Тот же вопрос. И немножко другой ответ:

- Мы увидели судейский шедевр! Судья так ловко помог «Барселоне», что никто ничего не понял. Два момента и все перевернулось. Когда упал Неймар, у главного судьи была лучшая позиция для принятия решения, чем у помощника, зачем пошел советоваться? И не хотел ведь сначала давать пенальти. Никакого же нарушения не было, чисто игровой эпизод! А последний пенальти – там не было нарушения! Вот два эпизода, и – получайте 6:1!  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жерар Пике: Матч с «ПСЖ» величайший, его ни с чем не сравнитьЗащитник «Барселоны» Жерар Пике считает ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (6:1) величайшим камбеком в истории футбола.Тьяго Силва: Мы не заслужили выхода в четвертьфинал Лиги чемпионовЗащитник «ПСЖ» Тьяго Силва заявил, что французский клуб не заслужил выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.Хавьер Маскерано: Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли «ПСЖ» совершенно не из-за этого моментаЗащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился эмоциями от победы над ПСЖ (6:1) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.Жерар Пике: После такой победы «Барсы» многие займутся любовью. Через 9 месяцев понадобится много акушерок в роддомахЗащитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями от победы над ПСЖ (6:1) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»«Советский спорт в Санкт-Петербурге» - о самых нереальных камбэках в истории еврокубков после поражения в первом матче.Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утраНевероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.Серхи Роберто: Сам не знаю, как сумел забить решающий мяч в ворота «ПСЖ»Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился эмоциями после матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).Иньеста и Обамеянг - лучшие игроки матчей среды в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА назвал лучших игроков матчей среды в Лиге чемпионов.Что стало главной причиной исторической победы «Барселоны» над «ПСЖ» (Опрос)«Барселона» совершила невозможное, забив три мяча в концовке ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» и прошла дальше. Что же предопределило успех каталонцев?Томас Тухель: Если бы я сказал, что ждал такого результата, это было бы неуважением к «Бенфике»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.Иван Ракитич: Это настоящее сумасшествие, в которое невозможно поверитьПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.Денис Казанский: Уникальная ночь в истории футбола. И в истории судействаКомментатор телеканала «Матч ТВ» высказался о судействе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».Марко Верратти: При счете 3:1 игроки «Барселоны» говорили, что матч им не спастиПолузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил о том, что футболисты «Барселоны» не верили в то, что смогут выйти в 1/4 Лиги чемпионов по ходу второго тайма.Андрей Рябинский: «Барселона» – это команда с другой планетыГлава промоутерской компании «Мир бокса» высказался о победе «Барселоны» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.«Браво, «Барселона»! Увы, тренеришка...» Реакция футбольного мира на камбэк года«Браво, «Барселона»! Увы, тренеришка...» Реакция футбольного мира на камбэк годаРеакция соцсетей на историческую победу «Барселоны» над «ПСЖ» со счетом 6:1.«В историю вписан новый легендарный матч». Ловчев о невероятной победе «Барсы»«В историю вписан новый легендарный матч». Ловчев о невероятной победе «Барсы»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1).Хосеп Гвардиола: Хочу поздравить «Барселону», это невероятный результатГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Барселону» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов.«Как теперь не верить в чудеса». Испанские СМИ о победе «Барселоны»«Как теперь не верить в чудеса». Испанские СМИ о победе «Барселоны»«Советский спорт» собрал реакцию испанских СМИ на исторический камбэк.Владислав Радимов: Только так и становятся чемпионамиГлавный тренер «Зенита-2» высказался о победе «Барселоны» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Унаи Эмери: Решения судей навредили ПСЖ, пенальти были сомнительнымиГлавный тренер ПСЖ Унаи Эмери поделился эмоциями после поражения от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6) и вылета из турнира.
Главные новости
Футбол
Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра
Фигурное катание
Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки
Теннис
Жо-Уилфрид Тсонга: Дать Шараповой wild card на Ролан Гаррос - все равно, что наградить конфетой нашкодившего ребенка
Футбол
Хавьер Маскерано: Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли «ПСЖ» совершенно не из-за этого момента
Хоккей
СКА хочет продлить контракт с Ковальчуком
Футбол
Жерар Пике: После такой победы «Барсы» многие займутся любовью. Через 9 месяцев понадобится много акушерок в роддомах
Футбол
Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контракт
Хоккей
Малкин - вторая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка
все новости