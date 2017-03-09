Канарейкин против Билялетдинова. Доус против Мозякина
Превью матчей 9 марта
Сегодня берет старт второй раунд плей-офф на Востоке.
«Авангард» (2) – «Ак Барс» (3)
Омичи вкатились в плей-офф. Две последние победы над «Адмиралом» одержаны с сухим счетом (6:0, 2:0). Но главное – здоров и невредим, к тому же в хорошем игровом тонусе их записной лидер Владимир Соботка, на счету которого 8 (3+5) очков при показателе полезности «+5». Чех нанес 20 бросков. А его казанские топ-оппоненты Джастин Азеведо, Владимир Ткачев и Иржи Секач – только 16, 16 и 15 соответственно.
«Барсы» сухими победами и результативность
Главный тренер «ястребов» Федор Канарейкин убрал из первого звена ветерана Александра Пережогина и поднял к Соботке и Николаю Лемтюгову Максима Пестушко. Пока эта «химия» работает.
А у Казани жжет тройка Азеведо – Ткачев – Секач. Связка легионеров показала себя еще в пражском «Льве», дошедшем в 2014-м до финала. Под впечатлением яркой и результативной игры канадца первый президент КХЛ Александр Медведев вписал его имя в великолепную пятерку обладателей Золотых шлемов – символическую сборную звезд лиги. И неважно, что лауреаты определялись по итогам регулярного чемпионата, где Азведо не блистал.
В Омске не устают напоминать об «Ак Барсе» как крайне неудобном для «Авангарда» соперники, приводят цифирь личных встреч аж с советских времен, когда команды носили другие названия. История их кубковых взаимоотношений тоже в пользу Казани. Финал плей-офф-2006 завершился победой команды Зинэтулы Билялетдинова 3-0. Во втором раунде Кубка Гагарина-2009 «ястребов» отделили от победы в серии 15 секунд. Точный бросок их защитника Ильи Никулина перевел встречу в овертайм, в котором счастье улыбнулось «барсам».
А два года назад, опять-таки на второй стадии, потерявший в живой силе «Авангард» сумел зацепить лишь одну игру у «Ак Барса».
Но Канарейкин знает, как побеждать в плей-офф Билялетдинова. Он продемонстрирова
Начало – 16.00 мск. «Матч ТВ», КХЛ-ТВ HD
Травмированные: нет - нет
Матч
Место и дата
09 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
«Магнитка» и ее птица-тройка Данис Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин в последнем матче серии с «Куньлунем» устроили бенефис (8:2). На ее счету семь из восьми голов – по три у Зарипова и Коваржа, один у Мозякина.
В этой связи вспоминается прощальный матч звена КЛМ в чемпионате Союза в бородатом 1989-м против киевского «Сокола». Тогда и счет был тот же – 8:2. Игорь Ларионов оформил хет-трик, Сергей Макаров – дубль.
Команда из Астаны тоже вправе гордиться суперзвеном Брэндон Боченски – Дастин Бойд – Найджел Доус. Оно «воевало» с «Магниткой» в плей-офф-2012, в первом для Мозякина сезоне в форме «сталеваров». Та серия завершилась тремя подряд победами «Металлурга» в овертайме – 4:3. Сам классик Сергей Федоров не даст слукавить.
Капитан «барсов» Боченски, правда, пропустил все шесть матчей с «Трактором», но сегодня бьет копытом в готовности выйти на лед. Его успешно заменил Константин Пушкарев.
Мозякин в Пекине, наконец, достиг рубежа в 1000 очков в отечественных чемпионатах. На повестке дня новый рекорд – снайперский, принадлежащий Вениамину Александрову, 53 гола. Он держится 54 года - с 1963-го. Сейчас у капитана «Магнитки» 50 заброшенных шайб, у его главного преследователя в снайперской гонке Доуса – 40.
Однако рекорды – это замечательно, но в плей-офф соперники решают другие задачи. Конечно, вспоминать, как они сыграли друг с другом в регулярном чемпионате – дело пустое, но в нашем случае это уместно. Октябрьский матч в Магнитогорске, завершившийся победой хозяев 3:1 и обменом голами Мозякина и Доуса, был омрачен кошмарной травмой «сталевара» Войтека Вольски. С повреждением позвоночника он выбыл до конца сезона.
А в конце декабря «Барыс» в Астане взял реванш 5:3. На хет-трик Доуса Мозякин ответил лишь одним голом и покинул лед в минусах – с показателем полезности «-3». Слыханное ли дело?!
Так что противостояние бомбардиров Мозякина и Доуса продолжается. Оно украсит серию, в которой эксперты почти единогласно отдают победу действующему обладателю Кубка Гагарина.
Начало – 17.00 мск. КХЛ-ТВ
Травмированные: Дм. Казионов, Вольски – нет.
Матч
Место и дата
09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция