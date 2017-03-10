«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «МЮ» (1:1), а также «Сельтой» и «Краснодаром» (2:1).

О матче «Ростов» – «МЮ»

- Равная игра. Поначалу чувствовалось, что «Ростов» играет с клубом с великим именем, что отразилось и на игре команды. Естественно, «Ростов» побаивался игры «Манчестера» – и гол пропустили в итоге, и игра не клеилась. В основном, на поле шла борьба, качественной игру вряд ли можно назвать.

Во втором тайме ситуация изменилась. «Манчестер», видимо, удоволетворился голом, и «Ростову» удалось этим воспользоваться – забить самому. Как я и говорил, ничья была возможным результатом. И ничью мы увидели. Преимущества во втором тайме не было ни у одной из команд.

У «Ростова» был почти не заметен Ерохин, Гацкан, в основном, лез в драку. А надо в футбол играть. Как Ибрагимович. Он, конечно, тоже не прочь в стык пойти, но при этом дело свое знает. И голевой пас на Мхитаряна – из той же серии. И это то, о чем тоже говорил ранее. Когда «Ростов» выйдет играть с такими командами, как «МЮ», а не с ПСВ или «Спартой», будет сказываться мастерство отдельных игроков соперника. Вот и Ибрагимович одной ногой принял, другой скинул под удар – и человек забивал в пустые.

Казалось бы, ничего особенного, но вот так из ничего практически делается голевой пас.

Но я, конечно, должен отметить и гол «Ростова». Да, отличную передачу отдал Калачев – мастер паса. Но как принял мяч и как пробил Бухаров! Он сейчас в порядке. А того же Полоза не видно было. И Азмуна – тоже. Так что сейчас в «Ростове» именно Бухаров главная ударная сила.

Перепалка Калачева с Моуринью? Это нормально. Калачев – опытный человек, который ни перед кем преклоняться не станет. Моуринью же – провокатор и настроен на шоу. Так что ничего страшного между ними не случилось – вот и после матча они тепло поприветствовали друг друга.

В общем, снова «Ростов» доказал, что не боги горшки обжигают. Команда Бердыева может противостоять европейским грандам и добиваться своего за счет коллективной игры. В принципе, по тому, как играет «Ростов» и по этому результату, команда получает хорошую площадку в ответном матче. Но в Англии лучше сыграют звезды «Манчестера», тот же Ибрагимович, Погба. «Ростову» же не хватит индивидуального мастерства. Так что остаюсь при своих – дальше, считаю, пройдет «МЮ».

«А Ибра не забил! А Бухаров забил!». Лучшие твиты по матчу «Ростов» – «МЮ»

О матче «Сельта» – «Краснодар»

- Результат для «Краснодара» хороший – забит гол на чужом поле. Но если говорить именно об игре, у команды Шалимова есть проблемы. Они проигрывают матч на Кубок, когда ведут 3:0, теперь здесь не могут сохранить результат. Концентрации не хватает. Понятно, Смолова нет. Но не только же на него ориентироваться. Тот же Вандерсон есть, но он как-то подсдал.

Уверенности в себе у «Краснодара» нет. И в первом тайме они ни разу не ударили по воротам, если не ошибаюсь. Во втором тайме «Сельта», казалось, подустала – и «Краснодар» должен был активнее играть в атаку. Но…

Если говорить о голах, гол Классона был великолепен. А первый мяч «Сельты» – вратарский. Это же прямой удар. Вратарь должен был брать.

Вообще Крицюк-то не выручает. И тут я вспоминаю Диканя, который действовал увереннее. Новички – Классон, Рамирес – хорошего уровня. Но я не вижу, что на новый уровень выходят прежние.

Вроде шансы пройти дальше после такого результата у «Краснодара» хорошие. С другой стороны, игра команды не дает уверенности в этом.