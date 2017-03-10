Иван Данильянц: Поедем в Англию с надеждой на чудо
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тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед»
в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
- Провели два разных тайма. В
первом нам многое не удалось. Были скованные и далеко от соперника. Не хватало
агрессии. Потом раскрепостились, сделали поправки. Во втором тайме можно было
узнать привычный «Ростов». Удалось забить гол и сыграть 1:1.
- Какой матч был сложнее: с
«Баварией» или с «МЮ»?
- Нелегко было и там, и там. Просто
готовность играть и сражаться была с «Баварией» все 90 минут, а сегодня в
первом тайме мы не проявили в полной мере свои качества. Будем разбираться.
- Бухаров находится в хорошей
форме.
- Он провел хорошую подготовку
зимой. Кропотливо работал на сборах и здорово вошел в сезон. Саша серьезно
относится к своей работе.
- Вы все-таки довольны
результатом?
- С одной стороны, можно считать
результат хорошим, все-таки наш соперник – это «МЮ». Но впереди второй матч,
где решится исход противостояния. Есть какая-то внутренняя неудовлетворенно
- Что с Гранатом, который был
заменен в первом тайме?
- У него перелом ключицы со
смещением. Его ждет операция в понедельник. Есть ощущение, что мы потеряли его
до конца сезона. Что делать? Обсудим с тренерским штабом и примем решение, как
будем его заменять.
- Как вам удалось сдержать
Ибрагимовича?
- Ребята просмотрели много игр,
знали его сильные стороны. У него действительно многое не получилось сегодня.
Просили сегодня защитников быть сконцентрированн
- Надеетесь на успех в Англии?
- Мы едем с надеждой совершить
чудо, которого уже было немало. У нас непростой отрезок сезона, плотный
календарь, перелеты. Но мы будем отмобилизованным
- Что скажете о болельщиках?
Сегодня собрался полный стадион.
- Мы очень благодарны им. Многое из
того, что нам удалось совершить в этом сезоне, зависело от поддержки. Мы
чувствовали их дыхание сегодня. Большое им спасибо!
- После матча в раздевалку
«Ростова» зашли Виталий Мутко и Василий Голубев. Что они сказали?
- Они поблагодарили ребят за хорошую игру и за то, что достойно представляют Россию в евротурнире. Кроме того, они пожелали успеха в дальнейшем.
Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция