Чудо со свистком в зубах. Как судьи помогают Барселоне в Европе

8 марта отныне войдет в историю не только как день забастовки то ли текстильщиц, то ли проституток, но и как день, в который произошло историческое футбольное событие – во втором матче плей-офф клуб отыгрался, проигрывая по итогам первой встречи со счетом 0:4.

Чудо, конечно, сотворила «Барселона», одолевшая ПСЖ со счетом 6:1. Три гола, решившие исход встречи, были забиты за последние семь минут матча. Неймар сначала отличился на 88-й минуте игры, затем реализовал пенальти на первой компенсированной арбитром минуте, а в последние мгновения Серхи Роберто поразил ворота ударом головой.

Но у этого чуда есть и оборотная сторона – судейство. «Людей в черном» уже давно обвиняют в симпатиях каталонскому клубу. Это «чудо» дало очередной повод поговорить на извечную тему.

Арифметика «чуда»

Состоялось бы «чудо», если бы на 86-й минуте встречи арбитр этого матча, немец Дениз Айтекин, назначил пенальти в ворота «Барселоны» за фол Хавьера Маскерано на своем соотечественнике Анхеле ди Марии? Реализуй ПСЖ этот виртуальный 11-метровый, у «Барселоны» бы оставалось от силы минут 10 на то, чтобы счет 3:2 превратить в 7:2. Забить четыре гола за десять минут на таком уровне даже каталонцам не под силу.

Через пять минут, уже в добавленное время, при счете 4:1, Суарес в очередной раз рухнул в штрафной соперника, как покошенный – прием, благодаря которому он известен, едва лине больше, чем благодаря своему укусу. В первом тайме, кстати, немецкий арбитр уже наградил уругвайца за это желтой карточкой. На этот раз, вместо удаления, он указал на 11-метровую отметку. Так «Барселона» повела со счетом 5:1. Но нужен был еще один гол.

К тому моменту уже было известно, что судья прибавил к основному времени аж пять минут! Да, за эти 45 основных минут было забито три гола, показано три желтые карточки и произведено пять замен. Но, почему арбитр тогда ничего не прибавил сверх указанных пяти минут, ведь в них тоже уместились два гола, две желтые карточки и одна замена. Как минимум пару минут судья мог дать ПСЖ на попытку отыграться. Но он решил свистнуть сразу после того, как счет начал устраивать каталонскую команду.

Судьям не впервой

Мы решили вспомнить, как судей раньше обвиняли в том, что они помогают «Барселоне».

Раскопки в архивах привели нас в 2005 год. Помните, был такой известный шведский судья по имени Андерс Фриск? Наверняка имя вспомнили. Ему досталось судить игру 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Челси». На 56-й минуте судья показал красную карточку нападающему «Челси» Дидье Дрогба. Такое решение показалось многим неоправданно жестоким. В итоге «Барселона» выигрывает со счетом 2:1, в большинстве переломив ход встречи. Жозе Моуриньо открыто говорит о своих подозрениях в предвзятости арбитра. Чуть позже судья вынужден объявить о завершении карьеры в связи с многочисленными угрозами ему и его семье из-за решения удалить игрока «Челси».

В 2009 году возникает сразу два скандальных момента с участием судей и «Барселоны». Сначала – в полуфинале Лиги чемпионов, где каталонцы встречаются все с тем же лондонским «Челси». Идет второй матч. Счет 1:0 в пользу «аристократов» - он их полностью устраивает. Первые вопросы к судье появились уже на 24-й минуте, когда Алвес сшибает Малуда. Судья назначает штрафной удар, когда на повторе четко видно, что нарушение правил было в пределах штрафной площади и должен быть пенальти.

Дальше – больше. На 56-й минуте Дидье Дрогба падает в штрафной после толчка, но свисток молчит. 82-я минута – Пике играет в собственной штрафной рукой, мешая сопернику элегантно прокинуть мяч мимо него – ни свистка, ни пенальти. 96-я минута, «Барселона» уже сравняла счет, – удар Михаэля Баллака – снова рука. Свисток снова молчит. Тогда, кстати, очередной судья из Скандинавии, норвежец Том Эвербе, добавил к матчу четыре минуты, но отыграли команды все восемь.

Тот же 2009 год. «Барселона» - победитель Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» - обладатель Кубка Европы. Команды встречаются в матче за Суперкубок Европы. Вот что о судействе говорит нынешний наставник «Зенита», тогда работавший с «горняками» - Мирча Луческу: «К сожалению, в конце каждого из таймов арбитр свистел, когда «Шахтер» убегал в контратаку. Это в очередной раз показало, что в матчах с участием великих клубов судьи на их стороне. Могу сказать, что рефери повлиял на результат, ведь в одном из моментов был стопроцентный пенальти. Об этом сказали все. В том числе и Гвардиола, и Платини».

2011 гол. 1/8 финала. «Барселона» встречается с вечными неудачниками этой стадии, лондонским «Арсеналом». Второй матч. Счет 1:1 при том, что первая игра завершилась в пользу «канониров» со счетом 2:1. Судья показывает лучшему игроку гостей, Робину ван Перси, вторую желтую карточку за удар по мячу после свистка, которого голландец не слышал. В итоге «Барселона» выигрывает со счетом 3:1, забив один гол с 11-метрового удара. Судил ту встречу швейцарец Массимо Бузакка.

«Как я мог услышать свисток судьи, когда 95 тысяч болельщиков на трибунах скачут вверх-вниз?» - объясняет ситуацию ван Перси. «Принять такое решение мог только человек, который никогда в жизни не играл в футбол. После матча я сказал ему в лицо, что думаю о его поступке», - сказал после игры тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Все еще 2011 год. Полуфинал Лиги чемпионов. Между собой встречаются «Реал» и «Барселона». Каталонцы побеждают со счетом 2:0. Наставник «Реала» Жозе Моуриньо негодует: «Если я скажу все, что думаю про судью и УЕФА, моя карьера тут же завершится. Если нам удастся забить в Барселоне, судьи снова «убьют» нас. Поэтому наша задача невыполнима. Мой единственный вопрос – почему? Надеюсь, когда-нибудь мы получим на него ответ».

Апрель 2012 года. «Барселона» побеждает «Милан» со счетом 3:1 и проходит в полуфинал турнира. Два гола забивает Лионель Месси. Оба мяча влетают в ворота итальянской команды с пенальти. Златан Ибрагимович вспоминает Моуриньо и негодует: «Как судья мог поставить такой пенальти? Теперь я понимаю, почему Жозе Моуриньо такой расстроенный, когда приезжает в Барселону».

Напоследок 15-минутный документальный фильм о том, как