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Кучеров стал героем матча, в котором «дикари» жестоко сломали его друзей (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кучеров стал героем матча, в котором «дикари» жестоко сломали его друзей (видео)

Жуткий матч провела «Тампа», потеряв сразу двух форвардов – Наместникова и Джонсона. Но всех выручил Никита Кучеров, набрав 3 (2+1) очка.

Если сейчас прикинуть, кто войдет в пятерку номинантов на «Харламов Трофи»-2017 – приз лучшему российскому хоккеисту сезона, то кто это может быть? Конечно, все решит голосование экспертов. Но что кажется со стороны?

Сергей Бобровский и Евгений Малкин – однозначно да.

Сергей Мозякин от КХЛ – да. И спорить не о чем.

По пятой кандидатуре возможны споры. Например, Кирилл Капризов или Александр Овечкин (если выиграет Кубок Стэнли и зажжет в плей-офф).

Но еще один человек обязательно должен попасть в топ-5.

Это Никита Кучеров.

Форвард «Тампы» провел еще один гениальный матч, когда в штат Флорида приехала «Миннесота».


Понятно, что «Тампа» ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф и теперь не имеет права потерять хотя бы одно очко.

И вот уже на седьмой минуте Никита Кучеров прекрасным кистевым броском реализует большинство. Сделал он это с вершины правого круга, откуда недавно в одном матче забил три гола в большинстве подряд. Так что это коронка Куча. Его смертельное оружие.

Шайба летела очень красиво и вошла под перекладину.

Второй гол забил защитник Виктор Хедман, который подключился к атаке.

После перерыва Кучеров хотел по-харламовски проскочить между двух защитников. Не получилось, но шайба отлетела к Андрею Сустру, и тот приложился к ней от души – 3:0.

Весь матч вратарь «Тампы» Андрей Василевский стоял на ушах. Он делал какие-то умопомрачительные сэйвы. Однажды игрок «Миннесоты» высочил с ним один в ноль, не смог забить – и занес шайбу в сетку вместе с голкипером.

Арбитры отменили гол. Тренер «дикарей» Брюс Будро взял «челлендж». Но повтор доказал, что там была атака вратаря.

Гости все-таки отобрали сухарь у Василевского, когда на 57-й минуте забил Марко Сканделла. Но четвертую шайбу «Тампы» в пустые ворота «Уайлд» отправил Никита Кучеров.

Однако победа «Тампы» получилась пирровой. Смотрите, в начале второго периода хозяева потеряли Владислава Наместникова. Ему на ногу упал форвард «Миннесоты» Зак Паризе. Похоже, у Влада случилось что-то серьезное с коленом. Он не смог продолжить матч.


А через несколько минут форвард «Уайлд» Нино Нидеррайтер подловил у борта Тайлера Джонсона и атаковал его ударом колена в колено. Третий бомбардир «Тампы» тоже покинул лед.


Кучеров сейчас идет десятым в гонке лучших бомбардиров лиги (66 очков). Если немного поднажать, то можно догнать Коннора Макдэвида (74).

«Тампа» сейчас идет десятой в таблице Восточной конференции (71 очко). Если немного поднажать, то можно достать «Айлендерс» (75) и ворваться в зону «уайлд-кард».

Если немного… А кем побеждать, если команда перебита? После травмы, напомню, еще не вернулся капитан Стивен Стэмкос.

Но пока есть Никита Кучеров и Андрей Василевский, надежда жива.

Матч

Тампа-Бэй - Миннесота - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Кучеров (Хедман, Палат), 6:53 (1:0). Хедман (Друэн, Дотчин), 11:01 (2:0). Шустр (Кучеров, Джонсон), 24:37 (3:0). Сканделла (Койву, Бродин), 56:02 (3:1). Кучеров (Y. Gourde), 58:51 (4:1).

Место и дата

10 марта 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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