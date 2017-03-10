Жозе Моуринью: Исход противостояния с «Ростовом» не решен
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги встречи с «Ростовом» (1:1) в первом матче
1/8 финала Лиги Европы.
- Уезжаем из «Ростова» в хорошем настроении, я доволен. Мы ожидали, что нас ждет сложный матч. Теперь «МЮ» устроит победа или нулевая ничья, но исход противостояния открыт.
- Что скажете о ростовских болельщиках?
- Все прошло супер. К нам хорошо относились с момента нашего приезда сюда. Да, зрители не поддерживали нас, но так и не должно быть. Мне понравилась атмосфера. На поле тоже все было здорово. Россияне могут рассчитывать на хороший прием в Англии.
- Впереди ответный матч.
- Исход поединка не решен. «Ростов» имеет опыт больших матчей, им не проблема сыграть на «Олд Траффорде». Тем более у них больше отдыха, чем у нас. Они играют в воскресенье, а мы в понедельник. Но нам остался шаг до четвертьфинала, и это мотивирует.
Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция