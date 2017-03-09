Хабиб, не гони так быстро! 5 главных скандалов недели

«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.

Отмена боя Хабиба Нурмагомедова

Лучший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в ночь между 3 и 4 марта оказался в американском госпитале с жалобами на боли в печени. Ничего смертельного, но худшего сценария и придумать было невозможно.

Дело в том, что на 5 марта у Хабиба был назначен бой с Тони Фергюсоном, победа в котором открывала бы российскому бойцу путь к поединку за пояс с чемпионом, ирландцем Конором Макгрегором. Даже до этого времени Хабиба наверняка смогли бы поставить на ноги – решить все проблемы, будь это камни в почках или что-либо другое.

Проблема была в том, что в больнице Нурмагомедов оказался за пару часов до официальной церемонии взвешивания, которую пропускать было нельзя. Ситуация находилась в подвешенном состоянии на протяжении часа-полутора. Вскоре стало ясно, что бой отменяется.

Причина болей в печени у Хабиба – слишком быстрая и интенсивная сгонка веса, чтобы уложиться в рамки необходимой категории. «Гонять» вес российскому бойцу приходилось и раньше, но так интенсивно и в последний момент – никогда. Позже оказалось, что за пару дней до взвешивания Хабиба застали за поеданием десерта.

По встречке на Bentley

Буквально за день до этого Россия узнала, как гоняет еще один наш спортсмен – футболист Александр Кокорин. Только в отличие от Хабиба Кокорин гонял не вес. Его гонки к спорту вообще никакого отношения не имели.

Стало известно, что Александр рискует лишиться прав на вождение автомобиля. В ночь с 26 на 27 февраля игрока остановили сотрудники московской ДПС, когда он выехал на встречную полосу на Страстном бульваре, что в самом центре Москвы. Теперь Александру грозит лишение прав на несколько месяцев и штраф в пять тысяч рублей. На последнее, конечно, нападающему «Зенита» с зарплатой в три с лишним миллиона евро наплевать. Но лишение водительского удостоверения крайне нежелательно. Иначе гараж стоимостью в несколько сотен тысяч евро будет простаивать.

По версии самого игрока, правда, он не по какой встречной никуда не гнал. Он уверен, что его остановили несправедливо. Кокорин по привычке поворачивал с Большой Дмитровки, ведущей от ЦУМа, на Страстной бульвар, когда сотрудники полиции начали к нему «придираться». Игроку пришлось даже вызвать своего адвоката. Теперь права футболист будет отстаивать в суде, самом гуманном и справедливом в мире.

Киркоров и ЧМ-2018

4 марта российские футбольные болельщики всерьез забеспокоились о том, что у России могут отобрать чемпионат мира по футболу 2018 года. В прессе появилась информация о том, что гимн мирового первенства исполнят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и некоторые другие российские поп-исполнители.

Шутки – шутками, но российский певец действительно исполнил песню про футбол, написанную Михаилом Гуцериевым. Об этом стало известно, когда на сочинском стадионе «Фишт», где пройдут игры Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу, состоялись съемки клипа на эту песню.

Прохожие сумели расслышать слова песни: «Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!»

В оргкомитете мирового первенства сначала опровергли информацию. Однако позже появились другие данные: песня Киркорова действительно может стать гимном ЧМ-2018, но она пока не утверждена в ФИФА.

«Манчестер Юнайтед» в Ростове-на-Дону

Матч века для Ростова-на-Дону – игра местного «Ростова» против легендарного «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В провинциальный российский город приезжает самый известный тренер на планете Жозе Моуринью, самый дорогой игрок Земли Поль Погба, легендарный Златан Ибрагимович и другие звезды мирового футбола.

Скандалы начались, когда в продажу поступили билеты. Очередь в кассы стадиона «Олимп-2» растянулась на несколько сотен метров. За билеты люди готовы были убивать. Когда стало известно, что в открытой продаже билеты закончились уже через три часа после старта продаж, торги перекинулись в интернет. На электронных аукционах появились предложения о продаже заветного билета за 100 тысяч рублей. Позже кто-то попытался сбыть заветный бумажный квиток за миллион рублей и даже ха полтора. Предлагали обменять билет на машину.

На этом скандалы не прекратились. Увидевший газон стадиона Моуринью тут же заявил, что в футбол на таком поле играть невозможно. Хотя по российским меркам поляна в Ростове-на-Дону выглядит более чем приемлемо. Надо бы «Особенному» устроить экскурсию по городам и весям нашей страны.

Судья сотворил чудо в Барселоне

Последний скандал – судейский. Арбитр матча «Барселона» – «ПСЖ» Дениз Айтекин помог «Барселоне» отыграться во втором матче после того, как в первой встрече каталонцы уступили команде Унаи Эмери со счетом 0:4.

Судья сначала не заметил фол на Анхеле Ди Мария в штрафной площади «Барсы» и не назначил пенальти. Затем он в спорном моменте показал на «точку» в штрафной «ПСЖ». А после и вовсе добавил к игре пять минут, которых хватило каталонцам, чтобы отыграться.

