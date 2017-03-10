Пусть солдаты немного поспят. Какой подарок биатлонистам сделали в Контиолахти

Сегодня в Контиолахти начнется восьмой этап Кубок мира по биатлону – тот самый, что планировалось провести на российской земле, в Тюмени. Но, как ни крути, этот этап все равно будет нашим. Почему? Об этом в – материале нашего корреспондента.

Погода и финны постарались

Из всех биатлонных стадионов планеты, куда хоть изредка заглядывает Кубок мира, Контиолахти расположен ниже всех над уровнем моря. Высшая точка (стрельбище) – каких-нибудь 128 метров. Когда большой биатлон доберется до Тюмени, столица Западной Сибири перехватит лидерство в этом вопросе, но пока…

Честно говоря, после визита на юниорский чемпионат мира в словацкий Осрбли (к словакам, как и к финнам, большой биатлон переехал по известным причинам), ваш автор ехал в Северную Карелию – именно так называется область Финляндии, в которой расположена столица двух чемпионатов мира – с некоторой тревогой.

Но финны постарались. Для них большой биатлон – это ко всему прочему еще и экономический бонус в виде стихийного наплыва нескольких тысяч российских болельщиков. Погода постаралась вдвойне: натурального снега хватит, наверное, до середины апреля. В общем, все на достойном уровне.

Спортсменам труднее. Возьмем хоть нашу сборную – из предолимпийского Пхенчхана команда несколько часов ехала до аэропорта Сеула, часов пять ждала самолета на Москву, в Москве переместилась на лайнер до Хельсинки, а там еще час до Йоэнсуу. Это главный город Северной Карелии, где, собственно, квартируют все участники предпоследнего в этом сезоне этапа Кубка мира. Словом, более суток в дороге. И так же – все команды.

Могли бы прямым рейсом до Тюмени, но… этот вопрос пусть теперь в IBU разбирают, а, максимум, что смогли сделать составители текущего календаря, – передвинули первую гонку в Контиолахти с четверга на пятницу. Как поется – «пусть солдаты немного поспят».

Скоро – держать ответ

В четверг все участники 8-го этапа Кубка мира вышли на официальную тренировку. Из новых лиц в нашей сборной отметим Екатерину Шумилову, последнюю, из оставшихся в строю, участниц серебряной олимпийской эстафеты-2014, и Дарью Виролайнен.

Еще Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко, но…их появление в Финляндии выглядит менее логично – на Кубках IBU куда ярче выступали Логинов, Волков и Поварницын. Впрочем, решать (а в апреле и держать ответ перед лицом тренерского совета) наставникам – посмотрим, что будет написано в итоговых протоколах спринта, гонок преследования и смешанных эстафет – именно они составляют афишу кубкового этапа.

Что до тренировок – они прошли в штатном порядке. Чемпионат мира и предолимпийская неделя – позади. Два оставшихся кубковых этапа плюс российские старты – своеобразное подведение итогов.

Неслучайно в Контиолахти прибыл и президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. Предварительные консультации и совещания уже пора проводить и в этом смысле глава отечественного биатлона настроен весьма решительно.

Таким образом помимо чисто спортивного интереса этапы в Контиолахти и Холменколлене будут иметь и определенный стратегический контекст – до начала подготовки к Олимпиаде-2018 осталось каких-то пара-тройка месяцев.