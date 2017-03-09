Билл издевается над Омском! Как «Ак Барс» цинично растоптал надежды «Авангарда»

Омичи героически отыгрались на последней минуте третьего периода, но тут же упустили победу в самом начале овертайма первого матча – 1:2.

Какая циничная концовка! Казалось, «Ак Барс» упустил победу, пропустив шайбу на 60-й минуте встречи. Но радость омичей была недолгой. На 62-й минуте все уже было кончено. В одной из первых своих атак в овертайме казанцы усилиями Лукоянова забили гол и отпраздновали победу с самым любимым для себя в нынешнем плей-офф счетом - 2:1. Вот любит Зинэтула Билялетдинов поиграть на нервах у соперника. Ничего не скажешь…

Впрочем, перед матчем только и разговоров было, что «Авангард» никогда не обыгрывал «Ак Барс» в плей-офф. Но какой смысл оглядываться на историю? Если нынешний капитан омичей Медведев дважды брал Кубок Гагарина в составе «барсов». А вожак казанцев – могучий омский воспитанник Свитов. Кто мог заранее предполагать, что именно они и станут главными героями поединка.

СВИТОВ ОГОРЧИЛ РОДНОЙ ОМСК…

«Авангард» получил большинство уже на первой минуте матча. Но извлечь из этого выгоду не смог. Более того, самый момент на старте периода возник, когда защитник «Ак Барса» Охтамаа выскочил из штрафного бокса.

Казанец рванул за одинокой шайбой в чужую зону. И единственный, кто мог ему помешать, это был голкипер хозяев Фурх. Доминик принял в этой опасной ситуации очень рискованное решение – стартанул навстречу «барсу» и в футбольном подкате успел выбить шайбу в сторону. Соперники сошлись лоб в лоб на скорости и, слава богу, что никто из них не пострадал после столкновения.

А вот затем большинство раз за разом начали получать гости. После того, как шесть минут было истрачено ими вхолостую я начал ностальгировать по связке «Ак Барса» Морозов-Зарипов, которые лет восемь назад наводили на соперников ужас как раз в большинстве.

Но ностальгировал я только до 33-й минуты матча. Потому что с четвертой попытки гости лишнего все же реализовали. Героем момента стал вышеупомянутый Свитов, который мощным дубом врос в лед на пятачке «Авангарда» и добавил с него отскочившую от Фурха шайбу.

Было впечатление, что никто убрать Александра оттуда и не пытался. И это странно. Потому что перед стартом серии главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин дал довольно скрупулезное интервью на сайте клуба. И в составе соперников выделил как раз мощного Свитова.

…А МЕДВЕДЕВ – КАЗАНСКИХ ПАРТНЕРОВ

В равных составах соперники особых проблем друг другу не создавали. А когда хозяева, наконец, еще пару раз получили право на большинство, за казанцев отменно сыграл Гарипов. Голкипер ликвидировал несколько опаснейших моментов, четко накрывая шайбу.

Я еще раз поразился хладнокровию выросшего в Казани вратаря. Кстати, вспомнил, что познакомился с ним еще несколько лет назад после Универсиады-2011 .

Наши там и «золото» завоевали, и канадцев одолели в полуфинале и подрались с чехами…

Гарипов уже тогда выделялся мощной статью. И охотно рассказывал, как принял участие в массовой драке в четвертьфинале – «чех меня первый клюшкой по голове ударил». Потом показал распухшую в два раза руку. Оказывается, сломал ее в финале. И доигрывал матч с переломом, наши тогда победили белорусов со счетом 1:0.

Запомнился мне Эмиль тогда сумасшедшей уверенностью в себе и этакой непробиваемостью . Такому хоть руку ломай, хоть ногу… Матч доиграет до конца. Ну да, кисть распухла, ну болит. Сейчас вот встречусь с Президентом (дело было в Кремле) а уж потом поеду гипс накладывать.

Поэтому, когда Гарипов выдвинулся в основные голкиперы «Ак Барса», задвинув на второй план куда более именитых легионеров, я не удивился.

Казалось, что в этом поединке омичи Эмиля так и не пробьют. Однако Канарейкин верил в победу до конца. На предпоследней минуте он заменил вратаря на шестого полевого игрока. И даже когда вбрасывание вышло в среднюю зону не стал возвращать Фурха в рамку.

В итоге за 49 секунд до конца третьего периода непробиваемая казанская оборона все же дала сбой. Дальний бросок Медведева достиг цели – 1:1. И первыми на скамейке хозяев взлетели в воздух два крепко сжатых кулака Канарейкина. Но ликовали хозяева недолго…