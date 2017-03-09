Кубок Либертадорес: новая жизнь «Мараканы», гол Ромуло и 70 тысяч болельщиков
- «Фламенго» всего за две недели смог обновить заброшенную «Маракану», собрал 70 тысяч болельщиков и разгромил «Сан-Лоренсо» (4:0).
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- Еще в начале февраля положение стадиона «Маракана» считали критическим. Плохой газон, отсутствие кресел на некоторых секторах, отключенное электричество и набеги вандалов, - наследие ЧМ-2014 пребывало на дне. А управляющая компания не имела желания вкладывать деньги в обновление стадиона.
- Помощь предложил «Фламенго», так как давно хотел арендовать «Маракану», чтобы проводить там домашние матчи. Клуб потратил примерно 2 миллиона реалов (600 тысяч евро), чтобы убрать мусор, установить кресла и подлатать газон, нанял 150 рабочих. Как сообщил журнал Epoca, большая часть с тех двух миллионов ушла на оплату просроченных счетов за электричество.
- - Мы создали несколько групп рабочих, одни отвечают за уборку, другие за газон, третьи — за проверку освещения. И все они координируются клубом. Стадион не обслуживался долгое время, предстояло много работы, - рассказал представитель «Фламенго» Марсело Фразао GloboEsporte.
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Фото GloboEsporte
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«Военная операция» - так оценил Фразао смелую попытку «Фламенго» привести в порядок «Маракану» за пару недель до первого матча Кубка Либертадорес.
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- Забавно. Когда мы объявили, что сыграем на «Маракане», люди говорили: «Как арена может быть готова всего за две недели?» Конечно, идеальным мы стадион не сделаем, но все условия для того, чтобы принять матч, будут, - заверял Фразао. Так оно и вышло.
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Болельщики даже ночевали у касс, чтобы купить билеты на игру. В итоге на стадионе собралось почти 70 тысяч человек — рекорд посещаемости в этом году. Торсида приготовила грандиозное шоу, чтобы отметить первый матч команды в Кубке Либертадорес — огромную мозаику со словами «Здесь «Фламенго».
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Клуб подготовил стадион, болельщики заполнили его до отказа, а команда выдала настоящее шоу, победив «Сан-Лоренсо» со счетом 4:0. Правда все голы были забиты во втором тайме. И третий отправил в ворота экс-полузащитник «Спартака» Ромуло.
Фото GloboEsporte
Melhores momentos e, claro, os gols desse #BaileDeFavela pic.twitter.com/cC5I6imIvw— Flamengo (@Flamengo) March 9, 2017