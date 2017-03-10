Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пусть солдаты немного поспят. Какой подарок биатлонистам сделали в Контиолахти

Степан Охотников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Шумилова
Екатерина ШумиловаИсточник: Союз биатлонистов России (СБР)

Сегодня в Контиолахти начнется восьмой этап Кубок мира по биатлону – тот самый, что планировалось провести на российской земле, в Тюмени. Но, как ни крути, этот этап все равно будет нашим. Почему? Об этом в – материале нашего корреспондента.

Погода и финны постарались

Из всех биатлонных стадионов планеты, куда хоть изредка заглядывает Кубок мира, Контиолахти расположен ниже всех над уровнем моря. Высшая точка (стрельбище) – каких-нибудь 128 метров. Когда большой биатлон доберется до Тюмени, столица Западной Сибири перехватит лидерство в этом вопросе, но пока…

Честно говоря, после визита на юниорский чемпионат мира в словацкий Осрбли (к словакам, как и к финнам, большой биатлон переехал по известным причинам), ваш автор ехал в Северную Карелию – именно так называется область Финляндии, в которой расположена столица двух чемпионатов мира – с некоторой тревогой.

Но финны постарались. Для них большой биатлон – это ко всему прочему еще и экономический бонус в виде стихийного наплыва нескольких тысяч российских болельщиков. Погода постаралась вдвойне: натурального снега хватит, наверное, до середины апреля. В общем, все на достойном уровне.

Спортсменам труднее. Возьмем хоть нашу сборную – из предолимпийского Пхенчхана команда несколько часов ехала до аэропорта Сеула, часов пять ждала самолета на Москву, в Москве переместилась на лайнер до Хельсинки, а там еще час до Йоэнсуу. Это главный город Северной Карелии, где, собственно, квартируют все участники предпоследнего в этом сезоне этапа Кубка мира. Словом, более суток в дороге. И так же – все команды.

Могли бы прямым рейсом до Тюмени, но… этот вопрос пусть теперь в IBU разбирают, а, максимум, что смогли сделать составители текущего календаря, – передвинули первую гонку в Контиолахти с четверга на пятницу. Как поется – «пусть солдаты немного поспят».

Скоро – держать ответ

В четверг все участники 8-го этапа Кубка мира вышли на официальную тренировку. Из новых лиц в нашей сборной отметим Екатерину Шумилову, последнюю, из оставшихся в строю, участниц серебряной олимпийской эстафеты-2014, и Дарью Виролайнен.

Еще Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко, но…их появление в Финляндии выглядит менее логично – на Кубках IBU куда ярче выступали Логинов, Волков и Поварницын. Впрочем, решать (а в апреле и держать ответ перед лицом тренерского совета) наставникам – посмотрим, что будет написано в итоговых протоколах спринта, гонок преследования и смешанных эстафет – именно они составляют афишу кубкового этапа.

Что до тренировок – они прошли в штатном порядке. Чемпионат мира и предолимпийская неделя – позади. Два оставшихся кубковых этапа плюс российские старты – своеобразное подведение итогов.

Неслучайно в Контиолахти прибыл и президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. Предварительные консультации и совещания уже пора проводить и в этом смысле глава отечественного биатлона настроен весьма решительно.

Таким образом помимо чисто спортивного интереса этапы в Контиолахти и Холменколлене будут иметь и определенный стратегический контекст – до начала подготовки к Олимпиаде-2018 осталось каких-то пара-тройка месяцев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Расписание трансляций Кубка мира в КонтиолахтиСегодня в финском Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.Кубок мира. Спринт. Женщины. Начало текстовой трансляции в 19:45 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Кубок мира. Спринт. Мужчины. Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 27-м, Гараничев – 30-мСтал известен старт-лист мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Кубок мира. Спринт. Старых стартует 48-й, Шумилова – 57-йСтал известен старт-лист женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Шемпп пропустит этап Кубка мира в КонтиолахтиСтал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает Deutscherskiverband.de.Шипулин и Акимова продолжают лидировать в рейтинге СБРЛидер сборной России Антон Шипулин продолжает лидировать в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).Мартен Фуркад выступит на этапе Кубка мира в КонтиолахтиСтал известен состав сборной Франции на этап Кубка мира в финском Контиолахти.Александр Касперович: Подчуфарова завершила сезон, Слепцова примет участие в чемпионате РоссииГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги этапа Кубка мира в корейском Пхенчхане.Леонид Гурьев: Сливко будет полезно выступить в личных стартах на Кубке мираЗаслуженный тренер России Леонид Гурьев прокомментировал выступление своей подопечной Виктории Сливко на кубке IBU в Контиолахти.Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Предолимпийская неделя в корейском Пхенчхане завершена. Как и чемпионат мира, она оставила смешанные чувства.Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в КонтиолахтиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал составы мужской и женской команд, которые поедут на восьмой этап Кубка мира в финский Контиолахти.Павел Ростовцев: Цветков в эстафете был совершенно на себя не похожТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Мужская сборная России выиграла малый Хрустальный глобус в зачете эстафетМужская сборная России по биатлону завоевала малый Хрустальный глобус в зачете эстафет.Антон Шипулин: Олимпийская трасса в Пхенчхане – моя. Здесь много мест, где надо включатьсяЛидер сборной России Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Прозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусПрозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусСборная России впервые в сезоне не смогла попасть на пьедестал в мужской эстафетной гонке.Евгений Гараничев: Только сейчас набрал форму, которая должна была быть на старте сезонаРоссийский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Максим Цветков: Отвратительно справился со своим этапомРоссийский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты в рамках Кубка мира в Пхенчхане.Сборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне – четвертыеСборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне – четвертыеФранцузские биатлонисты стали победителями эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Ирина Старых: Это тот результат, на который мы готовыРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала 12-е место сборной России в эстафете на Кубке мира в Пхенчхане.
Главные новости
Футбол
Поражение «Краснодара», неудача «Ромы» и дубль Кучерова. Главные новости утра
Биатлон
Расписание трансляций Кубка мира в Контиолахти
Футбол
День в истории. Йозефу Блаттеру исполнился 81 год
Футбол
День в истории. Самюэлю Это’о исполнилось 36 лет
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Миннесоту»
Футбол
День в истории. Ивану Ракитичу исполнилось 29 лет
Хоккей
Гол Зыкова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
Футбол
Озил и Окслейд-Чемберлен намерены летом покинуть «Арсенал»
Футбол
«Райо Вальекано» расторг контракт с Зозулей
Футбол
Александр Гацкан: Арбитр принимал непонятные решения и сразу «посадил» всех на карточки
все новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости