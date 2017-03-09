«ПСЖ» не оправдаться решениями судьи». Как во Франции объясняют провал парижан

«Барселона» разгромила «ПСЖ» (6:1) и отыграла 4 мяча в плей-офф ЛЧ. «Советский спорт» собрал мнения французской прессы о позоре парижан.

Sports.fr: Судья дал два придуманных пенальти в пользу «Барселоны»

Рабьо был бледной копией самого себя. Ему не удавалась работа с мячом, и он не отдал ни одной интересной передачи. Кевин Трапп поучаствовал в этом провале, учитывая количество пропущенных мячей, но он не единственный ответственный. Курзава, видимо, подумал, что он его голевой пас на Кавани станет решающим, и забил в собственные ворота. Должен быть подвергнут сомнению Маркиньос, бразилец точно в ответе за первые два гола. Мы не станем замечать судью, но он дал два придуманных пенальти в пользу «Барселоны».

L`Equipe: Неймар позаботился о том, чтобы встреча переросла в безумие

Неймар позаботился обо всем для того, чтобы встреча переросла в окончательное безумие. Штрафной удар на 88-й минуте был удобен для правши и поэтому его бил бывший игрок «Сантоса». Неймар попал в верхний угол, а Кевин Трапп даже не среагировал. За пенальти через две минуты «Барса» во многом обязана судейству Айтекина, но опять же бразилец этот пенальти реализовал. Неймар участвовал и в последнем голе, после его открывания слева Серхи Роберто забил гол в дополнительное время.

France Football: Парижане не могут оправдываться судейскими решениями

Конечно, парижане не могут оправдываться судейскими решениями, они пропустили шесть мячей. Но они могут жалеть о некоторых решениях Айтекина. Мы считаем , что было довольно снисходительно давать желтую карточку за фол Пике на Кавани. Или фол Маскерано на Ди Марии перед воротами. Но поворотным моментом игры, несомненно, стало очень суровое наказание за падение Суареса. Это возродило встречу.

Впервые в истории европейских кубков команда была выбита из плей-офф после победы 4:0 в первом матче. Эта команда – «ПСЖ». Парижане снова видят, что их мечты о величии исчезают.

Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»



L’Express: Выбор состава вызывает вопросы к Эмери

Почти все шесть голов, забитые «Барсой», связаны с отдельными ошибками. Центрального защитника нет во время первого гола Луиса Суареса, Левен Курзава переигрывает своего же вратаря, Тома Менье и Маркиньос делают простейшие ошибки, которые позволяют Лео Месси и Неймару забить пенальти. Серхи Роберто воспользовался пассивностью парижский обороны и забил шестой гол каталонцев. Несмотря на эти факты, тренер «ПСЖ» не безупречен.

Его план игры, основанный на чрезвычайно низком коллективном отборе, не работает. Парижане показали удивительное нежелание переходить на половину поля противника.

Выбор игроков на матч также вызывает вопросы. Выход Орье вместо Дракслера на 75-й минуте удивил. В тот момент «ПСЖ» проигрывал 1:3, но все еще проходил в четвертьфинал. Особенно по «Барсе» ударило, когда разрыв в счете сократил Эдинсон Кавани. Но парижане отступили и жались к своей половине поля. Результат – «Барселона» забила три гола в течение семи минут в конце игры.

Бонус

Во втором дивизионе тоже хотят быть причастными. Клуб «Ньор» на прошлой неделе проиграл ПСЖ в Кубке Франции, пропустив два мяча в конце матча, на 78-й и пятой добавленной минуте.

В своем твиттере «Ньор» разместил фото Суареса, Неймара и Месси с подписью: «Твое лицо, когда благодаришь «Ньор» за то, что он посеял сомнения в головах «ПСЖ».

[#FCBPSG] Quand tu remercies la #TeamChamois d'avoir installé le doute dans la tête du PSG depuis une semaine...

😅🔵⚪️⚽️ pic.twitter.com/vR1gvgE5Ff — Chamois Niortais FC (@CNFC_Officiel) 8 марта 2017 г.



