Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вездесущий Калачев, шансы «быков» и подготовка «Спартака». Пока вы спали (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вездесущий Калачев, шансы «быков» и подготовка «Спартака». Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Непобедимый «Ростов»

Довольно средний по качеству матч подарил несколько запоминающихся моментов: ювелирный пас Калачева на Бухарова, перепалка Калачева с Моуринью во время игры и их перемирие после финального свистка. Да, Калачев вчера блистал и был в центре всего. Хотя не меньшей похвалы заслуживают другие игроки, в частности защитники, нейтрализовавшие Ибрагимовича.

Были и неприятные моменты. Во-первых, газон. Это никуда не годится. Если называть вещи своими именами – позор. Во-вторых, травма Граната. С переломом ключицы Владимир выбыл до конца сезона. В-третьих, желтые карточки Гацкана и Калачева. Они не сыграют в Манчестере.


«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор Ловчева

«Ростов» добыл великолепную ничью, и на этом его сказка, наверное, закончится. Увы, но после домашних 1:1, да с потерей двух системообразующих игроков шансов в Манчестере практически нет.

«Мы едем с надеждой совершить чудо, которого уже было немало», – сказал Иван Данильянц на пресс-конференции. Про чудо совершенно верно подмечено.

Сделка с «дьяволами». «Ростов» сыграл вничью с «МЮ»

Поломанный «Краснодар»

«Краснодар», хоть и проиграл, имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал. В ответной игре его устроит 1:0. Многое, даже почти все будет зависеть от кадрового ресурса: играть без опорной зоны и с центральным защитником на фланге нельзя. Вчера больше всего не хватало вовсе не Смолова, а Каборе и Калешина. Вандерсон с ролью Смолова, конечно, не справился, но это не беда: есть Подберезкин и Классон. А вот на других позициях такой подстраховки не оказалось.


Прорвемся! Дзичковский – о матче «Сельта» – «Краснодар»

А главная новость недели – Россия практически гарантировала себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Осталась одна формальность – вылет «Порту» из еврокубков на следующей неделе (первый матч с «Ювентусом» – 0:2). В следующем сезоне премьер-лиги будут разыграны три путевки в Лигу чемпионов. Спасибо, «Ростов». Спасибо, «Краснодар».

У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентов

19-й тур

Сегодня матчем «Арсенал» – «Урал» откроется 19-й тур премьер-лиги. После такой евронедели переключиться на наш чемпионат, наверное, будет непросто.

«Спартак» накануне провел одну тренировку. На сегодня запланирована еще одна. Хорошая новость – Мельгарехо вернулся в общую группу. Хотя, кажется, от этой новости ни горячо, ни холодно. Промес отбыл дисквалификацию, и Мельгарехо в матче с «Анжи» может выйти только на замену. А Глушаков продолжает курс лечения.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Поздновато, но «Спартак» все же смонтировал ролик, посвященный выезду в Краснодар. Посмотрите. Антураж незабываемый!


ЦСКА ждет легкая прогулка. «Томь». Дома. Вчера тренер по физподготовке Паулино Гранеро дал интервью пресс-службе клуба: «Физически команда в полном порядке. Уровень, которого удалось достичь, позволяет рассчитывать на успешное выступление ЦСКА в весенней части сезона». А когда армейцы были плохи физически весной? Да всегда в порядке. В отличие от осени…


Фото: официальный сайт ЦСКА

«Зениту» будет намного сложнее – выезд в Пермь. Хотя пока непонятно, насколько сейчас силен «Амкар».

Удивительно! Лучшим игроком команды в феврале болельщики признали Данни. Португалец в феврале вернулся после почти годичного простоя из-за травмы. Он уже в возрасте и весь покалеченный. Возвращается на поле – становится лучшим. То ли это комплимент Данни, то ли «двойка» команде Мирчи Луческу.


Фото: официальный сайт «Зенита»

А центральный матч тура состоится в понедельник – «Локомотив» примет «Краснодар».

Все матчи 19-го тура
«Арсенал» – «Урал»
«Уфа» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Томь»
«Рубин» – «Оренбург»
«Амкар» – «Зенит»
«Спартак» – «Анжи»
«Ростов» – «Терек»
«Локомотив» – «Краснодар»

Бонус. «Рубин» в школе

Жемалетдинов и Махатадзе отправились в школу, где ответили на вопросы учеников.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Гамула: В ответном матче с «Манчестер Юнайтед» Бердыев что-нибудь придумаетТренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайд» (1:1).«Ростов» поднялся на 87-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-йВчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.«Ростов» – лидер России по набранным очкам в таблицу коэффициентовВчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.Александр Ерохин: После матча с «МЮ» меня и Полоза вызвали на допинг-контрольНападающий «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).Александр Мартынович: В Краснодаре против «Сельты» будет совершенно другая играЗащитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:2).Поражение «Краснодара», неудача «Ромы» и дубль Кучерова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.Генрих Мхитарян: Спасибо всем нашим болельщикам и моим соотечественникамПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Валерий Карпин: «Сельту» нужно наказывать за прессингВалерий Карпин: «Сельту» нужно наказывать за прессингГлавный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин - о матче «Сельта» - «Краснодар» (2:1).Александр Гацкан: Арбитр принимал непонятные решения и сразу «посадил» всех на карточкиПолузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Игорь Шалимов: «Сельта» немного больше заслужила победу, чем мы ничьюГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоги первого матча 1/8 Лиги Европы в Виго против «Сельты» (1:2).Эдуардо Бериццо: Уверен, что пройдем «Краснодар»Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо остался доволен результатом первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Виго против «Краснодара» (2:1) и игрой своей команды.«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор Ловчева«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» комментирует результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентовУ России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентовНаша страна удерживается на шестой позиции рейтинга и уже, можно сказать, недосягаема для Португалии.Прорвемся! Дзичковский – о матче «Сельта» – «Краснодар»Прорвемся! Дзичковский – о матче «Сельта» – «Краснодар»Обозреватель «Советского спорта» – о матче 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» – «Краснодар» (2:1).«Сельта» вырвала победу в матче с «Краснодаром»«Сельта» вырвала победу в матче с «Краснодаром»Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.Иван Данильянц: Поедем в Англию с надеждой на чудоИван Данильянц: Поедем в Англию с надеждой на чудоГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.Жозе Моуринью: Исход противостояния с «Ростовом» не решенЖозе Моуринью: Исход противостояния с «Ростовом» не решенГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги встречи с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.Полузащитник ростовского СКА опроверг свою причастность к перепродаже билета на матч «Ростов» - «МЮ»Полузащитник ростовского СКА Никита Саламатов написал в своем инстаграме, что не имеет отношения к перепродаже билета на матч Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Жозе Моуринью: Исход поединка с «Ростовом» не решенГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.Жозе Моуринью: Уезжаем из «Ростова» в хорошем настроенииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1).
Главные новости
Футбол
Поражение «Краснодара», неудача «Ромы» и дубль Кучерова. Главные новости утра
Хоккей
Овечкин не забил в восьмом матче подряд
Футбол
Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации
Футбол
«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч впервые за 26 лет
MMA
Тайсумов сразится против Хоакима Силвы 28 мая на турнире UFC Fight Night 109
Футбол
Игорь Гамула: В ответном матче с «Манчестер Юнайтед» Бердыев что-нибудь придумает
Футбол
Виталий Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018
Футбол
«Ростов» поднялся на 87-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-й
Футбол
Александр Ерохин: После матча с «МЮ» меня и Полоза вызвали на допинг-контроль
Биатлон
Расписание трансляций Кубка мира в Контиолахти
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Тимофей Калачёв
Тимофей Калачёввсе новости