Канарейкин против Билялетдинова. Доус против Мозякина

Превью матчей 9 марта

Сегодня берет старт второй раунд плей-офф на Востоке.

«Авангард» (2) – «Ак Барс» (3)

Омичи вкатились в плей-офф. Две последние победы над «Адмиралом» одержаны с сухим счетом (6:0, 2:0). Но главное – здоров и невредим, к тому же в хорошем игровом тонусе их записной лидер Владимир Соботка, на счету которого 8 (3+5) очков при показателе полезности «+5». Чех нанес 20 бросков. А его казанские топ-оппоненты Джастин Азеведо, Владимир Ткачев и Иржи Секач – только 16, 16 и 15 соответственно.

«Барсы» сухими победами и результативность ю в серии с «Салаватом Юлаевом» похвастать не могут. Все матчи «зеленого» дерби прошли от ножа. Но казанские бригады большинства куда эффективнее омских.

Главный тренер «ястребов» Федор Канарейкин убрал из первого звена ветерана Александра Пережогина и поднял к Соботке и Николаю Лемтюгову Максима Пестушко. Пока эта «химия» работает.

А у Казани жжет тройка Азеведо – Ткачев – Секач. Связка легионеров показала себя еще в пражском «Льве», дошедшем в 2014-м до финала. Под впечатлением яркой и результативной игры канадца первый президент КХЛ Александр Медведев вписал его имя в великолепную пятерку обладателей Золотых шлемов – символическую сборную звезд лиги. И неважно, что лауреаты определялись по итогам регулярного чемпионата, где Азведо не блистал.

В Омске не устают напоминать об «Ак Барсе» как крайне неудобном для «Авангарда» соперники, приводят цифирь личных встреч аж с советских времен, когда команды носили другие названия. История их кубковых взаимоотношений тоже в пользу Казани. Финал плей-офф-2006 завершился победой команды Зинэтулы Билялетдинова 3-0. Во втором раунде Кубка Гагарина-2009 «ястребов» отделили от победы в серии 15 секунд. Точный бросок их защитника Ильи Никулина перевел встречу в овертайм, в котором счастье улыбнулось «барсам».

А два года назад, опять-таки на второй стадии, потерявший в живой силе «Авангард» сумел зацепить лишь одну игру у «Ак Барса».

Но Канарейкин знает, как побеждать в плей-офф Билялетдинова. Он продемонстрирова л это в финале-2007. Правда, не с омичами, а с «Магниткой». Разящий бросок Яна Марека по казанским воротам принес «сталеварам» золотые медали. А их босс Геннадий Величкин публично поцеловал лед «Татнефть Арены» и постригся а-ля Канарейкин наголо.

Начало – 16.00 мск. «Матч ТВ», КХЛ-ТВ HD

Травмированные: нет - нет

Матч Авангард - Ак Барс Место и дата 09 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

«Магнитка» и ее птица-тройка Данис Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин в последнем матче серии с «Куньлунем» устроили бенефис (8:2). На ее счету семь из восьми голов – по три у Зарипова и Коваржа, один у Мозякина.

В этой связи вспоминается прощальный матч звена КЛМ в чемпионате Союза в бородатом 1989-м против киевского «Сокола». Тогда и счет был тот же – 8:2. Игорь Ларионов оформил хет-трик, Сергей Макаров – дубль.

Команда из Астаны тоже вправе гордиться суперзвеном Брэндон Боченски – Дастин Бойд – Найджел Доус. Оно «воевало» с «Магниткой» в плей-офф-2012, в первом для Мозякина сезоне в форме «сталеваров». Та серия завершилась тремя подряд победами «Металлурга» в овертайме – 4:3. Сам классик Сергей Федоров не даст слукавить.

Капитан «барсов» Боченски, правда, пропустил все шесть матчей с «Трактором», но сегодня бьет копытом в готовности выйти на лед. Его успешно заменил Константин Пушкарев.

Мозякин в Пекине, наконец, достиг рубежа в 1000 очков в отечественных чемпионатах. На повестке дня новый рекорд – снайперский, принадлежащий Вениамину Александрову, 53 гола. Он держится 54 года - с 1963-го. Сейчас у капитана «Магнитки» 50 заброшенных шайб, у его главного преследователя в снайперской гонке Доуса – 40.

Однако рекорды – это замечательно, но в плей-офф соперники решают другие задачи. Конечно, вспоминать, как они сыграли друг с другом в регулярном чемпионате – дело пустое, но в нашем случае это уместно. Октябрьский матч в Магнитогорске, завершившийся победой хозяев 3:1 и обменом голами Мозякина и Доуса, был омрачен кошмарной травмой «сталевара» Войтека Вольски. С повреждением позвоночника он выбыл до конца сезона.

А в конце декабря «Барыс» в Астане взял реванш 5:3. На хет-трик Доуса Мозякин ответил лишь одним голом и покинул лед в минусах – с показателем полезности «-3». Слыханное ли дело?!

Так что противостояние бомбардиров Мозякина и Доуса продолжается. Оно украсит серию, в которой эксперты почти единогласно отдают победу действующему обладателю Кубка Гагарина.

Начало – 17.00 мск. КХЛ-ТВ

Травмированные: Дм. Казионов, Вольски – нет.