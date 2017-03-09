Ешь, пей, беги! В экстрим-марафоне на Байкале погиб основатель музея из Москвы
У Саши Стаханова за спиной уже было огромное количество
марафонов и полумарафонов. С каждым годом он улучшал результат. В 2013 году
московский марафон был пройден за 4 часа и 23 минуты. Годом позже время было
улучшено – 4 часа 17 минут.
Постепенно Саше на обычной дистанции становилось скучно. Не
хватало экстремальных ощущений. Хотелось чего-то большего. Просто бегать было
неинтересно. Он стал членом и основателем бегового клуба по интересам «Пьяные
булочки» или, по-английски, - Drunken
Burgers.
Ребята не просто бегали, но и много общались, вкусно ели и,
конечно, приятно выпивали – как же без этого. В сети до сих пор крутятся х
промо-ролики, в которых они пьют вино прямо на бегу.
«Однажды мы добавили бег в свою жизнь. Но добавили так,
чтобы он нам не наскучил», - с этих слов начинается видео. «Ешь, пей, беги!» -
один из девизов клуба
Клуб собирался недалеко от станции метро «Кузнецкий мост», в
самом центре Москвы. По этому адресу находится и Музей советских игровых автоматов.
Саша Астахов был одним из его создателей.
Десять лет назад, в далеком 2007 году, они с другом откопали
на помойке старый советский игровой автомат. Парни отремонтировали его и
принялись играть. Вспомнить детство захотелось и друзьям.
Когда стало понятно, что это нечто большее, чем ностальгия,
что на этом можно заработать, ребята начали скупать старые игровые автоматы,
ремонтировать их и выставлять, как в музее. Любой желающий мог прийти и не
только полюбоваться на исторические артефакты конца ХХ века, но и поиграть в
них.
Клуб часто переезжал. Сначала это было бывшее бомбоубежище,
куда водили экскурсии раз в неделю. Потом – помещение в бывшей фабрике
«РотФронт» - там быстро подняли арендную ставку и друзья вынуждены были съехать
в район метро «Бауманская». Последнее время музей базировался на Кузнецком
мосту.
Дела шли в гору. Вскоре появился Музей советских игровых
автоматов в Санкт-Петербурге. Саша много путешествовал, занимался серфингом,
бегал. А еще он любил. Любил долго и крепко, но жениться решил только в августе
2015 года. Тогда и состоялась его свадьба с архитектором Дашей Кротковой.
Даша разделяла интересы супруга. Совсем недавно она
пробежала свои самые быстрые в жизни 10 километров.
Но до мужа ей, конечно, было далеко. Совсем скоро ему
предстояло самое сложное испытание в жизни – экстремальный Байкальский ледовый
марафон – 42 километра при температуре порядка минус 15 градусов, по льду
самого глубокого озера в мире, при встречном ветре. Старт в Бурятском поселке
Танхой. Финиш – уже в Иркутской области – в поселке Листвянка.
Отбор был жесткий. Организаторы не гнались за длинным
рублем. Могли бы принять и тысячу участников (именно столько и даже больше
заявок поступило) примерно по 550 евро с каждого за участие), но решили
провести жесточайший отбор и ограничиться двумя сотнями самых опытных.
Требования: выбегать марафон из 4 часов 30 минут, справка о хорошем состоянии
здоровья, опыт бега в экстремальных условиях.
Саша Стаханов прошел. Вместе с ним прошли отбор и еще десять
членов клуба «Пьяные булочки». Началась подготовка. Ребята общими усилиями в
рамках тренировок собирались намотать 5 161 километр – расстояние от Москвы до
Байкала. Они даже специальный сайт, посвященный этой «пробежке» запустили –
«Пьяные булочки бегут на Байкал».
«Мы бегали марафоны по земле
и трейлы по горам. Теперь мы побежим по воде! В наших планах - пройти
единственный и самый экстремальный марафон на территории России - Международный
Байкальский ледовый марафон!» - написано на сайте.
Марафон прошел 7 марта 2016 года. На
старт, как и предполагалось, вышло 200 участников из трех десятков стран мира –
рекорд для этого соревнования, уже 13-го по счету. Но финишировать смогли не
все.
И вот спустя 4 месяца и 5161км мы наконец на Байкале! Спасибо нашему тренеру @coach_olgasmirnova за подготовку этих ленивых булок! Спасибо всем, кто помогал нам пробежать эти 5 тысяч километров до Байкала! @saym_semenov @mihailsals @anyway.i.am @timoxax @ssgromov @alexbolotin @alexchichkov @running_lisa_3 @agapegrena @ilyamikhalych @salvadorrdali @levgrishin Дальше мы сами! 😉 #dRUNkburgers #БежимНаБайкал #dRUNb #BIM #БЛМ #БайкальскийЛедовыйМарафон
«7 марта 2017 года не стало Саши
Стаханова. Он умер во время забега на Байкале. На последних километрах ему
стало плохо, он упал и больше не приходил в сознание», - говорится в сообщении,
которое опубликовала супруга Саши у себя на странице в социальной сети. – «Очень
страшно и не вериться. Саша всегда был очень большой частью меня, а значит,
пока я жива и он будет продолжать жить вместе со мной. Берегите друг друга,
друзья, любите и цените. Я своего котика очень люблю! Мне будет его очень не
хватать». В мае ребята собирались в очередное путешествие – в Италию.
Саша потерял сознание на 35-м километре
дистанции. Его экстренно эвакуировали на лодке – к берегу Листвянки, где
передали врачам медицины катастроф. Но спасти бегуна не удалось – его сердце
остановилось.
В Грузии у Саши осталась мать Заира, к которой он с
супругой и друзьями часто ездил. На похоронах она вряд ли сможет присутствовать
– российскую визу в короткий срок получить будет очень проблематично.