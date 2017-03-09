«Галатасарай»? Мимо пролетай! ЦСКА разгромил турок в Евролиге

22 очка Нандо де Коло помогли ЦСКА обыграть «Галатасарай» и досрочно выйти в плей-офф Источник: «Советский спорт»

Столичный ЦСКА уверенно обыграл стамбульский «Галатасарай» в очередном матче регулярного чемпионата Евролиги.

Рев злой толпы, град из монет и зажигалок на головы армейцев, лидер «Галатасарая» Синан Гюлер, пытающий утихомирить публику… Первая встреча клубов в регулярке выдалась жаркой! Правда, не в плане борьбы – рывок во второй четверти, четыре трешки Милоша Теодосича подряд и преимущество к большому перерыву плюс 12 расставило точки над i задолго до финальной сирены (в итоге ЦСКА устроил соперникам разгром – 109:84). Вот то, как самих красно-синих закидали разъяренные фанаты, не согласные со вторым техническим фолом, выписанным Джастину Дентмону – вот, что запомнилось!

К счастью, обошлось.

Тот матч для обоих клубов стал первым в нынешнем сезоне. И превратился в своеобразный Суперкубок – чемпион Евролиги (ЦСКА) сыграл с обладателем Кубка Европы («Галатасарай»). Спустя четыре месяца состоялся «дубль два».

– Соперники добились двух побед в последних матчах, обыграв дома «Реал» и на выезде – «Трабзонспор» в турецкой лиге, – отмечал накануне Димитрис Итудис. – Они набрали ход и обладают атакующим талантом. К этому матчу нам надо подойти серьезно. С должными концентрацией и мотивацией.

Проблемы с тем и другим слегка потрепали ЦСКА в декабре-январе, приведя к нескольким малообъяснимым поражением. Но последний раз армейцы уступили около месяца назад – 16 февраля «Зениту». С тех пор – одни победы. В том числе – над «Барселоной» и «Маккаби» в Евролиге.

В общем, к очной встрече с «Галатасараем» красно-синие, как и соперники, подошли в хорошей форме.

Что, правда, мало заметно в первой четверти. Гости нарочито рвут и снижают темп. Вместо бурной реки из ярких атак с быстрыми прорывами на паркете – густой кисель, замешанный на промахах и неудачных передачах. И вязнут в этом киселе сами армейцы. Нандо Де Коло мажет пять бросков, Кайл Хайнс и Никита Курбанов не могут пропихнуть мяч в кольцо из-под щита. В этой тугой борьбы стамбульцы отрываются, выигрывая стартовый отрезок – 19:13. Но, как и в первом матче, вторая четверть все расставляет по своим местам.

Первый рывок – 14:0 – словно удар по голове для подопечных Эргина Атамана. Пока Милош Теодосич и Кори Хиггинс вызывают восторженный гул публики точными трешками и яркими проходами, гости впадают в ступор, не понимая, что вдруг пошло не так. А стоит Владо Мицову все же прервать сухую серию попаданием издали, как для его команды тут же начинается вторая. Она поменьше – «лишь» 9:0 в пользу армейцев, и ближе к большому перерыву «Галатасарай» слегка придет в себя. Но общий счет в четверти – 33:12 в пользу хозяев – снимет вопрос о победителе.