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Форсированная «Магнитка». «Металлург» начал серию с уверенной победы

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Металлурга"
Хоккеисты "Металлурга"Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Магнитогорский «Металлург» начал с уверенной победы в полуфинале Востока, в которой не принял участие Сергей Мозякин.

Уже традиция – чем дальше «Металлург» продвигается по плей-офф, тем больше украшают родную Арену «сталеваров». К серии с «Куньлунем» появился баннер с укротителями драконов и первая порция фирменных стихов про хоккеистов «Магнитки». И вот – новые речовки.

«Голов решающих он гений, забьет вам Тимкин наш Евгений!», – например, про 23-го номера «Металлурга», который решил исход прошлогоднего финала. Или вот, про новичка-финна: «В хоккее мысль его талантлива! И опыт с ним! Он – Томми Сантала!». К решающим стадиям кубковых баталий такие короткие эпиграммы должны появиться про каждого игрока.

А пока в Магнитогорске продолжают примерять к хоккеистам киношные амплуа. Перед первым матчем с «Барысом» на стадионе вывесили афишу «Fast five» – это англоязычное название пятого эпизода фильма-саги о приключениях гонщиков «Форсаж». А еще фразу можно перевести, как «быстрая пятерка». В главных ролях – защитники Бирюков и Береглазов, а также форварды-чеккеры Платонов, Осала и Тимкин! Теперь понятно, кого тренерский штаб «Магнитки» приготовил для форсированных забегов к чужим воротам!

Сюрприз организовали жены и подруги игроков. Каждая из них заказала индивидуальную толстовку с фамилией и номером благоверного на спине. «Спецодежду» выдали и всем детям игроков, так что теперь «семейную» ложу не спутать ни с чем!..

…А вот тренерский штаб «Металлурга» удивляет составом. В первом звене – вместе с Зариповым и Коваржем еще один чех, Томаш Филиппи. А Сергей Мозякин оказывается вне ростера. Говорят, капитан почувствовал недомогание, и его решили поберечь.

«Барыс» делает ставку на блицкриг, едва не забивая в первой же атаке. После броска Бойда шайба со свистом пролетает мимо штанги. Видно, что уральцам нужно время, чтобы втянуться в игру – команда отдыхала от игр больше недели. Астанинцы навязывают жесткий хоккей, «сталевары» поддерживают. Никаких прокатов, хоккеисты втыкаются друг в друга, аж искры летят.

Биаркер и Бойд вдвоем отправляются бить Семина, в итоге «Магнитка» играет в большнистве. И дважды Филиппи не забивает: сначала Карлссон вытаскивает шайбу из дальней девятки, затем снаряд застревает в частоколе ног и клюшек на пятаке. На одиннадцатой минуте «Магнитка» все-таки забивает в большинстве – со вторым добиванием Осалы уже ничего не сделать. Но защитникам «Барыса» от голкипера достается по первое число.

Во втором периоде «Магнитка» доминирует по полной программе. Но Карлссон нацелен сыграть лучший матч в сезоне. Оборона «Барыса» раз за разом оставляет своего голкипера тет-а-тет с нападающими «Металлурга». Косов, Платонов и даже мастер буллитов Зарипов – никто не может обыграть шведского вратаря. В одном из эпизодов Осала со средней дистанции разряжает свою пушку, и этот удар приходится точно в шлем Карлссону. Но даже такой «хэдшот» не выбивает вратаря из колеи, он раз за разом оставляет свою команду в игре.

Ключевой эпизод вечера случается на четвертой минуте третьего периода. Доус с метра не попадает в пустые ворота. В ответной атаке в очередной раз один на один убегает Томаш Филиппи. И точностью снайпера чех посылает шайбу между щитков Карлссона, диск от ноги вратаря заходит в дальний угол. 2:0 – и «Магнитка» уже не отпустит, это ясно.

Вскоре Коварж, успевая добежать с лавки, прошивает шведа издалека, а точку ставит Зарипов, на последней минуте замыкая классическую трехходовку. 4:0 – «Металлург» в режиме форсажа и без капитана.

Матч

Металлург Мг - Барыс - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы:

Осала (Сёмин), 10:53 (1:0). Филиппи (Зарипов, Коварж), 43:43 (2:0). Коварж (Бирюков, Казионов Д.), 47:52 (3:0). Зарипов (Хабаров, Филиппи), 59:40 (4:0).

Место и дата

09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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