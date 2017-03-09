«Судья так ловко помог «Барселоне», что никто ничего не понял…»

Есть такая пословица: высоко взлетишь – больнее падать. «ПСЖ» грохнулся так, что кости не соберешь. Это падение заняло ровно пять минут – те самые последние в матче. На 89-й минуте Эмери, новоявленный герой Франции, был счастливым человеком, а пять минут спустя… Если бы человек мог выбирать момент для смерти, то это как раз тот самый – чтобы упасть и больше не вставать…

Но что удивительно, «ПСЖ ведь выполнил план Эмери на матч. Или почти выполнил. Месси был нейтрализован, как и в Париже. При этаком разгромном счете голевых моментов «Барса» создала… Да почти ничего и не создала. А у французов было два чистых выхода один на один с вратарем – буллиты, как назвал комментатор.

Спас «Барселону» Неймар и судья. Суарес так упорно падал в штрафной и с таким артистизмом, что судья пожалел парня – подарил пенальти. Решил подсластить пилюлю испанцам. Представляю, как Эмери втолковывал перед матчам своим ребятам: «Аккуратнее, пальцем их не трогать! Судья только этого и ждет!» Руководствуясь заветами Эмери, защитник Маркиньос даже на всякий случай руки поднял вверх – чтобы судья увидел. Но Суарес все равно рухнул, а судья показал на точку.

Неймар тоже однажды упал результативно. И его тоже защитник и пальцем не тронул – потому что до этого сам упал и Неймар споткнулся о него, как о бревно, так удачно легшее поперек пути. Судья почесал загривок и… зачем-то побежал советоваться к помощнику, который был с другой стороны ворот и момента просто не видел! Однако свое мнение имел. Теперь они могут валить вину один на другого – очень удобно.

Был еще и гол в свои ворота Курзава - нелепейший (повтори тысячу раз - не получится!)… Вот и выходит, что при ином настроении судьи и судьбы, счет мог быть и в пользу гостей…

Может быть, я перегнул палку в порыве жалости к французам? Звоню судье всесоюзной категории Владимиру Левитину:

- Как судейство?

- Этот немец судил безобразно! Я не понимал его решения. В случае с Суаресом он сначала не назначил пенальти, хотя он был железный, и вместо этого показал карточку за симулянтство. А потом, чтобы реабилитироваться, в конце матча, когда Суарес действительно симулировал нарушение правил, дал пенальти. И карточку еще защитнику. Это же безобразие!

- А когда назначил первый пенальти, упал Неймар?

- Защитник, хотя лежал на земле, препятствовал продвижению игрока. Значит все правильно. Но вот зачем судья сделал паузу, побежал советоваться с судьей за воротами? Это тоже не в его пользу.

Нет, все-таки ситуация с Неймаром не такая однозначная. Нужно еще мнение профессионала. Звоню судье всесоюзной категории Филиппову Виктору Ивановичу. Тот же вопрос. И немножко другой ответ:

- Мы увидели судейский шедевр! Судья так ловко помог «Барселоне», что никто ничего не понял. Два момента и все перевернулось. Когда упал Неймар, у главного судьи была лучшая позиция для принятия решения, чем у помощника, зачем пошел советоваться? И не хотел ведь сначала давать пенальти. Никакого же нарушения не было, чисто игровой эпизод! А последний пенальти – там не было нарушения! Вот два эпизода, и – получайте 6:1!