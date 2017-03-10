Что за парень не забил пьющему вратарю, но похоронил СКА в первом матче серии
Максим Карпов делал свой хет-трик дольше всех,
два дня не знал, что его обменяли в «Динамо» и экономил 50 рублей за счет
корочки МВД.
Не забил в незащищенные ворота
Карпов – главный участник того самого эпизода игры
между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым», который был воспроизведен еще раз в Матче
всех звезд. Нападающий бело-голубых после передачи Алексея Сопина не смог
переправить шайбу в ворота, пока Андрей Гаврилов невозмутимо пил воду. Все
смеялись, а Максиму хотелось плакать.
– Переживал потом или смеялся? Не смеялся. Чего тут веселиться-то? – возмущался Карпов после игры. – Когда не можешь такой гол забить, хочется плакать.
Главный казус сезона! Посмотрите, как уфимский вратарь унизил динамовцев
Не поверил, когда Знарок вызвал его в сборную
России предстояло сыграть на Кубке Первого канала-2014.
Нужно было у чехов отобрать статус действующего обладателя трофея и реабилитироваться
после провала на Кубке Карьяла – тогда на первом этапе Еврохоккейтура россияне
проиграли шведам и финнам.
На нашу команду свалилась эпидемия травм: сначала
Знарок лишился Артемия Панарина, Виктора Тихонова, а затем и Александра Радулова.
На замену экстренно вызвали Дениса Паршина из «Авангарда», Илью Зубова из
«Адмирала» и Карпова, который признавался, что хочет быть похожим на Олега
Валерьевича.
– Он –
справедливый человек и сильный психолог, который ко всем может найти подход.
Знарок из таких мужиков, на которых хочется быть похожим,
– говорил Максим три года назад.
Паршин и Зубов вызову не удивились, а вот динамовец
был убежден, что это неправда.
– Не поверил, когда сказали. Мне три раза повторили.
В первый раз еще допустил, что шутка, потом все понял. Потом уже увидел
окончательные списки, и все стало окончательно ясно.
Карпов дебютировал не совсем удачно: сыграл в двух
матчах по десять минут, очков не заработал.
Ему всегда приятно обыгрывать СКА
В чемпионский сезон армейцы встречались с «Динамо» в
регулярке четырежды и все матчи петербургский клуб проиграл. После третьего (2:1)
Карпов признался, что победы над СКА ему в радость.
– Мы забили два гола в большинстве, сами пропустили ненужный гол, надо было доводить до победы 1:0. Вообще всегда приятно обыгрывать СКА, тем более они сейчас выше нас в таблице.
Начало – огонь! СКА проиграл парню, который хотел быть похожим на Знарка
Ушел из «Трактора» по политическим причинам
Что конкретно имел в виду вице-президент челябинцев
Владимир Кречин – непонятно. Такую же формулировку он применил и к уходу
Валерия Ничушкина, права на которого в 2013 году перешли к «Динамо».
– Я до сих пор жалею
об уходе Ничушкина и Карпова, – говорил Кречин в 2014-м. – Мы не могли их
сохранить по политическим причинам.
Стал игроком «Динамо» не по своей воле
Карпов оказался в московской команде в июне 2013 года, «Трактор» обменял его на право выбора на драфте и денежную компенсацию. Но когда об этом знали все, сам Карпов был не в курсе.
«Игра была почти честной...» Скандал после СКА – «Динамо» (видео)
– В среду (о переходе объявили в
понедельник – Прим. ред.) зашел на официальный сайт «бело-голубых» и увидел,
что права на меня перешли к московскому клубу. Не знаю, как так вышло, что я
стал игроком «Динамо». Обменяли меня, получается. Как и Валеру Ничушкина, меня
никто не спрашивал. Лично мне никто не сообщал о том, что я стал игроком
«Динамо».
Сделал самый «длинный» хет-трик в истории плей-офф КХЛ
Это произошло в первом матче серии во многом благодаря овертайму: от первой до третьей шайбы в матче против СКА прошло 72 минуты и 22 секунды. До Карпова такой хет-трик принадлежал Игорю Радулову. На тот момент нападающий «Атланта» в игре с «Торпедо» (4:5) растянул три шайбы на 58 минут и 46 секунд в основное время.
Максим Карпов: Ничего не буду говорить о судействе в матче против СКА
Пользовался корочкой МВД
Как известно, их выдают всем игрокам «Динамо». Свою
Карпов применил лишь раз в самой популярной сети быстрого питания.
– Как-то
показал в «Макдоналдсе» ночью. Охранник пропустил нас на бесплатную парковку.
Считай, сэкономил 50 рублей (смеется).
Любит Чеха и «Оттаву»
Карпов –
любитель компьютерных игр. В FIFA он играет
за команду Петра Чеха – сейчас это «Арсенал», потому что «он очень крут в своем
шлеме», в NHL – за «Оттаву
Сенаторз». В официальной версии
симулятора «Динамо» и вообще клубов КХЛ нет. Но они есть в специальном
дополнении – его делают умельцы, которым не хватает российского хоккея в
виртуальной реальности.
– Мне прислали скриншот, –
рассказывал Карпов три года назад. – Там есть я с общим показателем крутости –
75 из 100. Разработчики считают, что мне не хватает лидерских качеств, но зато
у меня высокий потенциал стать звездой. Занятно!
В лиге нападающий ей пока не стал,
но в серии против СКА – уж точно.