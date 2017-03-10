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Что за парень не забил пьющему вратарю, но похоронил СКА в первом матче серии

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Что за парень не забил пьющему вратарю, но похоронил СКА в первом матче серии
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Максим Карпов делал свой хет-трик дольше всех, два дня не знал, что его обменяли в «Динамо» и экономил 50 рублей за счет корочки МВД.

Не забил в незащищенные ворота

Карпов – главный участник того самого эпизода игры между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым», который был воспроизведен еще раз в Матче всех звезд. Нападающий бело-голубых после передачи Алексея Сопина не смог переправить шайбу в ворота, пока Андрей Гаврилов невозмутимо пил воду. Все смеялись, а Максиму хотелось плакать.

– Переживал потом или смеялся? Не смеялся. Чего тут веселиться-то? – возмущался Карпов после игры. – Когда не можешь такой гол забить, хочется плакать.

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Не поверил, когда Знарок вызвал его в сборную

России предстояло сыграть на Кубке Первого канала-2014. Нужно было у чехов отобрать статус действующего обладателя трофея и реабилитироваться после провала на Кубке Карьяла – тогда на первом этапе Еврохоккейтура россияне проиграли шведам и финнам.

На нашу команду свалилась эпидемия травм: сначала Знарок лишился Артемия Панарина, Виктора Тихонова, а затем и Александра Радулова. На замену экстренно вызвали Дениса Паршина из «Авангарда», Илью Зубова из «Адмирала» и Карпова, который признавался, что хочет быть похожим на Олега Валерьевича.

– Он – справедливый человек и сильный психолог, который ко всем может найти подход. Знарок из таких мужиков, на которых хочется быть похожим, – говорил Максим три года назад.

Паршин и Зубов вызову не удивились, а вот динамовец был убежден, что это неправда.

– Не поверил, когда сказали. Мне три раза повторили. В первый раз еще допустил, что шутка, потом все понял. Потом уже увидел окончательные списки, и все стало окончательно ясно.

Карпов дебютировал не совсем удачно: сыграл в двух матчах по десять минут, очков не заработал.

Ему всегда приятно обыгрывать СКА

В чемпионский сезон армейцы встречались с «Динамо» в регулярке четырежды и все матчи петербургский клуб проиграл. После третьего (2:1) Карпов признался, что победы над СКА ему в радость.

– Мы забили два гола в большинстве, сами пропустили ненужный гол, надо было доводить до победы 1:0. Вообще всегда приятно обыгрывать СКА, тем более они сейчас выше нас в таблице.

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Ушел из «Трактора» по политическим причинам  

Что конкретно имел в виду вице-президент челябинцев Владимир Кречин – непонятно. Такую же формулировку он применил и к уходу Валерия Ничушкина, права на которого в 2013 году перешли к «Динамо».   

– Я до сих пор жалею об уходе Ничушкина и Карпова, – говорил Кречин в 2014-м. – Мы не могли их сохранить по политическим причинам.

Стал игроком «Динамо» не по своей воле

Карпов оказался в московской команде в июне 2013 года, «Трактор» обменял его на право выбора на драфте и денежную компенсацию. Но когда об этом знали все, сам Карпов был не в курсе.

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– В среду (о переходе объявили в понедельник – Прим. ред.) зашел на официальный сайт «бело-голубых» и увидел, что права на меня перешли к московскому клубу. Не знаю, как так вышло, что я стал игроком «Динамо». Обменяли меня, получается. Как и Валеру Ничушкина, меня никто не спрашивал. Лично мне никто не сообщал о том, что я стал игроком «Динамо».

Сделал самый «длинный» хет-трик в истории плей-офф КХЛ

Это произошло в первом матче серии во многом благодаря овертайму: от первой до третьей шайбы в матче против СКА прошло 72 минуты и 22 секунды. До Карпова такой хет-трик принадлежал Игорю Радулову. На тот момент нападающий «Атланта» в игре с «Торпедо» (4:5) растянул три шайбы на 58 минут и 46 секунд в основное время.  

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Пользовался корочкой МВД

Как известно, их выдают всем игрокам «Динамо». Свою Карпов применил лишь раз в самой популярной сети быстрого питания.

– Как-то показал в «Макдоналдсе» ночью. Охранник пропустил нас на бесплатную парковку. Считай, сэкономил 50 рублей (смеется).

Любит Чеха и «Оттаву»

Карпов – любитель компьютерных игр. В FIFA он играет за команду Петра Чеха – сейчас это «Арсенал», потому что «он очень крут в своем шлеме», в NHL – за «Оттаву Сенаторз».  В официальной версии симулятора «Динамо» и вообще клубов КХЛ нет. Но они есть в специальном дополнении – его делают умельцы, которым не хватает российского хоккея в виртуальной реальности.  

– Мне прислали скриншот, – рассказывал Карпов три года назад. – Там есть я с общим показателем крутости – 75 из 100. Разработчики считают, что мне не хватает лидерских качеств, но зато у меня высокий потенциал стать звездой. Занятно!

В лиге нападающий ей пока не стал, но в серии против СКА – уж точно.  

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