Прорвемся!
Обозреватель
«Советского спорта» - о матче 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар»
(2:1).
ЖИВУЩИЕ В РАЮ
Днем встретил на набережной
двух директоров «Краснодара». Генерального — Владимира Хашига и коммерческого —
Арама Фундукяна. Шли с официального приема пешком, компенсируя блинчики с
шоколадом, сняв пиджаки. Кругом солнце, люди загорают в купальниках, а иногда и
без, некоторые в океане поплескиваются. Март, известное дело.
Так вот директоры
сказали, что показали принимающей стороне (включая мэра Виго, посетившего
футбольный прием), ролик про свой стадион.
- Вы живете в раю, -
вздохнули испанцы. И посмотрели на мэра. Тот ничего не сказал — вздохнул молча.
Да, «Балаидос»
староват. Но в том есть и прелесть. Семейно все как-то, демократично. И уж
точно никто никого не давит лошадьми, не направляет в лицо прожектор на
единственном входе, как в Ростове. При том, что входов на «Балаидос» я насчитал
24.
И вот на таком
стадионе «Краснодар» поджидала совершенно недружественная команда.
Надо заметить, что
испанская пресса не стала слишком глубоко погружаться в дела гостей, «живущих в
раю». Большинство печатных СМИ, включая Marca, люто перепутали предполагаемый
состав «Краснодара», включив в него Шишкина, Измайлова, Лаборде, поменяв
местами крайних защитников и так далее. Это дарило надежду, что и «Сельта»
изучила наших вполглаза.
А изучать было что.
«Краснодар», скамейка которого стереотипно считается если не длинной, то уж
точно не куцей, предстал сильно перелицованным. И длину скамейки на деле не
подтвердил.
Во-первых,
отсутствие Смолова заставило Игоря Шалимова выдвинуть вперед тройку Классон —
Вандерсон - Подберезкин. Во-вторых, выдвижение Подберезкина привело к появлению
в «старте» Перейры и Жигулева. В-третьих, вполне здоровый Жоазиньо традиционно
остался в запасе. Не известно, что с ним происходит, а не с ним, так между ним
и тренером, но в бразильца с российским паспортом перестали верить даже в тех
матчах, где ощущается явный кадровый дефицит.
НЕ ТАК УЖ ПЛОХО
Что ж, «Сельта»
действительно взяла какое-то время на изучение «Краснодара». Минут 15. И за
этот срок проявила себя командой не божественно умелой. Даже чуть угловатой. Но
играли испанцы так, что было видно: они четко знают свои немудреные козыри и
заходят с них при любом удобном случае. Козыри эти — швед Гвидетти и датчанин
Систо. Первый массивен и адекватен в каждом игровом действии. Второй быстр.
В итоге случилась
приватизация хозяевами игрового преимущества. Помог им и «Краснодар», как без
этого. Совершенно потерялся слева Классон, справа Подберезкин. Вандерсон не
получал мяча, а, получив, не знал, что с ним делать. Вовсе не ходил вперед
Рамирес, крупнокалиберно отстреливаясь сзади. И в центре у Жигулева не
клеилось. Часто мяч доставался испанцам уже после вратарского выноса
краснодарцев. И они сразу начинали что-то лепить.
Болезненных моментов
до перерыва случилось два: Гвидетти пробил совсем рядом с левой штангой, Систо
— с правой. Но общего превосходства «Сельты» и растерянности «Краснодара» это
не отражало. Ничуть не семи пядей во лбу, испанцы нас душили.
И хорошо, что не
задушили. Первый тайм вышел нулевым по голам, второй представлялся еще более
сложным, а вышло по-другому.
«Краснодару» словно
полегчало на поле. Хотя он и пропустил. Но то было не игровое, во всяком
случае, не командное. Датчанин Васс пробил со штрафного, Гвидетти заскакал
перед Крицюком половцем, и вратарь не дотянулся до тонко пущенного в самый угол
мяча.
Другое дело, что
наши осознали диспозицию. Диктовать они «Сельте» вряд ли что-то могли, но вот
уйти во вторые номера... Ушли. И проступили очертания некоей модели. Так уже
можно было играть. В расчете на шанс впереди и на невеликий уровень «Сельты»
сзади.
Плюс кратковременно
проснулся Классон. Швед забил потрясающий мяч, за счет техники обыграв в
штрафной двоих и пробив Альваресу между ног. Да потом еще умненько подыграл
все-таки подключившемуся Рамиресу, который, напротив, перемудрил в завершении.
Тут, по идее, и
должна была «Сельта» впасть в агрессию. Только не выходило у испанцев ничего.
Футбол шел куда более ровный, чем в до перерыва, моментов хозяева почти не
создавали.
Вплоть до 90-й
минуты.
Снова ничего
особенного: подача на ближнюю, упущенный Гранквистом Бовю, удар головой. Ничего
в дуэли не прояснивший, но давший понять: результат для нас нормальный, шансы
прорваться хорошие.
Матч
Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)
Голы
Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)
Предупреждения:
нет - Классон, 24
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция