Революция 17-го. В российском хоккее пора провести серьезную реформу

Обозреватель «Советского спорта» предлагает КХЛ перейти на новую схему плей-офф Кубка Гагарина, от которой выиграют все – особенно телезрители.

Все-таки надо подумать о том, чтобы следующий розыгрыш Кубка Гагарина проводить по новой формуле. Пусть с первого же раунда Запад играет против Востока.

Я как московский журналист готов на большие жертвы. Потому что сейчас весь плей-офф проходит у меня дома. «Витязь», ЦСКА, московское «Динамо», под боком Ярославль, до Питера можно доехать на «Сапсане». Очень удобно.

Но посмотрите, какие пары 1/16 финала Кубка Гагарина мы могли бы увидеть в этом году.

ЦСКА (1) – «Адмирал» (16)

СКА (2) – «Салават Юлаев» (15)

«Магнитка» (3) – «Сочи» (14)

«Динамо» М (4) – «Барыс» (13)

«Локомотив» (5) – «Йокерит» (12)

«Авангард» (6) – «Витязь» (11)

«Ак Барс» (7) – «Трактор» (10)

«Динамо» Мн (8) – «Торпедо» (9)

Да, в плей-офф не попал бы «Куньлунь». Зато мы там увидели бы «Сочи».

Да, армейцам Москвы в награду за победу в регулярке пришлось бы лететь во Владивосток, «Витязь» поехал бы в Омск, а московское «Динамо» - в Астану.

Но ничего страшного тут нет. В крайнем случае можно перейти на формулу «два матча дома – три в гостях – два дома». Интрига от этого только возрастет, а транспортные расходы сократятся.

Пофантазируем дальше. Допустим, в четвертьфинал вышли:

ЦСКА (1) – «Торпедо» (9)

СКА (2) – «Ак Барс» (7)

«Магнитка» (3) – «Авангард» (6)

«Динамо» М (4) – «Локомотив» (5)

Что, плохие пары? Кажется, очень крутые. Если не произойдет сенсации, мы увидим финал мечты между ЦСКА и СКА. При этом уже во втором раунде нет катастрофических перелетов. Самое большое расстояние – между Санкт-Петербургом и Казанью (1197 км).

А главное, так мы сможем убрать эту дикость, когда КХЛ в первом и втором раундах ставит все матчи на Западе и на Востоке в одно время. И как выбрать, что тебе включить – матч ЦСКА против «Локомотива» или битву нынешней и прошлой команд Олега Знарка?

По новой формуле КХЛ в первом раунде можно поставить на один день «Авангард» (начало матча – 16.00 мск), «Магнитку» (17.00), ЦСКА (19.30), «Динамо» Мн (19.30). Во второй день – остальных.

В четвертьфинале в один день играли бы «Магнитка» (17.00) и ЦСКА (19.30). Да, накладки все равно были бы – но уже гораздо меньше.

Вот в чем минусы новой формулы? Не вижу ни одной.

КХЛ какие-то реформы обсуждает вечно – например, потенциальный переход на маленькие площадки. Хотя казалось бы, спустите приказ сверху, перейдите – и посмотрите, что выйдет.

Другие же реформы – например, овертайм «3 на 3» – в КХЛ принимают моментально. И все видят, опомнившись, что ничего плохого тут нет.

Предлагаю новую формулу ввести тоже сразу. Вы же приняли в одном сезоне КХЛ, что за регулярный чемпионат вручают золотые медали. Через год это отменили. Вот и теперь сделайте смелый эксперимент в олимпийский сезон. Не понравится – отмените. Или подшлифуйте.

Но я не вижу тут недовольных. Особенно выиграют телезрители.