Иван Данильянц: Поедем в Англию с надеждой на чудо

Фил Джонс, Дмитрий Полоз и Эшли Янг Источник: «Советский спорт»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

- Провели два разных тайма. В первом нам многое не удалось. Были скованные и далеко от соперника. Не хватало агрессии. Потом раскрепостились, сделали поправки. Во втором тайме можно было узнать привычный «Ростов». Удалось забить гол и сыграть 1:1.

- Какой матч был сложнее: с «Баварией» или с «МЮ»?

- Нелегко было и там, и там. Просто готовность играть и сражаться была с «Баварией» все 90 минут, а сегодня в первом тайме мы не проявили в полной мере свои качества. Будем разбираться.

- Бухаров находится в хорошей форме.

- Он провел хорошую подготовку зимой. Кропотливо работал на сборах и здорово вошел в сезон. Саша серьезно относится к своей работе.

- Вы все-таки довольны результатом?

- С одной стороны, можно считать результат хорошим, все-таки наш соперник – это «МЮ». Но впереди второй матч, где решится исход противостояния. Есть какая-то внутренняя неудовлетворенно сть.

- Что с Гранатом, который был заменен в первом тайме?

- У него перелом ключицы со смещением. Его ждет операция в понедельник. Есть ощущение, что мы потеряли его до конца сезона. Что делать? Обсудим с тренерским штабом и примем решение, как будем его заменять.

- Как вам удалось сдержать Ибрагимовича?

- Ребята просмотрели много игр, знали его сильные стороны. У него действительно многое не получилось сегодня. Просили сегодня защитников быть сконцентрированн ыми.

- Надеетесь на успех в Англии?

- Мы едем с надеждой совершить чудо, которого уже было немало. У нас непростой отрезок сезона, плотный календарь, перелеты. Но мы будем отмобилизованным и и будем играть с полной отдачей сил.

- Что скажете о болельщиках? Сегодня собрался полный стадион.

- Мы очень благодарны им. Многое из того, что нам удалось совершить в этом сезоне, зависело от поддержки. Мы чувствовали их дыхание сегодня. Большое им спасибо!

- После матча в раздевалку «Ростова» зашли Виталий Мутко и Василий Голубев. Что они сказали?

- Они поблагодарили ребят за хорошую игру и за то, что достойно представляют Россию в евротурнире. Кроме того, они пожелали успеха в дальнейшем.