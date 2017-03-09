Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться Жозе Моуриньо

В преддверии матча Лиги Чемпионов между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.

«Газон бежевого цвета, мягкий, выглядит как земля», - заявил Жозе Моуриньо в адрес травяного покрытия на стадионе «Олимп-2». Именно там сегодня сойдутся в рамках Лиги Европы местный «Ростов» и «Манчестер Юнайтед». «Special One» обрушился с критикой на газон стадиона, игроки тестировали отскок мяча на радость журналистам, а агрономы «Олимпа» из кожи вон лезли, чтобы привести в подобающий вид поле боя.

В защиту «Ростова» выступил бывший игрок «сельмашей» Дэвид Бэнтли.

В 2012-м году игрок пришел в короткосрочную аренду и стал первым английским футболистом в РФПЛ. «Это приятный стадион, похожий на старые английские арены. Он выглядит уютным, но «Манчестеру» придется там несладко», - рассказал 32-летний бывший игрок Дэвид Бэнтли.

И правда, состояние поля может стать преимуществом для ростовчан, равно как и длительный изнуряющий перелет гостей в Ростов из колыбели «таких мягких английских газонов».

Но были ли они таковыми всегда? Конечно, нет. Жозе Моуриньо должен быть счастлив, что ему и его «Манчестеру» не придется выходить на поле этих английских стадионов, об играх на которых многие хотели бы поскорее забыть.

Подобно Жозе Моуриньо, Джеймс Льюис из ФК «Вольтэмстоу Авеню» инспектирует поле в далеком 1937-м году.

«Хаддерсфилд Таун» ведет борьбу не только с соперниками из «Чарльтона», но и с болотом, которое лишь отдаленно напоминает футбольное поле. 1947 год

Такой знакомый для «Особенного» «Стэмфорд Бридж» в 1957-м году предлагал не только услуги проведения матчей, но и грязевые ванны.

Старый добрый «Хайбери» в чемпионский для Англии 1966-й год.

Объективно худший газон в истории английского футбола на стадионе «Бейсбол Граунд» принадлежит «Дерби Каунти».

«Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест» вязнут в болоте в попытке затолкать мяч в ворота.

И вновь «Стэмфорд Бридж» образца 2003-го года в игре против «Чарльтона».

Официальный «маскот» «Шрусбери Таун» львенок желает удачи «Ростову» и «Манчестер Юнайтед» в сегодняшнем матче, тонко намекая, что поля бывают еще хуже.

