Валерий Карпин: Генич комментатор. Я эксперт
Главный редактор футбольных трансляций «Матч-ТВ», которому сегодня предстоит дебют (репортаж о матче Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта»), ответил на вопросы спецкора «Советского спорта».
Карпин, где бы и в какой роли ни возник, был и остается несомненной звездой. В Галисии — тем более. Заглянув на предматчевую пресс-конференцию главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова, бывший игрок «Сельты» привлек к себе после мероприятия бездну внимания со стороны журналистов обеих стран. Всяк домогался его комментариев. В какой-то момент Карпин даже предложил сесть на еще неостывшее место Шалимова за конференц-столом и удовлетворить всех разом. Испанцы шутке улыбнулись. Наши недопоняли, поскольку разговор шел на языке Сервантеса.
Потом Карпин вышел на поле — и снова попал в диктофонно-съемочный прицел. Не человек, а магнит в медийном смысле.
- В эфир вы выйдете вместе с Константином Геничем. Но он
комментатор, а вы эксперт, верно?
- Да.
- В чем разница?
- Комментатор комментирует происходящее на поле, а эксперт, он же аналитик, можно называть как угодно, дает оценку тому или иному эпизоду, излагает свое видение футбольных событий.
- Эксперт должен подключаться к репортажу в строго
определенные моменты?
- Можно подключаться в какие угодно моменты, но лезть в работу комментатора я как минимум не собираюсь. Он для того и приехал, чтобы рассказать зрителям о матче. А у человека из мира футбола, который рядом, - сегодня им могу быть я, завтра другой, послезавтра третий, - иная роль: оценивать эпизоды или группы эпизодов.
- Были какие-то прикидки или тестовый репортаж, чтобы
проверить, в унисон ли звучат голоса, подходите ли друг другу?
- Не было.
- Как тренер, что посоветуете Игорю Шалимову перед матчем
с «Сельтой»?
- Главные тренеры в любом случае знают ситуацию в командах лучше, чем кто бы то ни было со стороны. Поэтому советовать сложно. У меня может быть свое видение, которое не совпадает с точкой зрения отвечающего за команду человека. Когда сам тренировал, точно так же отовсюду звучали советы и заключения людей, знающих ситуацию хуже. Поэтому не вижу смысла что-то сейчас рекомендовать Шалимову.
- Он прав, говоря о том, что разгром «Сельты»
«Барселоной» 0:5 сработает для хозяев не в минус, а в плюс в плане спортивной
злости и необходимости повысить самооценку?
- В минус точно не сработает — Лига Европы абсолютно другое соревнование. Знаю и слышу это здесь, в Виго, разговаривая с людьми. То поражение все уже забыли и дружно думают про игру с «Краснодаром».
- Счет в данном случае - не показатель уровня «Сельты»?
- Разумеется, нет. «Барселоне» можно и 0:8 проиграть, но это не будет означать, что у тебя плохая команда. (Мы беседовали до безумного матча Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» - 6:1. - Прим. Е.Д.).
- Где остановились в Виго?
- В гостинице.
- Почему не дома?
- Потому что гостиница рядом со стадионом.
- Живете, как и раньше, в доме, который на самом берегу
океана, и который вам запрещено перестраивать, поскольку это историческая
ценность?
- Поскольку он находится в 50-метровой прибрежной полосе, - законы запрещают перестраивать все, что ближе к воде. Только обустраивать. А дом тот же самый.
- Нефутбольный бизнес в Виго у вас еще остался?
- Какие-то сегменты — да.
- И офис в центре города, оборудованный лифтом для вашего
«мини купера»?
- Тоже остался.
- С кем-то из испанских футбольных людей встречи
запланированы?
- В среду и четверг нет: все-таки приехал матч комментировать. Но я был в Виго недавно, когда снимался фильм про «русскую» «Сельту». Со всеми, с кем хотел, увиделся.
- Валерий Карпин — первый телевизионный босс, который не
ушел из кадра, оставшись экспертом и телеведущим. Так было оговорено при
подписании контракта?
- Вы правы.
- Не хотелось уходить целиком в бумажную работу?
- Что значит — хотелось или не хотелось? Такое было поставлено условие при заключении договора.
- Вами? Или вам?
- Мне была предложена именно такая конфигурация. Я согласился.
- После первого весеннего тура вы дебютировали в роли
ведущего новой футбольной программы «Тотальный разбор». Как она вам изнутри?
- Впереди немало работы. Надо дошлифовывать, пока достаточно сыро.
- Какие именно моменты подлежат доработке?
- Увидите. Это внутренняя кухня, не вижу смысла озвучивать ее публично.
- Приглашением экспертов в программу занимались вы?
- Каких именно?
- Человека по фамилии Титов, имеющего, как мы узнали,
отношение к судейству.
- Нет, его приглашал не я.