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Юрий Семин: Миранчук – молодец. Он правильно понял наш разговор

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Семин: Миранчук – молодец. Он правильно понял наш разговор
Источник: «Советский спорт»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после открытой тренировки поговорил с журналистами.

«БАРСЕЛОНА»? ЧУДО!»

- Как вам матч «Барселоны»?
- Наверное, это идеальный футбол. К такому мы все должны стремиться. Благодаря таким матчам понимаешь, почему футбол – спорт номер один в мире. Видели, какая радость была на трибунах, какое поле хорошее, сколько болельщиков пришло? Это все играет большую роль. В том числе и для того, чтобы и наши футболисты показывали высокий класс, - говорит Семин.

- После 1:3 не хотелось выключить телевизор?
- Нет. Такие матчи я смотрю до конца. Что сказать? Чудо. Верил ли? Сложно сказать – просто смотрел футбол.

- За схемой с тремя защитниками будущее?
- На каком-то этапе она помогает, на каком-то – нет. «Реал», например, по другой схеме играет. Все-таки основное – это игроки. От них уже исходят тренеры при выборе схемы.

- ПСЖ жаль?
- Наверное, игроки сами виноваты в случившемся. Первый тайм они сыграли совсем безвольно. Обладая такими сильными футболистами, просто отдали территорию «Барселоне», не оказывали никакого сопротивления.

- Скучаете по Лиги чемпионов?
- «Локомотив» в свое время достойно играл с той же «Барселоной». Поэтому, конечно, жалеем, что не играем в этом турнире. Будем стараться вернуть те времена.

- Есть мнение, что теперь Неймар лучший игрок мира.
- Давайте дождемся окончания года. И тогда подведем итоги.

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«НАДЕЮСЬ, АРИ СЫГРАЕТ»

- Что подметили у «Краснодара» в матче со «Спартаком»?
- Подметил праздник, который был на стадионе. Вот это настоящий матч чемпионата России. Достаточно хорошая игра. А что из игровых моментов подметили, узнаете 13 числа.

- Участие Смолова в матче под вопросом. Как это на вас влияет?
- Я сторонник того, чтобы больше внимания уделять своим футболистам. Для меня важнее – сыграет ли Ари (напомним, игрок зимой был арендован «Локомотивом» у «Краснодара», поэтому его участие в матче тоже под вопросом. – Прим. Ред.).

- Есть шансы, что Ари сыграет?
- Есть.

- А Фарфан?
- Нет. Он и Антон Миранчук пока занимаются индивидуально.

- После двух голов Ари в игре с «Крыльями Советов» можно сказать, что в команде появился нападающий, которого так не хватало?
- Ему нужно и дальше также эффективно играть, поддерживать свой уровень. В том, что он квалифицированный футболист, у меня сомнений не было. Всегда нравилось, как он играл.

- На сборах неплохо себя проявлял Артем Галаджан. С приходом Ари шансов у него станет меньше?
- Шансы есть у всех. Сегодня они уменьшаются, завтра – возрастают. Он тренируется с нами, получают практику в дубле. Но мы на него рассчитываем.

- В первых матчах весны очень эффектен и эффективен Алексей Миранчук. Насколько тяжело было подвести его в тонусе к началу сезона в плане психологии, учитывая всю шумиху вокруг его контракта?
- Алексей – молодец в этом плане. Он правильно понял, что все, что не касается футбола, нужно отбрасывать. Все эти посторонние вещи, которые только мешают молодым игрокам. Я с ним беседовал, говорил, что если я буду обращать внимание на любое высказывание, то мне просто некогда будет заниматься командой. Сказал ему: «Есть завтрашний день, и ты должен хорошо потренироваться, выйти и сыграть. А остальное выбрось из головы - тогда у тебя пойдет». Пока все получается. Посмотрим, как будет дальше.

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«НА СЛОВА СМОРОДСКОЙ НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЯ»

- Когда Лоськов наберет форму, чтобы выйти в официальном матче?
- Пускай поля получше станут и погода, народы на трибуны придет. Тогда, может, осуществим мечту болельщиков.

- «Локо» вышел в полуфинал Кубка России. Соперники, прямо скажем, не самые грозные.
- Соперники – серьезные. Кубок любит неожиданности – в нем ведь всего один матч, второго шанса не будет. Далеко загадывать не будем. Пока у нас на повестке игра с «Краснодаром».

- На какое место рассчитываете?
- На самое хорошее.

- Недавно с критикой «Локо» высказалась бывший президент клуба Ольга Смородская. Как к этому отнеслись?
- Пропустил мимо ушей. Если буду на все обращать внимание, у меня может быть плохое настроение. А в команду нужно приходить только с хорошим. Поэтому не обратил никакого внимания.

Ольга Смородская: Это и правда, и неправда одновременно

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