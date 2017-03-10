Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор Ловчева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «МЮ» (1:1), а также «Сельтой» и «Краснодаром» (2:1).

О матче «Ростов» – «МЮ»

- Равная игра. Поначалу чувствовалось, что «Ростов» играет с клубом с великим именем, что отразилось и на игре команды. Естественно, «Ростов» побаивался игры «Манчестера» – и гол пропустили в итоге, и игра не клеилась. В основном, на поле шла борьба, качественной игру вряд ли можно назвать.

Во втором тайме ситуация изменилась. «Манчестер», видимо, удоволетворился голом, и «Ростову» удалось этим воспользоваться – забить самому. Как я и говорил, ничья была возможным результатом. И ничью мы увидели. Преимущества во втором тайме не было ни у одной из команд.

У «Ростова» был почти не заметен Ерохин, Гацкан, в основном, лез в драку. А надо в футбол играть. Как Ибрагимович. Он, конечно, тоже не прочь в стык пойти, но при этом дело свое знает. И голевой пас на Мхитаряна – из той же серии. И это то, о чем тоже говорил ранее. Когда «Ростов» выйдет играть с такими командами, как «МЮ», а не с ПСВ или «Спартой», будет сказываться мастерство отдельных игроков соперника. Вот и Ибрагимович одной ногой принял, другой скинул под удар – и человек забивал в пустые.

Казалось бы, ничего особенного, но вот так из ничего практически делается голевой пас.

Но я, конечно, должен отметить и гол «Ростова». Да, отличную передачу отдал Калачев – мастер паса. Но как принял мяч и как пробил Бухаров! Он сейчас в порядке. А того же Полоза не видно было. И Азмуна – тоже. Так что сейчас в «Ростове» именно Бухаров главная ударная сила.

Перепалка Калачева с Моуринью? Это нормально. Калачев – опытный человек, который ни перед кем преклоняться не станет. Моуринью же – провокатор и настроен на шоу. Так что ничего страшного между ними не случилось – вот и после матча они тепло поприветствовали друг друга.

В общем, снова «Ростов» доказал, что не боги горшки обжигают. Команда Бердыева может противостоять европейским грандам и добиваться своего за счет коллективной игры. В принципе, по тому, как играет «Ростов» и по этому результату, команда получает хорошую площадку в ответном матче. Но в Англии лучше сыграют звезды «Манчестера», тот же Ибрагимович, Погба. «Ростову» же не хватит индивидуального мастерства. Так что остаюсь при своих – дальше, считаю, пройдет «МЮ».

«А Ибра не забил! А Бухаров забил!». Лучшие твиты по матчу «Ростов» – «МЮ»

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).

Состав

Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович

Предупреждения:

Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

О матче «Сельта» – «Краснодар»

- Результат для «Краснодара» хороший – забит гол на чужом поле. Но если говорить именно об игре, у команды Шалимова есть проблемы. Они проигрывают матч на Кубок, когда ведут 3:0, теперь здесь не могут сохранить результат. Концентрации не хватает. Понятно, Смолова нет. Но не только же на него ориентироваться. Тот же Вандерсон есть, но он как-то подсдал.

Уверенности в себе у «Краснодара» нет. И в первом тайме они ни разу не ударили по воротам, если не ошибаюсь. Во втором тайме «Сельта», казалось, подустала – и «Краснодар» должен был активнее играть в атаку. Но…

Если говорить о голах, гол Классона был великолепен. А первый мяч «Сельты» – вратарский. Это же прямой удар. Вратарь должен был брать.

Вообще Крицюк-то не выручает. И тут я вспоминаю Диканя, который действовал увереннее. Новички – Классон, Рамирес – хорошего уровня. Но я не вижу, что на новый уровень выходят прежние.

Вроде шансы пройти дальше после такого результата у «Краснодара» хорошие. С другой стороны, игра команды не дает уверенности в этом.

Матч

Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)

Голы

Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).

Состав

Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)

Предупреждения:

нет - Классон, 24

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гацкан: Арбитр принимал непонятные решения и сразу «посадил» всех на карточкиПолузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Игорь Шалимов: «Сельта» немного больше заслужила победу, чем мы ничьюГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоги первого матча 1/8 Лиги Европы в Виго против «Сельты» (1:2).Эдуардо Бериццо: Уверен, что пройдем «Краснодар»Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо остался доволен результатом первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Виго против «Краснодара» (2:1) и игрой своей команды.Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов» и «МЮ» сыграли вничью, «Сельта» обыграла «Краснодар» и другие матчиРезультаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.«Генк» на выезде разгромил «Гент»Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Гентом» и «Генком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Генка».У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентовУ России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентовНаша страна удерживается на шестой позиции рейтинга и уже, можно сказать, недосягаема для Португалии.«Олимпиакос» и «Бешикташ» сыграли вничьюПервый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и» Бешикташем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Шальке» и «Боруссия» (М) разошлись миромПервый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шальке» и «Боруссией» (Менхенгладбах) завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Прорвемся! Дзичковский – о матче «Сельта» – «Краснодар»Прорвемся! Дзичковский – о матче «Сельта» – «Краснодар»Обозреватель «Советского спорта» – о матче 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» – «Краснодар» (2:1).«Лион» обыграл «Рому»Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Ромой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лиона».«Сельта» вырвала победу в матче с «Краснодаром»«Сельта» вырвала победу в матче с «Краснодаром»Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.Иван Данильянц: Поедем в Англию с надеждой на чудоИван Данильянц: Поедем в Англию с надеждой на чудоГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.Жозе Моуринью: Исход противостояния с «Ростовом» не решенЖозе Моуринью: Исход противостояния с «Ростовом» не решенГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги встречи с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.Полузащитник ростовского СКА опроверг свою причастность к перепродаже билета на матч «Ростов» - «МЮ»Полузащитник ростовского СКА Никита Саламатов написал в своем инстаграме, что не имеет отношения к перепродаже билета на матч Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Жозе Моуринью: Исход поединка с «Ростовом» не решенГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.Жозе Моуринью: Уезжаем из «Ростова» в хорошем настроенииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1).У Граната перелом ключицы со смещениемГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья защитника Владимира Граната, который получил травму в первом тайме матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).Иван Данильянц: Бухаров серьезно относится к своей работеГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил игру нападающего желто-синих Александра Бухарова в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).Иван Данильянц: «Ростов» провел два разных таймаГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).Виталий Мутко: «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» показали великую игруГлава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от первой встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Главные новости
Футбол
«Сельта» вырвала победу в матче с «Краснодаром»
Футбол
«Ростов» сыграл вничью с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
«Лион» обыграл «Рому»
Футбол
«Райо Вальекано» расторг контракт с Зозулей
Футбол
Александр Гацкан: Арбитр принимал непонятные решения и сразу «посадил» всех на карточки
Баскетбол
УНИКС уступил «Барселоне» в Евролиге
Футбол
Игорь Шалимов: «Сельта» немного больше заслужила победу, чем мы ничью
Футбол
Эдуардо Бериццо: Уверен, что пройдем «Краснодар»
Футбол
«Генк» на выезде разгромил «Гент»
Футбол
«Олимпиакос» и «Бешикташ» сыграли вничью
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости