Хабиб, не гони так быстро! 5 главных скандалов недели
«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов
последней недели.
Отмена боя Хабиба Нурмагомедова
Лучший российский боец смешанных единоборств Хабиб
Нурмагомедов в ночь между 3 и 4 марта оказался в американском госпитале с жалобами
на боли в печени. Ничего смертельного, но худшего сценария и придумать было
невозможно.
Дело в том, что на 5 марта у Хабиба был назначен бой с Тони
Фергюсоном, победа в котором открывала бы российскому бойцу путь к поединку за
пояс с чемпионом, ирландцем Конором Макгрегором. Даже до этого времени Хабиба
наверняка смогли бы поставить на ноги – решить все проблемы, будь это камни в
почках или что-либо другое.
Проблема была в том, что в больнице Нурмагомедов оказался за
пару часов до официальной церемонии взвешивания, которую пропускать было нельзя.
Ситуация находилась в подвешенном состоянии на протяжении часа-полутора. Вскоре
стало ясно, что бой отменяется.
Причина болей в печени у Хабиба – слишком быстрая и
интенсивная сгонка веса, чтобы уложиться в рамки необходимой категории.
«Гонять» вес российскому бойцу приходилось и раньше, но так интенсивно и в
последний момент – никогда. Позже оказалось, что за пару дней до взвешивания
Хабиба застали за поеданием десерта.
По встречке на Bentley
Буквально за день до этого Россия узнала, как гоняет еще
один наш спортсмен – футболист Александр Кокорин. Только в отличие от Хабиба
Кокорин гонял не вес. Его гонки к спорту вообще никакого отношения не имели.
Стало известно, что Александр рискует лишиться прав на
вождение автомобиля. В ночь с 26 на 27 февраля игрока остановили сотрудники
московской ДПС, когда он выехал на встречную полосу на Страстном бульваре,
что в самом центре Москвы. Теперь Александру грозит лишение прав на несколько
месяцев и штраф в пять тысяч рублей. На последнее, конечно, нападающему
«Зенита» с зарплатой в три с лишним миллиона евро наплевать. Но лишение водительского удостоверения крайне
нежелательно. Иначе гараж стоимостью в несколько сотен тысяч евро будет
простаивать.
По версии самого игрока, правда, он не по какой встречной
никуда не гнал. Он уверен, что его остановили несправедливо. Кокорин по
привычке поворачивал с Большой Дмитровки, ведущей от ЦУМа, на Страстной
бульвар, когда сотрудники полиции начали к нему «придираться». Игроку пришлось
даже вызвать своего адвоката. Теперь права футболист будет отстаивать в суде,
самом гуманном и справедливом в мире.
Киркоров и ЧМ-2018
4 марта российские футбольные болельщики всерьез
забеспокоились о том, что у России могут отобрать чемпионат мира по футболу
2018 года. В прессе появилась информация о том, что гимн мирового первенства исполнят
Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и некоторые другие
российские поп-исполнители.
Шутки – шутками, но российский певец действительно исполнил
песню про футбол, написанную Михаилом Гуцериевым. Об этом стало известно, когда
на сочинском стадионе «Фишт», где пройдут игры Кубка Конфедераций и чемпионата
мира по футболу, состоялись съемки клипа на эту песню.
Прохожие сумели расслышать слова песни: «Над планетой всей
мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!»
В оргкомитете мирового первенства сначала опровергли информацию.
Однако позже появились другие данные: песня Киркорова действительно может стать
гимном ЧМ-2018, но она пока не утверждена в ФИФА.
«Манчестер Юнайтед» в Ростове-на-Дону
Матч века для Ростова-на-Дону – игра местного «Ростова»
против легендарного «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В
провинциальный российский город приезжает самый известный тренер на планете
Жозе Моуринью, самый дорогой игрок Земли Поль Погба, легендарный Златан
Ибрагимович и другие звезды мирового футбола.
Скандалы начались, когда в продажу поступили билеты. Очередь
в кассы стадиона «Олимп-2» растянулась на несколько сотен метров. За билеты
люди готовы были убивать. Когда стало известно, что в открытой продаже билеты
закончились уже через три часа после старта продаж, торги перекинулись в
интернет. На электронных аукционах появились предложения о продаже заветного
билета за 100 тысяч рублей. Позже кто-то попытался сбыть заветный бумажный
квиток за миллион рублей и даже ха полтора. Предлагали обменять билет на
машину.
На этом скандалы не прекратились. Увидевший газон стадиона Моуринью тут же заявил, что в футбол на таком поле играть невозможно. Хотя
по российским меркам поляна в Ростове-на-Дону выглядит более чем приемлемо.
Надо бы «Особенному» устроить экскурсию по городам и весям нашей страны.
Судья сотворил чудо в Барселоне
Последний скандал – судейский. Арбитр матча «Барселона» – «ПСЖ» Дениз Айтекин помог «Барселоне» отыграться во втором матче после того, как
в первой встрече каталонцы уступили команде Унаи Эмери со счетом 0:4.
Судья сначала не заметил фол на Анхеле Ди Мария в
штрафной площади «Барсы» и не назначил пенальти. Затем он в спорном моменте
показал на «точку» в штрафной «ПСЖ». А после и вовсе добавил к игре пять минут,
которых хватило каталонцам, чтобы отыграться.