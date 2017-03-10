Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мутко не прошел «тест на приемлемость»? Президент РФС не войдет в совет ФИФА

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мутко не прошел «тест на приемлемость»? Президент РФС не войдет в совет ФИФА
Источник: Getty Images

Президент Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер России Виталий Мутко не сможет принять участие в выборах в совет ФИФА. Об этом со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщают в Associated Press.

Совет ФИФА – это важный, хоть и не исполнительный орган, который определяет стратегию развития футбола и видение ситуации в мировом спорте на ближайшие годы. В него входят 37 представителей, в том числе президент, восемь вице-президентов. Выборы проходят раз в четыре года.

Перед тем, как принять участие в выборах, каждый кандидат проходит многоступенчатый «тест на честность» (integrity test) или, как его еще называют, «тест на приемлемость» (eligibility test).  Кандидат на вступление в совет не должен быть уличен в правонарушениях, а также должен соответствовать требованиям, которые предъявляет устав ФИФА.

 В случае с запретом на участие в выборах Виталия Мутко речь, судя по всему, идет о должности вице-премьера. Участие такого высокопоставленного политического чиновника в выборах в совет ФИФА запрещено. Удивительно, как Мутко удалось пройти этот тест четыре года назад, когда он был избран в совет, членом которого является по сей день.

Ранее в британских СМИ появлялись материалы, которые должны были очернить имя Виталия Леонтьевича накануне выборов в совет ФИФА. Статья в английской газете Daily Mail, посвященная возможному участию Мутко в допинг-скандале, называлась: «Босс ЧМ-2018 в новом допинг-скандале: союзника Владимира Путина обвиняют в том, что он заставил замолчать осведомителя в 2012 году».

Английские журналисты пытались уличить экс-министра спорта в том, что он заставил замолчать пойманную на допинге легкоатлетку Дарью Пищальникову. Спортсменка якобы располагала уликами, подтверждающими наличие в России государственной допинг-системы, но после разговора с Мутко отказалась быть информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)

Попытка журналистов провалилась – допинг-скандал никак не повлиял на перспективы Мутко в ФИФА. Хотя, кто знает, может публикация как раз и стала поводом придраться к российскому чиновнику, чтобы не пустить его этот важный футбольный орган – в ФИФА могли испугаться очередного скандала.

Вот, что писали тогда англичане о выборах в совет ФИФА:

Вскоре ему предстоит переизбрание в могущественный совет ФИФА, для чего он должен пройти тест на честность. Судя по всему, Мутко уже почти прошел этот тест, хотя раньше его уже опрашивали во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) в связи с его возможной ролью в российской допинг-программе.

О результатах процесса проверки будет объявлено в УЕФА, потому что Мутко является одним из кандидатов на членство в совете ФИФА именно от Европы.

В субботу вечером эксперт, который хорошо осведомлен о том, что происходит в высших кругах администрации ФИФА высказался не в пользу того, что Мутко сможет очиститься от всех этих обвинений.

- Многие другие не смогли пройти тест на честность за гораздо меньшие проступки, чем те, в которых обвиняют Мутко, - сказал он. – Видится довольно ясным то, что он был частью допинг-системы. Если вы находитесь под серьезным подозрением, то должны быть серьезно проверены. Но дело в том, что система ФИФА уже давно интегрировалась. Это один большой обман.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Изменения в ПФЛ будут направлены на защиту молодых игроковПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал об изменениях в регламенте ПФЛ, которые будут введены со следующего сезона.Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФАВице-премьер правительства РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФА.Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организацииВице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не может баллотироваться в совет организации, сообщает RT со ссылкой на AP.Виталий Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.День в истории. Йозефу Блаттеру исполнился 81 годСегодня отмечает день рождения бывший президент ФИФА швейцарец Йозеф Блаттер. Ему исполнился 81 год.Виталий Мутко: «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» показали великую игруГлава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от первой встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).8 000$ за матч России и другие цифры Кубка конфедераций: невероятные и приятные8 000$ за матч России и другие цифры Кубка конфедераций: невероятные и приятныеЗа 100 дней до Кубка Конфедераций на «Стадионе Санкт-Петербург» все на высшем уровне, чтобы доказать: арена готова.Виталий Мутко: Надеюсь, что «Ростов» нас порадуетВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед».Генсек ФИФА Фатма Самура: Надеюсь, причин для бойкота ЧМ-2018 нетГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура посетила «Стадион Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017, и прокомментировала проблемы с фанатскими конфликтами.Виталий Мутко: Ложки – нормальный вариант, но представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч придут с ними на стадионВице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался об идее сделать ложки национальным музыкальным инструментом болельщика во время чемпионата мира 2018 года.Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о готовности России к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.Она – главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)Она – главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)Генсек ФИФА Фатма Самура ссорилась с британцами, торговалась с детьми-солдатами в Либерии и вместе с мамой болела за «Баварию».Виталий Мутко: Матч России и Чили пройдет на «ВЭБ-Арене» или в ЧеркизовеВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал, что товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет или на стадионе «Локомотив», или на «ВЭБ-Арене».Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Виталий Мутко: Раньше никто не занимался судейством по-взросломуПрезидент РФС Виталий Мутко призвал дать время новым руководителям судейского корпуса.Вице-премьер заявил, что Россия готова к проведению Кубка конфедерацийВице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» и президент РФС Виталий Мутко заявил, что страна готова к проведению Кубка конфедераций.Виталий Мутко: матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах – не уровень РФПЛПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.Виталий Мутко: Кокорин? Черчесов будет учитывать все факторы при формировании состава сборнойПрезидент РФС Виталий Мутко, отвечая на вопрос об Александре Кокорине, заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов будет решать, каких игроков вызывать в национальную команду.Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» – в другой (видео)Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу судейства матчей РФПЛ.Виталий Мутко: Около семи членов будут выведены из состава РФСРоссийский футбольный союз будет постепенно приведен к стабильному составу. Об этом сообщил президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Главные новости
Футбол
Маруан Феллайни: Если я жесткий и агрессивный, то Каррагер – чемпион по бла-бла и сломанным ногам
Футбол
Массимо Каррера: Луис Адриано пока лечится. На 80 процентов он не сыграет с «Анжи»
Футбол
Артем Ребров: Против «Спартака» на поле будут «умирать» все клубы
Футбол
Давид Юрченко: «Анжи» едет к «Спартаку» за тремя очками
Футбол
Виталий Мутко: Изменения в ПФЛ будут направлены на защиту молодых игроков
Футбол
Александр Самедов: Целовать «ромбик»? Отношусь к этому нормально
Футбол
Алекси Лалас: У «Гэлакси» действительно есть шансы подписать Ибрагимовича
Футбол
Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук
Хоккей
Россия сыграет с Францией в Челябинске
Футбол
Александр Кокорин: «Зенит» сможет догнать «Спартак»
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
ФИФА
ФИФА