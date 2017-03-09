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Ешь, пей, беги! В экстрим-марафоне на Байкале погиб основатель музея из Москвы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

У Саши Стаханова за спиной уже было огромное количество марафонов и полумарафонов. С каждым годом он улучшал результат. В 2013 году московский марафон был пройден за 4 часа и 23 минуты. Годом позже время было улучшено – 4 часа 17 минут.


Постепенно Саше на обычной дистанции становилось скучно. Не хватало экстремальных ощущений. Хотелось чего-то большего. Просто бегать было неинтересно. Он стал членом и основателем бегового клуба по интересам «Пьяные булочки» или, по-английски, - Drunken Burgers.


Ребята не просто бегали, но и много общались, вкусно ели и, конечно, приятно выпивали – как же без этого. В сети до сих пор крутятся х промо-ролики, в которых они пьют вино прямо на бегу.

«Однажды мы добавили бег в свою жизнь. Но добавили так, чтобы он нам не наскучил», - с этих слов начинается видео. «Ешь, пей, беги!» - один из девизов клуба


Клуб собирался недалеко от станции метро «Кузнецкий мост», в самом центре Москвы. По этому адресу находится и Музей советских игровых автоматов. Саша Астахов был одним из его создателей.

Десять лет назад, в далеком 2007 году, они с другом откопали на помойке старый советский игровой автомат. Парни отремонтировали его и принялись играть. Вспомнить детство захотелось и друзьям.

Когда стало понятно, что это нечто большее, чем ностальгия, что на этом можно заработать, ребята начали скупать старые игровые автоматы, ремонтировать их и выставлять, как в музее. Любой желающий мог прийти и не только полюбоваться на исторические артефакты конца ХХ века, но и поиграть в них.

Клуб часто переезжал. Сначала это было бывшее бомбоубежище, куда водили экскурсии раз в неделю. Потом – помещение в бывшей фабрике «РотФронт» - там быстро подняли арендную ставку и друзья вынуждены были съехать в район метро «Бауманская». Последнее время музей базировался на Кузнецком мосту.

Дела шли в гору. Вскоре появился Музей советских игровых автоматов в Санкт-Петербурге. Саша много путешествовал, занимался серфингом, бегал. А еще он любил. Любил долго и крепко, но жениться решил только в августе 2015 года. Тогда и состоялась его свадьба с архитектором Дашей Кротковой.

Даша разделяла интересы супруга. Совсем недавно она пробежала свои самые быстрые в жизни 10 километров.


Но до мужа ей, конечно, было далеко. Совсем скоро ему предстояло самое сложное испытание в жизни – экстремальный Байкальский ледовый марафон – 42 километра при температуре порядка минус 15 градусов, по льду самого глубокого озера в мире, при встречном ветре. Старт в Бурятском поселке Танхой. Финиш – уже в Иркутской области – в поселке Листвянка.

Отбор был жесткий. Организаторы не гнались за длинным рублем. Могли бы принять и тысячу участников (именно столько и даже больше заявок поступило) примерно по 550 евро с каждого за участие), но решили провести жесточайший отбор и ограничиться двумя сотнями самых опытных. Требования: выбегать марафон из 4 часов 30 минут, справка о хорошем состоянии здоровья, опыт бега в экстремальных условиях.

Саша Стаханов прошел. Вместе с ним прошли отбор и еще десять членов клуба «Пьяные булочки». Началась подготовка. Ребята общими усилиями в рамках тренировок собирались намотать 5 161 километр – расстояние от Москвы до Байкала. Они даже специальный сайт, посвященный этой «пробежке» запустили – «Пьяные булочки бегут на Байкал».

«Мы бегали марафоны по земле и трейлы по горам. Теперь мы побежим по воде! В наших планах - пройти единственный и самый экстремальный марафон на территории России - Международный Байкальский ледовый марафон!» - написано на сайте.

Марафон прошел 7 марта 2016 года. На старт, как и предполагалось, вышло 200 участников из трех десятков стран мира – рекорд для этого соревнования, уже 13-го по счету. Но финишировать смогли не все.


«7 марта 2017 года не стало Саши Стаханова. Он умер во время забега на Байкале. На последних километрах ему стало плохо, он упал и больше не приходил в сознание», - говорится в сообщении, которое опубликовала супруга Саши у себя на странице в социальной сети. – «Очень страшно и не вериться. Саша всегда был очень большой частью меня, а значит, пока я жива и он будет продолжать жить вместе со мной. Берегите друг друга, друзья, любите и цените. Я своего котика очень люблю! Мне будет его очень не хватать». В мае ребята собирались в очередное путешествие – в Италию.

Саша потерял сознание на 35-м километре дистанции. Его экстренно эвакуировали на лодке – к берегу Листвянки, где передали врачам медицины катастроф. Но спасти бегуна не удалось – его сердце остановилось.

В Грузии у Саши осталась мать Заира, к которой он с супругой и друзьями часто ездил. На похоронах она вряд ли сможет присутствовать – российскую визу в короткий срок получить будет очень проблематично. 

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