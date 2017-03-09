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«О Шараповой уже забыли». Что говорят о Марии теннисные звезды

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«О Шараповой уже забыли». Что говорят о Марии теннисные звезды
Источник: Getty Images

7 марта был ровно год, как Мария Шарапова, собрав пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, объявила, что сдала положительный допинг-тест на мельдоний. Через полтора месяца истекает ее дисквалификация. В ожидании выступления россиянки в Штутгарте (запланировано на 26 апреля), «Советский спорт» собрал мнения теннисных звезд о возвращении экс-первой ракетки мира.

Дисквалификация Шараповой продлится 15 месяцев. Больше года она не выступает в Туре. У нее нет рейтинга, а значит - и возможности заявляться на крупные турниры напрямую. Однако организаторы соревнований в Штутгарте, Риме и Мадриде уже подтвердили, что дадут Марии wild card.

Впрочем, мнения коллег россиянки по теннисному цеху на счет ее возвращения разделились.

Гарбина МУГУРУСА (Испания)
чемпионка «Ролан Гарроса»-2016

- Как бы сказать… Нас, игроков, вообще не волнует, выступает Мария или нет. Я о ней просто забыла. Возможно, для тенниса, как бизнеса, будет лучше, если она вернется. Шарапову все знают, на нее идут болельщики. Но нам, теннисистам, это безразлично.

Ник КИРГИОС (Австралия)
16-я ракетка мира

- Знаю, что организаторы «Ролан Гарроса» думают - давать Марии wild card или нет. Вопрос непростой. Порядочность - один из главных принципов в любом деле. Нельзя, с одной стороны, пытаться внести свой вклад в борьбу с допингом, а с другой - приглашать на турнир Шарапову. Я против любых стимуляторов. И я не понимаю, зачем поощрять тех, кто нарушает правила чистого спорта.

Виктория АЗАРЕНКА (Белоруссия)
экс-первая ракетка мира, двукратная чемпионка Australian Open

- Мне кажется, возвращение Шараповой - это здорово! У Марии много болельщиков, ее появление на турнирах привлечет внимание к теннису и пойдет ему только на пользу. Сложно сказать, как она выступит на «Ролан Гаррос». Трудно понять, как в принципе человек будет выглядеть на корте после полутора лет отсутствия. Но на игру Шараповой определенно интересно посмотреть.

Энди РОДДИК (США)
экс-первая ракетка мира, чемпион US Open-2003

- На этот вопрос можно смотреть с разных точек зрения - морали и бизнеса. Отложим мораль в сторону. Любой обычный турнир, разумеется, выиграет от присутствия Марии в сетке. «Большие шлемы» - вроде бы другое дело. Там более высокие стандарты и требования. Но глупо предполагать, что тот же «Ролан Гаррос» что-то потеряет, если пригласит Шарапову. Хотя давать или не давать ей wild card - право исключительно организаторов.

Энди МАРРЕЙ (Великобритания)
первая ракетка мира, 2-кратный олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион турниров «Большого шлема»

- Понятно, что большинство турниров делает то, что, по их мнению, пойдет им на пользу. Чем больше громких имен в сетке - тем больше проданных билетов и выше прибыль. Хотя, например, в случае с Уимблдоном Шарапова может успеть набрать очки, чтобы попасть в основу напрямую. В любом случае, я думаю, возвращение после дисквалификации должно быть трудовым, а не при помощи одних лишь wild card.

Агнешка РАДВАНСКА (Польша)
6-я ракетка мира, финалистка Уимблдона-2012

- Для меня не имеет особого значения тот факт, что Мария возвращается в Тур. Но будет интересно узнать, в какой она находится форме. Шарапова способна после большого перерыва сразу показывать высокий уровень игры - мы это видели, когда Мария вернулась после тяжелой травмы плеча. Думаю, с первого матча она будет опасной соперницей. И, учитывая, что сейчас любая теннисистка может попасть на Шарапову уже в первом круге, такой жребий ни для кого не станет слишком удачным.

Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария)
экс-первая ракетка мира, 18-кратный чемпион турниров «Большого шлема»

- Каждый смотрит на ситуацию по-своему - в зависимости от изначального мнения. Кто-то уделяет особое значение причинам наказания спортсмена, ведь они всегда разные. Хотя в любом случае дисквалификация - это дисквалификация. Как я отношусь к тому, что Шараповой дают wild card? Сложный вопрос. Если честно, я просто не знаю, как на него ответить.

Моника ПУИГ (Пуэрто-Рико)
олимпийская чемпионка

- Я впервые познакомилась с Марией во время выставочного матча в Пуэрто-Рико. И она мне очень понравилась. Шарапова - веселый, скромный и общительный человек. Она - отличная теннисистка. И я с нетерпением жду ее возвращения в Тур.

Борис БЕККЕР (Германия)
экс-первая ракетка мира, 6-кратный чемпион турниров «Большого шлема»

- Что бы там ни было, Шарапова заплатила за свою ошибку и отбывает довольно длительную дисквалификацию. А я - сторонник вторых шансов. Думаю, ее возвращение теннису не навредит. Хотя не знаю, как на него отреагируют другие игроки. Но хочется верить, что атмосфера в раздевалке останется хорошей.

КАЛЕНДАРЬ ШАРАПОВОЙ

ШТУТГАРТ (ГЕРМАНИЯ)

Даты: 24-30 апреля
Участие: подтверждено (wild card)

МАДРИД (ИСПАНИЯ)

Даты: 8-14 мая
Участие: подтверждено (wild card)

РИМ (ИТАЛИЯ)

Даты: 15-21 мая
Участие: подтверждено (wild card)

«РОЛАН ГАРРОС» (ФРАНЦИЯ)

Даты: 29 мая - 11 июня
Участие: под вопросом. Организаторы пока не приняли окончательного решения по предоставлению Шараповой wild card. Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли заявил, что они провели встречу с Марией и теперь обсудят возможность ее участия в «Ролан Гаррос» с директором турнира Ги Форже

УИМБЛДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Даты: 3-16 июля
Участие: под вопросом. Организаторы рассчитывают, что Шарапова успеет набрать достаточное количество очков для прямого попадания в основную сетку и пока не обещают, что предоставят ей wild card.

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