Мутко не прошел «тест на приемлемость»? Президент РФС не войдет в совет ФИФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер
России Виталий Мутко не сможет принять участие в выборах в совет ФИФА. Об этом
со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщают в Associated Press.
Совет ФИФА – это важный, хоть и не исполнительный орган,
который определяет стратегию развития футбола и видение ситуации в мировом
спорте на ближайшие годы. В него входят 37 представителей, в том числе
президент, восемь вице-президентов. Выборы проходят раз в четыре года.
Перед тем, как принять участие в выборах, каждый кандидат
проходит многоступенчатый «тест на честность» (integrity test) или, как его еще
называют, «тест на приемлемость» (eligibility test).
Кандидат на вступление в совет не должен быть уличен в правонарушениях,
а также должен соответствовать требованиям, которые предъявляет устав ФИФА.
В случае с запретом
на участие в выборах Виталия Мутко речь, судя по всему, идет о должности
вице-премьера. Участие такого высокопоставленного политического чиновника в
выборах в совет ФИФА запрещено. Удивительно, как Мутко удалось пройти этот тест
четыре года назад, когда он был избран в совет, членом которого является по сей
день.
Ранее в британских СМИ появлялись материалы, которые должны
были очернить имя Виталия Леонтьевича накануне выборов в совет ФИФА. Статья в
английской газете Daily Mail, посвященная
возможному участию Мутко в допинг-скандале, называлась: «Босс ЧМ-2018 в новом
допинг-скандале: союзника Владимира Путина обвиняют в том, что он заставил
замолчать осведомителя в 2012 году».
Английские журналисты пытались уличить экс-министра спорта в
том, что он заставил замолчать пойманную на допинге легкоатлетку Дарью
Пищальникову. Спортсменка якобы располагала уликами, подтверждающими наличие в
России государственной допинг-системы, но после разговора с Мутко отказалась
быть информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)
Попытка журналистов провалилась – допинг-скандал никак не
повлиял на перспективы Мутко в ФИФА. Хотя, кто знает, может публикация как раз
и стала поводом придраться к российскому чиновнику, чтобы не пустить его этот
важный футбольный орган – в ФИФА могли испугаться очередного скандала.
Вот, что писали тогда англичане о выборах в совет ФИФА:
Вскоре ему предстоит
переизбрание в могущественный совет ФИФА, для чего он должен пройти тест на честность.
Судя по всему, Мутко уже почти прошел этот тест, хотя раньше его уже опрашивали
во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в связи с его возможной ролью в
российской допинг-программе.
О результатах процесса
проверки будет объявлено в УЕФА, потому что Мутко является одним из кандидатов
на членство в совете ФИФА именно от Европы.
В субботу вечером
эксперт, который хорошо осведомлен о том, что происходит в высших кругах
администрации ФИФА высказался не в пользу того, что Мутко сможет очиститься от
всех этих обвинений.
- Многие
другие не смогли пройти тест на честность за гораздо меньшие проступки, чем те,
в которых обвиняют Мутко, - сказал он. – Видится довольно ясным то, что он был
частью допинг-системы. Если вы находитесь под серьезным подозрением, то должны
быть серьезно проверены. Но дело в том, что система ФИФА уже давно
интегрировалась. Это один большой обман.