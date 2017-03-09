Александр Мостовой: В первый год в «Сельте» подумал: «И это Испания?»

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой – о своей карьере и шансах «Краснодара» против испанцев.

«В ВИГО НЕ ТЯНЕТ»

- Где будете смотреть футбол?

- Здесь, в Москве, - говорит Мостовой. - В Испанию ехать не планировал. Все-таки далековато стало для меня. Дети там живут, но они уже взрослые. Поэтому больше времени сейчас провожу в России. Думаю, поехать на ответный матч – в Краснодар.

- Когда последний раз были в Виго?

- Давно. Лет шесть назад. Почему так? Ничего меня там не держало, не тянуло. Расставание с «Сельтой» получилось не очень хорошим. Неприятно, когда ты столько лет отдал клубу, поднимал его на новый уровень, делал все возможное, а потом руководство просто обманывает тебя, не выплачивает обещанное.

- Некрасиво.

- Недавно разговаривал с тогдашним физиотерапевтом «Сельты» Эдуардо Домингесом, спрашивал, где прежний президент и его дружки сейчас. Говорит: «Все разбежались лет восемь назад, никто их найти не может». Это все читалось еще в мой последний год в «Сельте», хотя мы вышли в Лигу чемпионов. Но некоторые вещи уже тогда вылезали наружу, начал обращать внимание на это. Говорил им: «Если так будет продолжаться, ничего хорошего в команде не будет». Так и получилось.

- Вы ведь с нынешним главным тренером «Сельты» Эдуардо Бериццо знакомы.

- Конечно, играли вместе несколько лет. Кстати, мне сказали, что он на пресс-конференции пошутил по поводу нас с Карпиным. Его спросили: «Могли бы мы играть в его команде?». А он ответил: «Нет, не заиграли бы». А вообще он был один из тех ребят в команде, с кем мы дружили. Мне нравилась то, как он с иронии ко всему относился. Мы ведь тоже любили пошутить.

- Например.

- Мы по-доброму его подкалывали по поводу внешности. Он такой страшненький был, - смеется Мостовой. - Он к этому с юмором относился, не обижался.

- А каким он был футболистом?

- Мне он очень нравился, хороший был защитник. Говорили, ему, мол, скорости не хватает. Но он игру здорово «читал», обладал хорошим первым пасом, головой прекрасно играл, позиционно смотрелся сильно.

- Было видно, что он станет тренером?

- Да. Он всегда любил поговорить на поле. Подсказывал всем. Мне – нет, я его подсказки в шутку сводил. Но так, да, была уверенность, что вторым-третьим тренером он точно станет. Вышло даже лучше.

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«БЫЛО ОБИДНО ЗА ШАЛИМОВА»

- Как вам нынешняя «Сельта»?

- У нас в России испанский чемпионат почему-то не показывают. Но я все равно через интернет много матчей посмотрел. Из последних – с «Шахтером», с «Барселоной». Когда завершилась жеребьевка, сразу сказал: шансы 50 на 50. Команды похожи - и уровнем, и стилем. Обе любят играть, не закрываются. Но важный момент – травма Смолова. По первым весенним матчам заметно, какую огромную роль он играет в команде. Такого второго нападающего, который может в одиночку решить эпизод, я в «Краснодаре» пока не вижу. В «Сельте», кстати, тоже есть такой игрок, от которого очень многое зависит, - Яго Аспас.

- Сильно изменился «Краснодар» при Шалимове?

- Шалимов любит играть в атаку, как в «Спартаке» сам играл, в Италии. Наверняка он требует от игроков быстрее идти вперед, обострять - без лишних передач в середину. Другое дело, что многое зависит от качества футболистов. Смогут ли они так агрессивно обострять, выдавать сложные передачи?

- С Шалимовым часто общаетесь?

- Нормально.

- После игры со «Спартаком» делились мнениями?

- Нет. Да и зачем? Человек тремя днями ранее с 3:0 проиграл. В таких случаях вопросы не задаются. Со «Спартаком», слава Богу, не проиграли. Считаю, равный был матч. И те, и другие не заслуживали поражения.

- По Шалимову было видно, что он станет тренером?

- Вот мы возвращаемся к тому, о чем я говорю много лет - важно оказаться в нужное время в нужном месте. В спорте это частая история. Почитайте, например, интервью Унаи Эмери, где в заголовок вынесены слова: «Я счастливчик». (разговор состоялся до матча «Барселоны» с «ПСЖ». – Прим. Ред.) Он говорит, что ему повезло в начале тренерской карьеры, выпал случай, а он им воспользовался. И если посмотреть, то у восьми из десяти такая же история. Поэтому рад за Шалимова. Было, если честно, неприятно, когда в течение десяти лет после того, как он закончил, про него что только не говорили. Послушайте, человек 10 лет в Италии отыграл, многого добился! Это надо уважать.

- А вы все также не хотите пойти на учебу в тренеры? Думаю, предложений бы тогда хватало.

- Я в школе десять лет учился, потом в институте. Мне скоро 50 лет, а жизнь коротка, чтобы тратить ее зря. И тогда давайте еще попросим людей: пусть сыграют 500 матчей на высшем уровне, забьют 200 голов. И только когда забьют, могут тренировать. Кто это сделает? Единицы из тысячи. Так что, никуда не денешься – у кого-то складывается судьба так. У других – иначе. Я бы с удовольствием пошел в тренеры, но никто не зовет. Зовут других.

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«ТРЕНИРОВАЛИСЬ НА КАРТОФЕЛЬНОМ ПОЛЕ»

- Недавно коллега в Виго спросил у таксистки, знает ли она, кто такой Мостовой. Та заулыбалась, сказала: «Царь! Знаю, конечно». Помните, когда вас так впервые назвали?

- Если честно, нет. Даже не знаю, откуда это пошло. Наверное, кто-то из журналистов или болельщиков что-то сказали, вот и закрепилось. А футбол в Испании, сами знаете, это больше, чем просто игра. Поэтому это приняло такой масштаб. Плюс в те времена мы рвали всех, болельщики любили нас.

- Хотя пришли вы в команду, которая шла внизу таблицы.

- Команда была в ужасном состоянии. Поэтому первый год и вышел таким кошмарным. Как раз в разговоре с Домингесом вспомнили. Приезжаешь на базу, а это, по сути, и не база – картофельное поле, а рядом палатка с боллером, где вода грелась. Кто первый с поля убегал, тот успевал помыться. Остальным могло не хватить горячей воды. Иногда приходилось домой ехать и там мыться. После Франции мне казалось это дикостью. Думаю: «Ничего себе! Это Испания? Как так можно – одно поле, на котором чуть ли не коровы пасутся. И мне рассказывают, что здесь футбол?». В клубе поначалу не понимали, что надо меняться. Только на третий год после всех наших передряг, споров стали строить новое поле, раздевалки. И это не говоря уже о футболе, отношении к матчам.

- А что не так было?

- Команде было пофигу, как сыграем. Проиграли? Все смеются, пиво пьют, музыку слушают. Для нас, воспитанных в советском союзе, это было дико. У нас если музыку услышали бы, на тренировку могли не пустить. Думаю, ничего себе, я два дня после поражений уснуть не могу, людям на глаза появляться не хочется лишний раз, а тут такое. Во многом из-за этого безразличия и случился тот скандальный инцидент.

- Когда вы разозлились на партнеров и ушли с поля во время матча, оставив команду вдесятером?

- Да. Меня потом дисквалифицировали за это. Но через год мне все спасибо говорили: «Алекс, благодаря твоему поступку мы хоть поняли, что в футбол нужно играть и выигрывать, добиваться чего-то. А то так и были бы командой с 16-18 мест».

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«РЕАЛ» – МОЙ КЛИЕНТ»

- Какой матч в «Сельте» для вас лучший?

- Не мог один выделить. Это как с лучшим голом. Я забил больше 180 мячей на высшем уровне. Понятно, что если бы забил решающий мяч в финале Лиги чемпионов или Кубка УЕФА, то сейчас бы его и назвал. А так не могу выбрать один. Вот недавно попал на повтор матча «Бавария» - «Манчестер Юнайтед», когда англичане забили два гола в самом конце. Обрадовался, стал смотреть. Помните, как Сульшер забил на последней минуте? Вот она на вопрос о лучшем голе наверняка бы ответил легко. Но, по сути, что он там сделал? Поставил ногу в трех метрах от ворот. И все. Но благодаря этому выиграли Лигу чемпионов. Таким похвастать не могу, хотя забивал мячи, которые многим и не снились.

- Мне ваш гол «Реалу» вспоминается, где вы четверых обыграли и в ближнюю девятку забили.





- «Реалу» вообще немало забил. Можно сказать, мой клиент. Кто-то подсчитал, что в испанской карьере я больше всего мячей забил «Реалу» и «Барселоне» - одним шесть, а другим семь вроде.

- Вы как-то говорили, что особенно вам удавались матчи против сильных команд.

- Было такое. Вспомнился один случай в тему. Играем товарищеский матч за «Красную Пресню», я на замене - к перерыву ведем 5:0. И я взял, плюнул на все и сказал, что на поле не выйду. Олег Иванович Романцев на меня 17-летнего так посмотрел удивленно. А я ни в какую: «Не пойду». Олег Иванович: «Как так ты не пойдешь?». - «А что с ними играть? Не могу я так. Мы им пять забили, сейчас еще 10 забьем». В итоге так и не выпустил меня. Потом много лет спустя вспоминали этот момент. Смешно было.

«ВЕРНИ МНЕ 15 ЛЕТ…»

- Вам в Виго повышенное внимание не мешало?

- Раньше по-другому было все-таки. Не было тысяч газет, каналов, интернета. Знаете, как бывает в шоу-бизнесе – петь не надо, из тебя и так звезду сделают. Так сейчас и в футболе происходит: ты один гол забей, а дальше уже все сделают.

- С «Сельтой» вы погремели на всю Европу, но титула так и не выиграли. Жалеете?

- Конечно. Но не забывайте я все-таки дважды чемпион СССР. Это ни в какое сравнение с первыми 15-ю чемпионатами России не идет. Когда «Спартак» брал за десять лет девять чемпионств - настолько сильнее всех была команда.

- Почему не ушли из «Сельты» в топ-клуб? Предложения же были.

- Были. Много раз уже говорил – и в «Барселону», и в «Реал», и в Англию звали. Но к хорошему привыкаешь, ничего не хочется менять. Плюс я думал так: «Куда мне уходить? Мы и так одна из лучших команд Испании». Играли мы хорошо, да немного не хватало, чтобы что-то выиграть. Но не забывайте - там были «Реал» и «Барселона», которых по-любому вытянут. Кстати, помните, было время, когда «Депортиво» стал чемпионом? Это же наши соперники по дерби. А тогда мы были лучше, чем они. Другое дело, что им потом повезло в какой-то момент, смогли взять титул. Мы – нет. Везения бы и денежек клубу побольше…

- Ничего бы не стали менять?

- Думаю, верни мне сейчас эти 15 лет, чтобы снова было 30, сто процентов ушел бы. Но как уж сложилось.

- Андрей Канчельскис перед матчем «Ростова» и «МЮ» не скрывал, что болеть будет за манкунианцев, за которых поиграл несколько лет. А вы за кого – за «Сельту» или за «Краснодар»?

- 50 на 50, честно. Если «Сельта» пройдет – молодцы, «Краснодар» - тоже хорошо.