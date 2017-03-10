Валерий Карпин: «Сельту» нужно наказывать за прессинг
После первого матча 1/8 Лиги Европы
«Сельта» - «Краснодар» (2:1) главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ»
Валерий Карпин рассказал спецкору «Советского спорта» о своих впечатлениях от
игры и телерепортажа, который Карпин вел из Виго вместе с Константином Геничем.
- Судя по счету, шансы на выход в четвертьфинал у «Краснодара»
есть. А по игре?
- И по игре есть. Было видно, хотя представители «Сельты» и сами
об этом говорят, - хозяева уставшие. Играют с января раз в три или четыре дня в
Кубке, чемпионате, Лиге Европы. А футболистов Эдуардо Бериццо задействует не
так много. Естественно, подсели во втором тайме. «Краснодар» стал больше
владеть мячом, и вскрылись большие проблемы в обороне «Сельты».
- Гости после перерыва стали играть вторым номером?
- Да они и до перерыва так играли.
- Просто не было контратак.
- Не было. Но дело в не в том, что «Краснодар» хотел так играть, а
в том, что хозяева вынудили его так играть.
- Чему поспособствовали кадровые проблемы наших.
- Потому и говорю: шансы есть. Восстановится Смолов, наберет форму
Мамаев, смогут играть Калешин и Каборе. Все они - заметное усиление.
- Чем удивила «Сельта», как в плюс, так и в минус?
- Не удивила, а подтвердила то, что все игры команда начинает
очень агрессивно. Бериссо три года помогал Марсело Бьелсе в сборной Чили и
практикует тот же футбол: прессинг, игра один в один, крайние защитники легко
могут оказаться на противоположном фланге и так далее. С одной стороны, это
очень энергозатратно, хотя играть против такой тактики тяжело. С другой
стороны, если из-под прессинга выйти, появляются свободные зоны, поскольку
футболисты, прессингуя, оставляют свои позиции. На этом «Сельту» можно поймать
и наказать.
- Как вам комментировалось на стадионе «Балаидос»?
- Нормально. Знакомые ощущения.
- Откуда?
- Я ведь комментировал раньше в Испании. Точно так же сидел на
стадионе рядом с напарником, в наушниках.
- А мы-то думали — у вас дебют.
- На российском ТВ — дебют, а вообще нет.
Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0) Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1). Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78) нет - Классон, 24 Крейг Александер Томсон (Шотландия) 09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)
Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).
Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)
нет - Классон, 24
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция