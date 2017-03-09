ЦСКА дважды получил в челюсть! Почему победа армейцев смахивает на поражение

Дмитрий Пономаренко – о первом матче серии между ЦСКА и «Локомотивом», который пойдет в зачет скорее не москвичам, а ярославцам.

Согласен, вывод на первый взгляд парадоксальный. Ведь вроде москвичи победили. Причем, весьма уверенно, без всякой нервотрепки в овертаймах – 4:2. Показали отличную работу в большинстве, реализовав лишнего дважды в двух первых же попытках. Андрей Светлаков, вон, дубль сделал…

Но была в этом поединке одна особенность для матчей ЦСКА за последние три года весьма несвойственная. Я потому и удивился, что очень давно такого не видел.

Потому что вот целый ряд экспертов и, в частности, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, любят называть нынешнюю армейскую команду молотилкой. А москвичи и не обижаются на такое прозвище. И знай себе соперников молотят.

Но только вот в среду это «Локомотив» молотил ЦСКА. Причем, в Москве, в родном для армейцев дворце. Что же будет в Ярославле, где железнодорожники традиционно выглядят сильнее?

На взгляд с трибуны «Локомотив» нисколько не проиграл ЦСКА в единоборствах. Но обратимся на всякий случай к статистике. Силовые приемы: 31-30 в пользу гостей.

Однако были в матче и другие, более яркие моменты.

Давайте вспомним, как в первом периоде 21-летний Владислав Гавриков долбанул Грега Скотта плечом в челюсть. Канадец так долго не мог подняться, что уже и носилки на лед вывезли. Но потом врачи «Скорой помощи» и клуба все же увезли его с площадки под руки. А он ногами не двигал. И, судя по всему, выбыл из строя надолго.

Причем, судьи за ЦСКА не поквитались. Даже двух минут Гавриковуне дали. И главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов по этому поводу на пресс-конференции после матча чуть ли не рычал от ярости.

Но… ЦСКА в подобных случаях обычно сам восстанавливал справедливость. Возможно, неким ответом на травму Скотта стала драка во втором периоде между Яном Муршаком и 20-летним Павлом Красковским.

Но она также закончилась поражением армейца. Муршак пропустил тяжелый удар в голову и упал. Его участие в следующих матчах также под вопросом из-за сотрясения.

Я не случайно в обоих случаях указал возраст только ярославцев. Потому что легионеры ЦСКА – игроки опытные. А вот пострадали они от вчерашних пацанов, для которых авторитетов уже не существует. Тем более, что по габаритам и физической мощи и Гавриков (190 см, 97 кг), и Красковский (193 см, 89 кг) своих оппонентов значительно превосходят.

Если подытожить, то армейцев в этом матче побили. Впервые за три года.

И хотя победа вновь осталась за ними… Я вспоминаю первую встречу ЦСКА с «Йокеритом» в стартовом раунде плей-офф. Тоже был жесткий и упорный поединок. Но вот там армейцы сразу показали финнам – кто на площадке хозяин, кто будет доминировать в серии.

А вот на этот раз хозяевами на льду выглядели ярославцы. Да и потери у москвичей, которых именно выбили из состава ударами в челюсть, более ощутимы.

Точнее, у гостей их вообще нет. Ну, если только кулаки у Красковского болят. И если так пойдет дальше «Локомотив» соперника попросту ушатает. Его же оружием.