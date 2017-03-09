Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться Жозе Моуриньо
В преддверии матча Лиги Чемпионов между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.
«Газон бежевого цвета, мягкий, выглядит как земля», - заявил Жозе Моуриньо в адрес травяного покрытия на стадионе «Олимп-2». Именно там сегодня сойдутся в рамках Лиги Европы местный «Ростов» и «Манчестер Юнайтед». «Special One» обрушился с критикой на газон стадиона, игроки тестировали отскок мяча на радость журналистам, а агрономы «Олимпа» из кожи вон лезли, чтобы привести в подобающий вид поле боя.
В
защиту «Ростова»
выступил бывший
игрок «сельмашей»
Дэвид Бэнтли.
В 2012-м году игрок пришел в короткосрочную аренду и стал первым английским футболистом в РФПЛ. «Это приятный стадион, похожий на старые английские арены. Он выглядит уютным, но «Манчестеру» придется там несладко», - рассказал 32-летний бывший игрок Дэвид Бэнтли.
И правда, состояние поля может стать преимуществом для ростовчан, равно как и длительный изнуряющий перелет гостей в Ростов из колыбели «таких мягких английских газонов».
Но были ли они таковыми всегда? Конечно, нет. Жозе Моуриньо должен быть счастлив, что ему и его «Манчестеру» не придется выходить на поле этих английских стадионов, об играх на которых многие хотели бы поскорее забыть.
Подобно Жозе Моуриньо, Джеймс Льюис из ФК «Вольтэмстоу Авеню» инспектирует поле в далеком 1937-м году.
«Хаддерсфилд Таун» ведет борьбу не только с соперниками из «Чарльтона», но и с болотом, которое лишь отдаленно напоминает футбольное поле. 1947 год
Такой знакомый для «Особенного» «Стэмфорд Бридж» в 1957-м году предлагал не только услуги проведения матчей, но и грязевые ванны.
Старый добрый «Хайбери» в чемпионский для Англии 1966-й год.
Объективно худший газон в истории английского футбола на стадионе «Бейсбол Граунд» принадлежит «Дерби Каунти».
«Бристоль Сити» и «Ноттингем Форест» вязнут в болоте в попытке затолкать мяч в ворота.
И вновь «Стэмфорд Бридж» образца 2003-го года в игре против «Чарльтона».
Официальный
«маскот» «Шрусбери
Таун» львенок
желает удачи
«Ростову» и
«Манчестер
Юнайтед» в
сегодняшнем
матче, тонко
намекая, что
поля бывают
еще хуже.