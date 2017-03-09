Сделка с «дьяволами». «Ростов» сыграл вничью с «МЮ»

Радость "Ростова" после гола Александра Бухарова Источник: «Советский спорт»

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

АГРОНОМ ЧЕНИБАЛЯН С МОУРИНЬЮ СОГЛАСЕН

Роберт Ченибалаян – человек заслуженный. Ему 81 год и он директор ростовского стадиона «Олимп 2». В футболе больше половины своей жизни. На работе круглые сутки. Вот только состояние поля на стадионе такое, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью удивлялся, как можно на таком играть.

- Подвела погода, мы старались, но в феврале ударили сильные морозы, - хмур за пару часов до матча Роберта Гаспарович. Слова Моуринью для Ченибалаяна – как ножом по сердцу.

Накануне, после встречи с журналистами португалец вышел в центр поля и, ехидно улыбаясь, ногой начал ковырять засохшую траву. Для английских СМИ удручающее состояние газона, естественно, стало главной темой. Ростов ведь город, где пройдут матчи ЧМ-2018. Правда, уже на новом стадионе. Главного тренера «Ростова» спросили про возможный перенос матча. Но Иван Данильянц сказал, что не помнит таких прецедентов.

Кстати, непосредственно полем занимается не Роберт Ченибалаян, а его сын – Альберт. Он работает в клубе на должности инженера-агронома.

- Жозе прав – поле не самое лучше, - соглашается с Моуринью Ченибалаян-младший. - Но играть на газоне можно. Посмотрите погодный журнал: во время матча с «Баварией» в конце ноября температура упала до минус пяти градусов. Такое в Ростове-на-Дону редкость…

В общем, за ночь трава на «Олимпе» не выросла. Но матч, естественно, переносить не стали. Хоть кому-то и хотелось.

ДЖАНАЕВ ТАК И НЕ ЗАЛЕЧИЛ ТРАВМУ

В день матча обстановка в южной столице накалилась. Спекулянты устроили возле касс настоящий аукцион. Билеты за ворота легко покупали за 20 тысяч рублей, а в сети можно было найти предложение и за миллион. Шутка? Накануне такой игры можно поверить и в такое.

За несколько часов до матча руководство «Ростова» решило вопрос с организацией трансляции матча на большом экране в центре города. Это выход, учитывая, что стадион, на котором команда города-миллионника вмещает и 20 тысяч зрителей.

Монитор поставили в одном из парков. Такое в истории города было дважды. Во время финала Кубка России 2013 года, когда ростовчане обыграли «Краснодар», и в последнем туре прошлого чемпионата. Тогда желто-синие бились за золотые медали.

На стадионе тем временем волонтеры раскладывали желто-синие плашки на места для зрителей. Историческому матчу – крутой перфоманс! Но если с поддержкой у «Ростова» все было супер, то с составом возникли проблемы. Вратарь Джанаев так и не залечил травму плеча, и остался вне заявки. В итоге против «МЮ» вышел голкипер Медведев, который свой дебютный матч за донской клуб сыграл всего полгода назад. А тут еще напасть – в самом начале травму получил Гранат. Пришлось делать замену…

«А Ибра не забил! А Бухаров забил!». Лучшие твиты по матчу «Ростов» – «МЮ»

ЗАГОТОВКА ОТ «МЮ»

Моуринью накануне матча говорил, что, учитывая состояние газона, ему придется крепко подумать над тем, какой выпустить состав и как вообще строить игру. Как оказалось, он не лукавил, выбрав расстановку 3-5-2 – так в этом сезоне «Юнайтед» еще не играл, да и вообще, португалец крайне редко применяет схемы с тремя защитниками. И, думается, это еще раз подчеркивает, насколько внимательно главный тренер «МЮ» изучил «Ростов».

В коротком флэш-интервью уже непосредственно перед игрой Моуринью заметил, что зрителям нужно готовиться наблюдать большое количество борьбы. Поэтому он и оставил в запасе техничных Мату, Марсьяля, Рэшфорда, предполагая, что они просто увязнут в тяжелом газоне. Зато нашлось место в составе бельгийскому гиганту Феллаини, который прекрасно умеет цепляться за длинные передачи.

Свое умение он продемонстрировал на 35-й минуте, умело обработав мяч после длинной передачи Джоунса, параллельно оттеснив Калачева. Дальше последовал пас на Ибрагимовича, который уже вроде бы вываливаясь за линию ворот, все же успел сделать передачу на умело открывшегося в штрафной Мхитаряна. Так «красные дьяволы» вышли вперед – после простой, но в то же время умелой и расчетливой атаки.

БОРЬБА ЕСТЬ – ФУТБОЛА НЕТ

Интересно, что это был первый удар гостей в створ ворот в этом матче. До этого вратарь «Ростова» Медведев занимался в основном только тем, что вылавливал мячи после верховых передач. На поле, как и предполагал Моуринью, шла тяжелая борьба. Футболисты обеих команд регулярно оказывались на газоне, потирая ушибленные места. Так, Кудряшову заехали по голове локтем. В ответ Гацкан срубил Ибрагимовича, за что получил желтую карточку и теперь пропустит ответный матч в Манчестере.

В принципе, «Ростов» неплохо себя чувствует в таком футболе – мягкотелой и мелкотравчатой команду Курбана Бердыева точно не назовешь. Но то на уровне РФПЛ. «МЮ» же недооценки соперника не допустил, и в силу этого атакующая игра у хозяев совершенно не клеилась. Лишь раз Бухаров вырвался на оперативный простор, но его удар накрыл защитник.

БЕНЕФИС КАЛАЧЕВА

Но Бердыев не был бы Бердыевым, если бы не внес в перерыве необходимые коррективы. «Ростов» стал куда чаще и успешнее использовать продольные передачи вперед, и это принесло результат. Калачев, за которым очень внимательно присматривал Блинд, ушел со своего правого фланга в центр и уже оттуда выполнил аккуратный заброс на Бухарова, который ускользнул от трех центральных защитников и пробил мимо Ромеро. Белорус, в 35-лет переживающий лучший период в карьере, завелся. Он доставлял мяч в штрафную, бил по воротам и даже успел поругаться с Моуринью, не испугавшись авторитета последнего. Единственный минус – поддавшись на провокацию Блинда, Калачев получил предупреждение и, как и Гацкан, пропустит ответный матч. И это, конечно, гигантская потеря для «Ростова».

А гигантское достижение «Ростова» - то, что перед игрой в Манчестере против грозного соперника в этом противостоянии сохраняется реальная интрига.