Жозе Моуринью: Исход противостояния с «Ростовом» не решен

Жозе Моуринью и Дмитрий Кириченко Источник: «Советский спорт»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги встречи с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

- Уезжаем из «Ростова» в хорошем настроении, я доволен. Мы ожидали, что нас ждет сложный матч. Теперь «МЮ» устроит победа или нулевая ничья, но исход противостояния открыт.

- Что скажете о ростовских болельщиках?

- Все прошло супер. К нам хорошо относились с момента нашего приезда сюда. Да, зрители не поддерживали нас, но так и не должно быть. Мне понравилась атмосфера. На поле тоже все было здорово. Россияне могут рассчитывать на хороший прием в Англии.

- Впереди ответный матч.

- Исход поединка не решен. «Ростов» имеет опыт больших матчей, им не проблема сыграть на «Олд Траффорде». Тем более у них больше отдыха, чем у нас. Они играют в воскресенье, а мы в понедельник. Но нам остался шаг до четвертьфинала, и это мотивирует.

- Почему «МЮ» проигрывал много борьбы во втором тайме?

- Потому что «Ростов» старался изменить результат. Эта команда хотела добиться победы, чтобы иметь преимущество перед ответной встречей. Тем более стало известно, что Калачев и Гацкан пропустят ответную встречу. Мы же знали, что ничья приблизит нас к проходу в четвертьфинал и не форсировали матч.

- Как вам игра Мхитаряна и почему он был заменен?

- Он не может играть 90 минут. Мхитарян не в лучших кондициях, но старался вместе со Златаном нагнетать и создавать моменты. Генрих отлично справился со своей работой, и что еще важно - закончил матч без травмы.

- Вы поссорились с Калачевым. Что случилось?

- Важно то, что мы поговорили после матча. Мы уважаем друг друга, и нормально поговорили. Он извинился, а я сказал ему, что очень рад, что он не сыграет через неделю. А во время матча было просто «заткнись».