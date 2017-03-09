Клуб одиноких сердец сержанта Дзюбы. Дзичковский – о матче в Барселоне

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский – о странном и чудесном в матче «Барселона» – «ПСЖ».

ВЕРМИШЕЛЬ И ПАНИКА

Посмотрит мир, бывало, подобную эротику – и давай подводить базу. «»Барса» великая!». А как же. «Судья тра-та-та». Кто бы спорил. «Французы никакие». Хм.

Но всякий ли раз нужно нарезать уроки? И всякий ли раз они вообще существуют?

Думаю, если возможен здесь вывод, то только один: Унаи Эмери протоптал дорожку с Парнаса в каморку тренеришки и обратно. Это его личное Ватерлоо. Это его жалеет сегодня мир. А что может быть хуже жалости?

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Давайте не будем оценивать букет рисков перед ответной игрой. Делом Эмери было – оценивать. Мы просто кудахтали: «Не-е, не сдюжит... А вот поглядим... А давай-ка рублишко в контору снесем...». Испанец не имел права не то что кудахтать – даже слушать чужое кудахтанье.

Последнее дело – советовать проигравшему тренеру задним числом, не будучи не только тренером «ПСЖ», но и вообще тренером. Однако «Барсе», есть ощущение, проиграл не тренер Эмери, а человек Эмери. И вот тут начинает идти масть.

Вообразить после первой игры, будто «Барса» действительно слабее парижан на четыре безответных мяча, мог только крайне ограниченный человек. Таких не берут в лучшие команды Европы – этот вариант отметаем. И, действуя от противного, приходим к выводу: начало или даже первый час игры будут тяжелейшими. «Барса» полезет тестировать сама себя. Не получится – ослабит подпругу. Получится – держите ее семеро. Вывод: необходима максимальная сопротивляемость до 60-й минуты, и как минимум план B, если не C и D, после.

Был у Эмери такой план? Кто-нибудь его видел?

«ПСЖ» не умеет играть от обороны», – еще одно оправдание вечера. То есть, не умеет, но именно так и сыграл. Видите логику?

И Эмери наверняка не видел. Но он, однако, и не лез в бутылочное горло добровольно. Его туда внесло, втащило! Тренера, имевшего запас в четыре мяча.

Извините, но кроме слов «вермишель» и «паника» ничего на ум не приходит. Если тебя таскает по плей-офф Лиги чемпионов, как носок по проруби, узнай свой профессиональный статус у Артема Дзюбы. Предсказания, хиромантия, карты Таро. Недорого.

Хорошо, допустим, Эмери все же не монстр с силиконовым мозгом, а живая плоть. Как себя ни накручивай, но у тебя фора на стометровке – полдистанции. Можно в конце концов и полениться разрабатывать пораженческие стратегии.

Но почему у баскетбольных тренеров в голове по 30 вариантов сложных концовок, а у Эмери против «Барселоны» – ни одного?

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СУДЕЙСКАЯ ШКУРА

Это ведь довольно типовая штука: матчи на вылет. «Барселона» – не типовая команда, верно, но есть же не только футбольные методы, а и кистени с кастетами. 2:0 – включается режим «полундра». 3:0 – оранжевая опасность. Передергивай, Унаи, команду! Выбрасывай второй мяч, переходи на мелкий, крупный и гигантский фол, начинай заряжать по трибунам, посылай отряды сумоистов к угловым флажкам – пусть вкапываются с мячом. Доставай типовую заготовку обоюдного удаления, наконец: одна красная и четвертьфинал – лучше чем 1:6 и ржание всей планеты.

Никаких вариантов концовок Эмери из себя не извлек и не применил. Он стоял у бровки и слепо верил вместе со всем Парижем: нет, это не про меня, так не бывает!

Судья, не важно как его фамилия, – еще одна логическая петля. Исходить из того, что на «Камп Ноу» тебя будут судить так же, как на «Парк де Пренс», – такое мы про Эмери предположить не вправе, потому что не настолько плохо о нем думаем. Не объяснить команде: «Гарсоны, вы ж там не скисайте от судейских ляпов, это нормально, на них трибуны давят, а нам дальше надо!», – тоже нельзя, невозможно, наивно.

И если ты, тренер, сам не веришь в возможность поражения после 4:0, почему в это должен верить арбитр? Он, вероятно, видел фол Маскерано на Ди Марии. Но пробовал ли ты влезть в судейскую шкуру, Унаи? «Барса» все равно не пройдет, зачем же я буду драконить целый стадион на последних минутах? Сейчас вот домучаются, и все само рассосется», – так, полагаю, думал рефери. Да, иногда они думают, а не судят то, что есть. И даже чаще всего, пожалуй. Но о том, что они так думают, обязан был подумать Эмери.

Ну и последнее. Можно много чего городить, и все это будет иметь право на обсуждение, но испанцу из «ПСЖ» еще и дико не повезло. Прямо-таки кроваво, до тошноты, до ящериц в животе.

Только ведь и это тоже... Везет – ты тренер. Не везет – ать-два в клуб одиноких сердец сержанта Дзюбы.

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