Тьерри Анри против сборной Ирландии. Теперь в регби?

Накануне возобновления матчей Кубка шести наций по регби обозреватель Вадим Анисимов попытался разобраться, зачем Тьерри Анри приезжал на тренировочную базу сборной Уэльса, стал ли визит успешной провокацией и как это поможет «красным драконам» обыграть «парней в зеленом».

Уже завтра в рамках очередного тура Кубка шести наций в Кардиффе сойдутся сборные Уэльса и Ирландии. «Клеверы», претендующие на победу в турнире, очевидно, встретят стойкое сопротивление «красных драконов». Пока ирландцы готовятся в штатном режиме, к потерявшим шансы на победу в Кубке валлийцам пожаловал сам Тьерри Анри.

Появление прославленного французского нападающего, ныне помощника Роберто Мартинеза в сборной Бельгии, было шокирующим для регбистов «красных драконов». Анри уже не раз появлялся в СМИ в атрибутике футбольной сборной Уэльса, теперь, видимо, пришло время и регби.

Чем же вызван интерес Тьерри Анри к валлийским игрокам в овальный мяч? Причина, похоже, не только в близком расположении к базе лагеря по обучению футбольных тренеров, где повышает свою квалификацию француз.

Звезда «Арсенала» и «Барселоны» очень непопулярен в Ирландии. Причиной тому стал широкоизвестный инцидент на Отборочном турнире к Чемпионату Мира 2010-го года. Именно тогда Вилльям Галлас забил гол в ворота сборной Ирландии, который оставил «зеленых» за бортом турнира. Голевым пасом отметился именно Тьерри Анри. Вот только передача была сделана рукой! Француз не счел нужным сразу же признаться арбитру в содеянном, потому гол был засчитан. Ирландия осталась без Чемпионата Мира и возненавидела Анри на веки вечные.





«Мы, ирландцы, ненавидим Тьерри Анри»! Мы призываем ФИФА, УЕФА и Федерацию футбола Франции объединиться и доказать, что мошенничество недопустимо, запретив Тьерри Анри выступать на чемпионате мира-2010 в ЮАР», - говорилось в одной из многочисленных петиций против результатов матча и французского футболиста, в частности.

Теперь в преддверии регбийного матча Уэльса против Ирландии Тьерри приехал вдохновлять на победу валлийцев. В войне все средства хороши? Акция Анри даже чем-то похожа на хитрую попытку психологического давления на Ирландию.

В то же время игроки сборной Уэльса с восторгом приняли появление звезды футбола на своей базе. Скрам-хав «красных драконов» Рис Уэбб не упустил возможности обменяться рукопожатием с Анри на удачу.

Как и в 2010-м году для сборной Ирландии грядущий матч имеет важнейшее турнирное значение. Погоня за Англией продолжается, а разница между командами в турнирной таблице составляет всего три очка. Валлийцы же обещали играть на победу во всех матчах и выбить ирландцев из борьбы за Кубок. Сработает ли аура Тьерри Анри в очередной раз, мы узнаем уже в пятницу в 23.05. (мск.)