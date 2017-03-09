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«А Ибра не забил! А Бухаров забил!». Лучшие твиты по матчу «Ростов» – «МЮ»

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«А Ибра не забил! А Бухаров забил!». Лучшие твиты по матчу «Ростов» – «МЮ»
Источник: ФК «Ростов»

Сегодня в Ростове-на-Дону проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ. «Советский спорт» собирает самые яркие мнения из твиттера.

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