Бойня в Форталезе. Все, что нужно знать о турнире UFC Fight Night 106

12 марта состоится очередной турнир промоутерской компании UFC. Это бойцовское шоу станет первым для компании Даны Уайта в Бразилии в 2017 году. Файткард турнира UFC Fight Night 106 наполнен, в основном, местными спортсменами. Главным поединком станет противостояние Витора Белфорта и Келвина Гастелума. «Советский спорт» представляет гид по этому событию.

Где смотреть турнир?

Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире только главные бои. Трансляция начнется в 6:00 по московскому времени. Для того, чтобы посмотреть все бои бойцовского шоу, вам придется поискать ссылки в интернете (с каждым разом их найти все труднее), или приобрести подписку UFC Fight Pass (8 долларов).

Участники турнира

Всего пройдет 12 поединков, причем в каждом из них выступит бразилец. Как обычно, файткард разделен на три части: предварительные бои, основные поединки и главные противостояния шоу.

В первой части интересным видится противостояние бойцов легкой весовой категории: Франциско Триналдо и Кевина Ли. Триналдо на данный момент выиграл семь боев подряд, однако по-настоящему сильных соперников у него не было. Кевин Ли должен составить ему достойную конкуренцию. Он, к слову, имеет серию из трех побед кряду. Любопытно также, что свой последний поединок он провел против россиянина Магомеда Мустафаева и одержал победу техническим сабмишеном во втором раунде.

Предварительный кард

Бои предварительного карда начнутся в 3:00 по московскому времени.

Гаррет МакЛеллан (13-5) против Пауло Боррачинья (3-0);

Рони Джейсон (14-6) против Джереми Кеннеди (9-0);

Мишель Празерес (21-2) против Джоша Беркмана (28-14);

Рэни Яхиа (23-8) против Джо Сото (17-5);

Сержио Мораес (11-2-1) против Дэйви Рамоса (6-1);

Франциско Триналдо (21-4) против Кевина Ли (14-2).

В основном карде мы увидим много известных имен. Основные бои начнутся в 6:00 по московскому времени.

Алекс Оливейра (16-3-1) против Тима Минса (26-7-1);

Бет Коррейя (10-2) против Марион Рено (7-3);

Жуссиер Формига (19-4) против Рэя Борга (10-2);

Эдсон Барбоза (18-4) против Бенеила Дариуша (14-2).

Самым интересным боем из этой четверки выглядит схватка Эдсона Барбозы и Бенеила Дариуша. Оба спортсмена находятся в топ-10 рейтинга легковесов UFC. Барбоза расположился на пятой строчке, а Дариуш — на девятой. Именно Бенеил в своем последнем поединке одолел россиянина Рашида Магомедова. Если он одержит победу и над известным бразильцем, то, вероятно, соперники в рейтинге поменяются местами. Оба спортсмена выиграли два последних боя. У букмекеров фаворитом является Барбоза, однако, Дариуш точно не станет «мальчиком для битья».

Главные бои

Бой Руа — Вилланте начнется примерно в 7:30 мск, а поединок Белфорт — Гастелум — в 8:00 мск.

Маурисио Руа (24-10) против Джиана Вилланте (15-7);

Витор Белфорт (25-13) против Келвина Гастелума(13-2).

В со-главном поединке вечера Маурисио Руа проведет свой уже десятый поединок в UFC. Каждый раз уровень его соперника все ниже и ниже. На данный момент Руа одержал две победы кряду и собирается стать чемпионом организации. Если Маурисио одержит победу, то в рейтинге полутяжеловесов поднимется на пятую строчку. Если же проиграет, то откатится с шестого места на несколько позиций.

Главный поединок турнира UFC Fight Night 106 — это противостояние опыта и молодости. 39-летний Белфорт, хоть и является андердогом в этом бою, но его будет поддерживать весь зал в Форталезе. Два последних боя Витор проиграл Роналдо Соузе и Гегарду Мусаси. Третье поражение кряду может завершить его бойцовскую карьеру. Для Келвина Гастелума — это большой шанс показать себя в гонке за титул чемпиона в среднем весе. Сейчас он находится на десятой строчке.