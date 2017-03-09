Валерий Карпин: Генич комментатор. Я эксперт

Главный редактор футбольных трансляций «Матч-ТВ», которому сегодня предстоит дебют (репортаж о матче Лиги Европы «Краснодар» - «Сельта»), ответил на вопросы спецкора «Советского спорта».

Карпин, где бы и в какой роли ни возник, был и остается несомненной звездой. В Галисии — тем более. Заглянув на предматчевую пресс-конференцию главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова, бывший игрок «Сельты» привлек к себе после мероприятия бездну внимания со стороны журналистов обеих стран. Всяк домогался его комментариев. В какой-то момент Карпин даже предложил сесть на еще неостывшее место Шалимова за конференц-столом и удовлетворить всех разом. Испанцы шутке улыбнулись. Наши недопоняли, поскольку разговор шел на языке Сервантеса.

Потом Карпин вышел на поле — и снова попал в диктофонно-съемочный прицел. Не человек, а магнит в медийном смысле.

- В эфир вы выйдете вместе с Константином Геничем. Но он комментатор, а вы эксперт, верно?

- Да.

- В чем разница?

- Комментатор комментирует происходящее на поле, а эксперт, он же аналитик, можно называть как угодно, дает оценку тому или иному эпизоду, излагает свое видение футбольных событий.

- Эксперт должен подключаться к репортажу в строго определенные моменты?

- Можно подключаться в какие угодно моменты, но лезть в работу комментатора я как минимум не собираюсь. Он для того и приехал, чтобы рассказать зрителям о матче. А у человека из мира футбола, который рядом, - сегодня им могу быть я, завтра другой, послезавтра третий, - иная роль: оценивать эпизоды или группы эпизодов.

- Были какие-то прикидки или тестовый репортаж, чтобы проверить, в унисон ли звучат голоса, подходите ли друг другу?

- Не было.

- Как тренер, что посоветуете Игорю Шалимову перед матчем с «Сельтой»?

- Главные тренеры в любом случае знают ситуацию в командах лучше, чем кто бы то ни было со стороны. Поэтому советовать сложно. У меня может быть свое видение, которое не совпадает с точкой зрения отвечающего за команду человека. Когда сам тренировал, точно так же отовсюду звучали советы и заключения людей, знающих ситуацию хуже. Поэтому не вижу смысла что-то сейчас рекомендовать Шалимову.

- Он прав, говоря о том, что разгром «Сельты» «Барселоной» 0:5 сработает для хозяев не в минус, а в плюс в плане спортивной злости и необходимости повысить самооценку?

- В минус точно не сработает — Лига Европы абсолютно другое соревнование. Знаю и слышу это здесь, в Виго, разговаривая с людьми. То поражение все уже забыли и дружно думают про игру с «Краснодаром».

- Счет в данном случае - не показатель уровня «Сельты»?

- Разумеется, нет. «Барселоне» можно и 0:8 проиграть, но это не будет означать, что у тебя плохая команда. (Мы беседовали до безумного матча Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» - 6:1. - Прим. Е.Д.).

- Где остановились в Виго?

- В гостинице.

- Почему не дома?

- Потому что гостиница рядом со стадионом.

- Живете, как и раньше, в доме, который на самом берегу океана, и который вам запрещено перестраивать, поскольку это историческая ценность?

- Поскольку он находится в 50-метровой прибрежной полосе, - законы запрещают перестраивать все, что ближе к воде. Только обустраивать. А дом тот же самый.

- Нефутбольный бизнес в Виго у вас еще остался?

- Какие-то сегменты — да.

- И офис в центре города, оборудованный лифтом для вашего «мини купера»?

- Тоже остался.

- С кем-то из испанских футбольных людей встречи запланированы?

- В среду и четверг нет: все-таки приехал матч комментировать. Но я был в Виго недавно, когда снимался фильм про «русскую» «Сельту». Со всеми, с кем хотел, увиделся.

- Валерий Карпин — первый телевизионный босс, который не ушел из кадра, оставшись экспертом и телеведущим. Так было оговорено при подписании контракта?

- Вы правы.

- Не хотелось уходить целиком в бумажную работу?

- Что значит — хотелось или не хотелось? Такое было поставлено условие при заключении договора.

- Вами? Или вам?

- Мне была предложена именно такая конфигурация. Я согласился.

- После первого весеннего тура вы дебютировали в роли ведущего новой футбольной программы «Тотальный разбор». Как она вам изнутри?

- Впереди немало работы. Надо дошлифовывать, пока достаточно сыро.

- Какие именно моменты подлежат доработке?

- Увидите. Это внутренняя кухня, не вижу смысла озвучивать ее публично.

- Приглашением экспертов в программу занимались вы?

- Каких именно?

- Человека по фамилии Титов, имеющего, как мы узнали, отношение к судейству.

- Нет, его приглашал не я.