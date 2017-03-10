Валерий Карпин: «Сельту» нужно наказывать за прессинг

После первого матча 1/8 Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар» (2:1) главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал спецкору «Советского спорта» о своих впечатлениях от игры и телерепортажа, который Карпин вел из Виго вместе с Константином Геничем.

- Судя по счету, шансы на выход в четвертьфинал у «Краснодара» есть. А по игре?

- И по игре есть. Было видно, хотя представители «Сельты» и сами об этом говорят, - хозяева уставшие. Играют с января раз в три или четыре дня в Кубке, чемпионате, Лиге Европы. А футболистов Эдуардо Бериццо задействует не так много. Естественно, подсели во втором тайме. «Краснодар» стал больше владеть мячом, и вскрылись большие проблемы в обороне «Сельты».

- Гости после перерыва стали играть вторым номером?

- Да они и до перерыва так играли.

- Просто не было контратак.

- Не было. Но дело в не в том, что «Краснодар» хотел так играть, а в том, что хозяева вынудили его так играть.

- Чему поспособствовали кадровые проблемы наших.

- Потому и говорю: шансы есть. Восстановится Смолов, наберет форму Мамаев, смогут играть Калешин и Каборе. Все они - заметное усиление.

- Чем удивила «Сельта», как в плюс, так и в минус?

- Не удивила, а подтвердила то, что все игры команда начинает очень агрессивно. Бериссо три года помогал Марсело Бьелсе в сборной Чили и практикует тот же футбол: прессинг, игра один в один, крайние защитники легко могут оказаться на противоположном фланге и так далее. С одной стороны, это очень энергозатратно, хотя играть против такой тактики тяжело. С другой стороны, если из-под прессинга выйти, появляются свободные зоны, поскольку футболисты, прессингуя, оставляют свои позиции. На этом «Сельту» можно поймать и наказать.

- Как вам комментировалось на стадионе «Балаидос»?

- Нормально. Знакомые ощущения.

- Откуда?

- Я ведь комментировал раньше в Испании. Точно так же сидел на стадионе рядом с напарником, в наушниках.

- А мы-то думали — у вас дебют.

- На российском ТВ — дебют, а вообще нет.