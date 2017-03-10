Прорвемся!

Обозреватель «Советского спорта» - о матче 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар» (2:1).

ЖИВУЩИЕ В РАЮ

Днем встретил на набережной двух директоров «Краснодара». Генерального — Владимира Хашига и коммерческого — Арама Фундукяна. Шли с официального приема пешком, компенсируя блинчики с шоколадом, сняв пиджаки. Кругом солнце, люди загорают в купальниках, а иногда и без, некоторые в океане поплескиваются. Март, известное дело.

Так вот директоры сказали, что показали принимающей стороне (включая мэра Виго, посетившего футбольный прием), ролик про свой стадион.

- Вы живете в раю, - вздохнули испанцы. И посмотрели на мэра. Тот ничего не сказал — вздохнул молча.

Да, «Балаидос» староват. Но в том есть и прелесть. Семейно все как-то, демократично. И уж точно никто никого не давит лошадьми, не направляет в лицо прожектор на единственном входе, как в Ростове. При том, что входов на «Балаидос» я насчитал 24.

И вот на таком стадионе «Краснодар» поджидала совершенно недружественная команда.

Надо заметить, что испанская пресса не стала слишком глубоко погружаться в дела гостей, «живущих в раю». Большинство печатных СМИ, включая Marca, люто перепутали предполагаемый состав «Краснодара», включив в него Шишкина, Измайлова, Лаборде, поменяв местами крайних защитников и так далее. Это дарило надежду, что и «Сельта» изучила наших вполглаза.

А изучать было что. «Краснодар», скамейка которого стереотипно считается если не длинной, то уж точно не куцей, предстал сильно перелицованным. И длину скамейки на деле не подтвердил.

Во-первых, отсутствие Смолова заставило Игоря Шалимова выдвинуть вперед тройку Классон — Вандерсон - Подберезкин. Во-вторых, выдвижение Подберезкина привело к появлению в «старте» Перейры и Жигулева. В-третьих, вполне здоровый Жоазиньо традиционно остался в запасе. Не известно, что с ним происходит, а не с ним, так между ним и тренером, но в бразильца с российским паспортом перестали верить даже в тех матчах, где ощущается явный кадровый дефицит.

НЕ ТАК УЖ ПЛОХО

Что ж, «Сельта» действительно взяла какое-то время на изучение «Краснодара». Минут 15. И за этот срок проявила себя командой не божественно умелой. Даже чуть угловатой. Но играли испанцы так, что было видно: они четко знают свои немудреные козыри и заходят с них при любом удобном случае. Козыри эти — швед Гвидетти и датчанин Систо. Первый массивен и адекватен в каждом игровом действии. Второй быстр.

В итоге случилась приватизация хозяевами игрового преимущества. Помог им и «Краснодар», как без этого. Совершенно потерялся слева Классон, справа Подберезкин. Вандерсон не получал мяча, а, получив, не знал, что с ним делать. Вовсе не ходил вперед Рамирес, крупнокалиберно отстреливаясь сзади. И в центре у Жигулева не клеилось. Часто мяч доставался испанцам уже после вратарского выноса краснодарцев. И они сразу начинали что-то лепить.

Болезненных моментов до перерыва случилось два: Гвидетти пробил совсем рядом с левой штангой, Систо — с правой. Но общего превосходства «Сельты» и растерянности «Краснодара» это не отражало. Ничуть не семи пядей во лбу, испанцы нас душили.

И хорошо, что не задушили. Первый тайм вышел нулевым по голам, второй представлялся еще более сложным, а вышло по-другому.

«Краснодару» словно полегчало на поле. Хотя он и пропустил. Но то было не игровое, во всяком случае, не командное. Датчанин Васс пробил со штрафного, Гвидетти заскакал перед Крицюком половцем, и вратарь не дотянулся до тонко пущенного в самый угол мяча.

Другое дело, что наши осознали диспозицию. Диктовать они «Сельте» вряд ли что-то могли, но вот уйти во вторые номера... Ушли. И проступили очертания некоей модели. Так уже можно было играть. В расчете на шанс впереди и на невеликий уровень «Сельты» сзади.

Плюс кратковременно проснулся Классон. Швед забил потрясающий мяч, за счет техники обыграв в штрафной двоих и пробив Альваресу между ног. Да потом еще умненько подыграл все-таки подключившемуся Рамиресу, который, напротив, перемудрил в завершении.

Тут, по идее, и должна была «Сельта» впасть в агрессию. Только не выходило у испанцев ничего. Футбол шел куда более ровный, чем в до перерыва, моментов хозяева почти не создавали.

Вплоть до 90-й минуты.

Снова ничего особенного: подача на ближнюю, упущенный Гранквистом Бовю, удар головой. Ничего в дуэли не прояснивший, но давший понять: результат для нас нормальный, шансы прорваться хорошие.