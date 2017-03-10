Вездесущий Калачев, шансы «быков» и подготовка «Спартака». Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Непобедимый «Ростов»

Довольно средний по качеству матч подарил несколько запоминающихся моментов: ювелирный пас Калачева на Бухарова, перепалка Калачева с Моуринью во время игры и их перемирие после финального свистка. Да, Калачев вчера блистал и был в центре всего. Хотя не меньшей похвалы заслуживают другие игроки, в частности защитники, нейтрализовавшие Ибрагимовича.

Были и неприятные моменты. Во-первых, газон. Это никуда не годится. Если называть вещи своими именами – позор. Во-вторых, травма Граната. С переломом ключицы Владимир выбыл до конца сезона. В-третьих, желтые карточки Гацкана и Калачева. Они не сыграют в Манчестере.





«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор Ловчева

«Ростов» добыл великолепную ничью, и на этом его сказка, наверное, закончится. Увы, но после домашних 1:1, да с потерей двух системообразующих игроков шансов в Манчестере практически нет.

«Мы едем с надеждой совершить чудо, которого уже было немало», – сказал Иван Данильянц на пресс-конференции. Про чудо совершенно верно подмечено.

Сделка с «дьяволами». «Ростов» сыграл вничью с «МЮ»

Поломанный «Краснодар»

«Краснодар», хоть и проиграл, имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал. В ответной игре его устроит 1:0. Многое, даже почти все будет зависеть от кадрового ресурса: играть без опорной зоны и с центральным защитником на фланге нельзя. Вчера больше всего не хватало вовсе не Смолова, а Каборе и Калешина. Вандерсон с ролью Смолова, конечно, не справился, но это не беда: есть Подберезкин и Классон. А вот на других позициях такой подстраховки не оказалось.





Прорвемся! Дзичковский – о матче «Сельта» – «Краснодар»

А главная новость недели – Россия практически гарантировала себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Осталась одна формальность – вылет «Порту» из еврокубков на следующей неделе (первый матч с «Ювентусом» – 0:2). В следующем сезоне премьер-лиги будут разыграны три путевки в Лигу чемпионов. Спасибо, «Ростов». Спасибо, «Краснодар».

У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентов

19-й тур

Сегодня матчем «Арсенал» – «Урал» откроется 19-й тур премьер-лиги. После такой евронедели переключиться на наш чемпионат, наверное, будет непросто.

«Спартак» накануне провел одну тренировку. На сегодня запланирована еще одна. Хорошая новость – Мельгарехо вернулся в общую группу. Хотя, кажется, от этой новости ни горячо, ни холодно. Промес отбыл дисквалификацию, и Мельгарехо в матче с «Анжи» может выйти только на замену. А Глушаков продолжает курс лечения.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Поздновато, но «Спартак» все же смонтировал ролик, посвященный выезду в Краснодар. Посмотрите. Антураж незабываемый!





ЦСКА ждет легкая прогулка. «Томь». Дома. Вчера тренер по физподготовке Паулино Гранеро дал интервью пресс-службе клуба: «Физически команда в полном порядке. Уровень, которого удалось достичь, позволяет рассчитывать на успешное выступление ЦСКА в весенней части сезона». А когда армейцы были плохи физически весной? Да всегда в порядке. В отличие от осени…



Фото: официальный сайт ЦСКА

«Зениту» будет намного сложнее – выезд в Пермь. Хотя пока непонятно, насколько сейчас силен «Амкар».

Удивительно! Лучшим игроком команды в феврале болельщики признали Данни. Португалец в феврале вернулся после почти годичного простоя из-за травмы. Он уже в возрасте и весь покалеченный. Возвращается на поле – становится лучшим. То ли это комплимент Данни, то ли «двойка» команде Мирчи Луческу.



Фото: официальный сайт «Зенита»

А центральный матч тура состоится в понедельник – «Локомотив» примет «Краснодар».

Все матчи 19-го тура

«Арсенал» – «Урал»

«Уфа» – «Крылья Советов»

ЦСКА – «Томь»

«Рубин» – «Оренбург»

«Амкар» – «Зенит»

«Спартак» – «Анжи»

«Ростов» – «Терек»

«Локомотив» – «Краснодар»

Бонус. «Рубин» в школе

Жемалетдинов и Махатадзе отправились в школу, где ответили на вопросы учеников.



