Филиппи вместо Мозякина и 999-й матч Билялетдинова. Видеообзор Кубка Гагарина

Самые яркие моменты первых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.

5. Грубость: Денис Казионов

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Казионов жестко припечатал форварда «Барыса» Кирилла Панюкова. Игрок казахской команды долго лежал на льду и смог покинуть площадку только с помощью врачей.





4. Выстрел Яна Коваржа

Чешский форвард «Магнитки» Ян Коварж выскочил со скамейки и от души зарядил с дальней дистанции по воротам «Барыса». Шведский голкипер астанинской команды Хенрик Карлссон был бессилен.





3. 50-я шайба Оскара Осалы за «Магнитку»

Защитник «Металлурга» Алексей Береглазов сделал пас под бросок Александру Семину. Карлссон отразил шайбу. Однако нападающий «Магнитки» Оскар Осала со второй попытки оправил ее в ворота голкипера «Барыса».





2. Гол Томаша Филиппи

Сергей Мозякин из-за болезни пропустил первый матч серии против «Барыса». В первом звене капитана «Металлурга» заменил чешский нападающий Томаш Филиппи. Он же стал главным действующим лицом ключевого эпизода вечера. На четвертой минуте третьего периода «Барыс» упустил подряд три возможности сравнять счет в матче. При последней Доус с метра умудрился промахнуться в пустые ворота.

В ответной атаке нападающий «Металлурга» Томаш Филиппи убежал «один в ноль», а чешский форвард послал шайбу между щитков Карлссона… Та, срикошетив от ноги шведа, заползла в дальний угол. Эмоции вратаря были понятны без слов.





1. 999-й матч Зинэтулы Билялетдинова

Для Билялетдинова первый матч противостояния с «Авангардом» стал 999-м в чемпионатах России. Ну а забросивший первую шайбу в этой встрече нападающий «Ак Барса» Александр Свитов стал третьим воспитанником омского хоккея в розыгрыше Кубка Гагарина, которому удалось поразить ворота омской команды. В серии с «Адмиралом» «ястребам» забивали Максим Казаков и Владимир Ткачев.

Стоит отметить, что на гол капитана «Ак Барса», ответил заброшенной шайбой капитан «Авангарда» Евгений Медведев, до отъезда в «Филадельфию» несколько лет защищавший цвета казанского клуба.



