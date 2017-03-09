«А Ибра не забил! А Бухаров забил!». Лучшие твиты по матчу «Ростов» – «МЮ»
Сегодня в Ростове-на-Дону проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ. «Советский спорт» собирает самые яркие мнения из твиттера.
Ретвит, если вы сегодня с нами!#мыростов pic.twitter.com/TZRnicEr48— Football Club Rostov (@rostovfc) 9 марта 2017 г.
Думаю, не все так плохо, у МЮ есть шанс на ничью.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 9 марта 2017 г.
Вперёд! МУЖИКИ!#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/QcgprYuAL5— Football Club Rostov (@rostovfc) 9 марта 2017 г.
Виталий Леонтьевич Мутко приехал поддержать клуб #РФПЛ @rostovfc#РостовМЮ #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/qCRYiX4qaE— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 марта 2017 г.
Прям сейчас приснилось, что Ростов победил МЮ 3:2. Так пускай! Вперед ✊ 🎸🔥— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 9 марта 2017 г.
Ростов остается без Граната. Моуриньо, еще есть шанс сдаться.— Алекс Федоровский (@fedor_stat) 9 марта 2017 г.
Мне нравится эта акция. pic.twitter.com/wJs2Ub25Mk— Кирилл Дементьев (@llirik2000) 9 марта 2017 г.
Столкновение Ибрагимовича и Гацкана - лучшее, что придумал футбол после Дженнаро Гаттузо.— Алексей Черняк (@chernyak_alexei) 9 марта 2017 г.
Не у всякого молдаванина есть в жизни шанс ввалить Ибрагимовичу. У Гацкана был. Молоток.— Василий Уткин (@radioutkin) 9 марта 2017 г.
Момент ради которого родился Владимир Гранат pic.twitter.com/WQ9rszlHFn— Georgi Yartsev ☭ (@YarcevG) 9 марта 2017 г.
Для меня тeпeрь вeсь смысл в просмотрe этой игры свeлся к вопросу:отвeтит ли Ибра Гацкану😎— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 9 марта 2017 г.
Надоел культ личности вашего Ибрагимовича. Златан, Златан! Напомаженная, лакированная дылда с бабьей косицей из Боснии. То ли дело Гацкан!— Андрей Малосолов (@malosolov) 9 марта 2017 г.
Г⚽Л! @ManUtd— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 марта 2017 г.
1/8 финала #ЛигаЕвропы #UEL. #РостовМЮ 0:1 35' Генрих Мхитарян @HenrikhMkh pic.twitter.com/paZbMHOzEd
Вот и вынужденная замена. Кудряшов, сместившийся в центр, и Терентьев не разобрались.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 9 марта 2017 г.
Армянин забивает в Ростове, и этому никто не рад, удивительно.— Василий Уткин (@radioutkin) 9 марта 2017 г.
Пока класс бьёт порядок. #ростовмю pic.twitter.com/ecsbe0yTio— Ruslan Nigmatullin ⚽ (@RusNigmatullin) 9 марта 2017 г.
Наверно, этим нужно восхищаться, но вообще-то смотреть на это невозможно.) Я о футболе на Дону, есичо.— Василий Уткин (@radioutkin) 9 марта 2017 г.
Раз, два, три... Ростовушка, дави!— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 9 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc #Сельмаш #Мужики— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 марта 2017 г.
1/8 финала #ЛигаЕвропы #UEL. #РостовМЮ 1:1 53' Александр Бухаров pic.twitter.com/vJ3b0hofIl
Очередной шедевральный пас в карьере Калачева— Руслан Абушкин (@abushkin) 9 марта 2017 г.
А Ибра не забил! А Бухаров забил!!!— Василий Уткин (@radioutkin) 9 марта 2017 г.
Бухарова в сборную— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 9 марта 2017 г.
Бухаров, гол, Манчестер Юнайтед. Все это в одном предложении! Невероятно!— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 9 марта 2017 г.