Мутко не прошел «тест на приемлемость»? Президент РФС не войдет в совет ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер России Виталий Мутко не сможет принять участие в выборах в совет ФИФА. Об этом со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщают в Associated Press.

Совет ФИФА – это важный, хоть и не исполнительный орган, который определяет стратегию развития футбола и видение ситуации в мировом спорте на ближайшие годы. В него входят 37 представителей, в том числе президент, восемь вице-президентов. Выборы проходят раз в четыре года.

Перед тем, как принять участие в выборах, каждый кандидат проходит многоступенчатый «тест на честность» (integrity test) или, как его еще называют, «тест на приемлемость» (eligibility test). Кандидат на вступление в совет не должен быть уличен в правонарушениях, а также должен соответствовать требованиям, которые предъявляет устав ФИФА.

В случае с запретом на участие в выборах Виталия Мутко речь, судя по всему, идет о должности вице-премьера. Участие такого высокопоставленного политического чиновника в выборах в совет ФИФА запрещено. Удивительно, как Мутко удалось пройти этот тест четыре года назад, когда он был избран в совет, членом которого является по сей день.

Ранее в британских СМИ появлялись материалы, которые должны были очернить имя Виталия Леонтьевича накануне выборов в совет ФИФА. Статья в английской газете Daily Mail, посвященная возможному участию Мутко в допинг-скандале, называлась: «Босс ЧМ-2018 в новом допинг-скандале: союзника Владимира Путина обвиняют в том, что он заставил замолчать осведомителя в 2012 году».

Английские журналисты пытались уличить экс-министра спорта в том, что он заставил замолчать пойманную на допинге легкоатлетку Дарью Пищальникову. Спортсменка якобы располагала уликами, подтверждающими наличие в России государственной допинг-системы, но после разговора с Мутко отказалась быть информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)

Попытка журналистов провалилась – допинг-скандал никак не повлиял на перспективы Мутко в ФИФА. Хотя, кто знает, может публикация как раз и стала поводом придраться к российскому чиновнику, чтобы не пустить его этот важный футбольный орган – в ФИФА могли испугаться очередного скандала.

Вот, что писали тогда англичане о выборах в совет ФИФА:

Вскоре ему предстоит переизбрание в могущественный совет ФИФА, для чего он должен пройти тест на честность. Судя по всему, Мутко уже почти прошел этот тест, хотя раньше его уже опрашивали во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в связи с его возможной ролью в российской допинг-программе.

О результатах процесса проверки будет объявлено в УЕФА, потому что Мутко является одним из кандидатов на членство в совете ФИФА именно от Европы.

В субботу вечером эксперт, который хорошо осведомлен о том, что происходит в высших кругах администрации ФИФА высказался не в пользу того, что Мутко сможет очиститься от всех этих обвинений.

- Многие другие не смогли пройти тест на честность за гораздо меньшие проступки, чем те, в которых обвиняют Мутко, - сказал он. – Видится довольно ясным то, что он был частью допинг-системы. Если вы находитесь под серьезным подозрением, то должны быть серьезно проверены. Но дело в том, что система ФИФА уже давно интегрировалась. Это один большой обман.

