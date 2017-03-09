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Все лучшее - детям

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Все лучшее - детям
Источник: «Советский спорт»

Сцецкор «Советского спорта»  - о том, как крупнейший город Галисии принял «Краснодар», и чего ждать сегодня на стадионе «Балаидос».

ИЗ ТЕПЛА В ТЕПЛО

После матча со «Спартаком» «Краснодар» денек отдохнул и разок потренировался. Именно в эти сроки к общей группе впервые за долгое время присоединился Марат Измайлов. Играть в Виго он не сможет, но одноклубников на тренировках собой, неувядающим, уже радует.

Зато почти наверняка выйдет на замену Мамаев. При отсутствующем Каборе — позитив. Ну и еще про состав, чтобы закрыть тему: группу атаки сегодня вечером должны составить Вандерсон — в центре, Классон и Подберезкин — на флангах.

Любопытно, что на предвыездной тренировке»Краснодар» отрабатывал в числе прочего ауты. Статистика сигнализирует о высоком проценте потерь после ввода мяча из-за боковой, поэтому Игорь Шалимов посвятил этому компоненту отдельное упражнение.


Поскольку дело было 7 марта, коллектив активистов в Лице Смолова, Вандерсона и Окриашвили поздравил женщин с Международным женским днем. И клубных и вообще. Дистанционно.

Источник: «Советский спорт»

А наутро состоялся вылет в Виго. 6 часов в воздухе, из тепла в тепло. В этом смысле акклиматизация по функционалу не ударит: в Краснодаре перед вылетом было около 16 тепла, в Виго днем за 20.

Источник: «Советский спорт»

ТЕЗКА «СЕЛТИКА»

Ну, а что же «Сельта»? Гадать тут нечего: вчером будет жарко. Команда, пропустившая от «Барселоны» меньше, чем «ПСЖ», по нынешним временам что-то вроде банды больших мастеров. Да и не по нынешним тоже: 10 лет назад, в феврале 2007-го, куда менее звездная «Сельта» с тренером в очочках Фернандо Васкесом, которого все именовали не иначе как Гарри Поттер, шлепнула в Виго «Спартак» Владимира Федотова — 2:1.  

Что изменилось с тех пор?

Васкеса сменил брутальный одноклубник Валерия Карпина  - аргентинец Эдуардо Бериссо. В самом же Виго — мало что.

Источник: Getty Images

«Краснодар» остановился в том же распрекрасном отеле, что и «Спартак». Реал», и «Барселона», когда приезжают в Виго, тоже квартируют там. Окрест много старых колониальных зданий, испещренных фьордами и шхерами берегов, пальм, чаек, солнца, устриц и коленчатых улиц. Выраженного исторического центра с площадью и главным собором в городе нет, что несколько выделяет его среди прочих испанских. Не зря команда называется «Сельта» и является тезкой шотландского «Селтика»: кельтам, шустрившим здесь в средние века, площади, вероятно, были не нужны.

А вот стадион «Балаидос», где состоится игра, за 10 лет претерпел ряд изменений. Если тогда поле было просто хорошим, теперь оно шикарное, - с полуметра лысин не разглядишь.  Во-вторых, перелицевалась сама арена, заимев некое подобие фасадного крыла. С трех других сторон это все тот же старый «Балаидос». С парадной — вполне себе hi-tech.

Источник: «Советский спорт»

Кстати, о старости. 32-тысячной арене — без малого 90 лет. Строить ее задумала еще в 1924 году группа бизнесменов — вот как это бывает с подлинно футбольными стадионами, которые нужны публике вне зависимости от чемпионатов мира, Олимпиад и прочих шумных фестивалей. Саму же «Сельту» ее нынешний владелец Карлос Моуриньо купил в 2006 году за 4 миллиона евро. Вот сколько стоят клубы, в основе которых лежит футбол и только футбол.

Совершенно не заоблачная цена и для России - при очень высоком уровне. Кто сказал, что наши частники не потянут без бюджетных дотаций такого рода футбольные проекты? Создайте им нормальную атмосферу — и еще как потянут. А уж что делать с посещаемостью, их забота. Захотят отбить деньги — привлекут людей. Нет — значит, косорукие они хозяева.

ДОРОГИЕ ГОСТИ

Разумеется, помнят в Виго и Александра Мостового с Валерием Карпиным. Можно даже сказать — чтут. Но говорить о том, что их портреты висят на каждом углу, явное преувеличение. В клубном музее, который совмещен с магазином, например, память об обоих россиянах в глаза не бросилась.

Зато увиделось стремление подтянуть в секту «Сельты» молодежь, юношество и даже младенчество. Очень много детских вещей с клубной символикой. Едва ли не половина всего ассортимента.

Источник: «Советский спорт»

Источник: «Советский спорт»

Билеты на «Краснодар» не разметены подчистую, но и не лежат, даром никому не нужные. В среду вечером у стадионных касс клубилось человек пять, намеренных посетить игру. Осталось неясным, эту или следующую, против «Вильярреала». Тем более что в ценовом выражении «Краснодар» котируется дороже.

Источник: «Советский спорт»

Источник: «Советский спорт»

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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