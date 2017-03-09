Его имя – бокс. Великий тренер Лу Дува ушел из жизни в 94 года

Лу Дува

Печальное известие для всего мира профессионального бокса донеслось из больницы Святого Джозефа утром 9 марта. На 95 году жизни скончался один из лучших тренеров в истории этого вида спорта – Лу Дува.

За свою тренерскую карьеру он воспитал 19 чемпионов мира, среди которых встречаются такие имена, как Пернелл Уитакер, Артуро Гатти, Эвандер Холифилд. Его вклад в развитие профессионального бокса невозможно переоценить.

Во многом благодаря его успехам этот вид спорта эволюционировал, развивался и стремительно набирал популярность. В 1998 году Лу Дува был включен в Международный зал боксерской славы, но это самое меньшее, что можно было сделать в качестве признания его заслуг.

Луис «Лу» Дува родился 28 мая 1922 года в Нью-Йорке в семье итальянских эмигрантов. Жили они бедно, поэтому Лу с самого детства старался помогать родителям – брался за любую работу, которую предлагали на улицах.

Возможно, именно это и помешало ему самому стать великим боксером. 10-летнего Лу в бокс привел его старший брат Карл, и поначалу он демонстрировал успехи. В 12 лет у него уже была поставлена техника, Дува провел свои первые бои, но едва начавшаяся карьера боксера так и не получила должного развития. Чем старше становился Лу, тем больше работа вытесняла тренировки.

Но несмотря ни на что, он сделал так, что бокс, так или иначе, стал его жизнью. Присоединившись в 40-х годах к Гражданскому корпусу охраны окружающей среды, он освоил профессию водителя грузовика, и в дальнейшем использовал этот навык для осуществления мечты.

В 50-х, после того, как Лу окончательно расстался с мечтой стать профессиональным боксером, он открыл компанию, занимавшуюся коммерческими грузоперевозками. В этом бизнесе Дува преуспел, дела его быстро пошли в гору, поэтому часть вырученных средств он направил на строительство собственного боксерского зала, в котором в последствие вырос не один чемпион мира.

Первым из них в 1963 году стал Джой Гардиелло. Но самым успешным для тренера Лу Дувы стал 1984 год, когда друг за другом обладателями чемпионских поясов стали четверо его подопечных – Рокки Локридж, Ливингстон Брамбл, Джонни Бамфуса и Майкл МакКаллум.

В те годы в мире не было ни одного боксера, который не мечтал бы тренироваться под началом Лу Дувы. Буквально несколько месяцев, проведенных в его зале, делали молодых парней претендентами на чемпионский титул.

Стремясь сохранить бокс в своей жизни, Лу сделал так, что этот вид спорта стал ассоциироваться с его именем. Весь мир был свидетелем великого пути великого человека, однако все истории когда-нибудь заканчиваются. Лу Дува покинул нас, но его наследие будет жить вечно.