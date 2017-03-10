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Бердыев – Моуриньо 1:1 по игре. 0:3 по подлости. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бердыев – Моуриньо 1:1 по игре. 0:3 по подлости. Колонка Юрия Цыбанева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о матче «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».

Раньше я видел подобное только в хоккее. В исполнении отъявленных канадцев.

1:1 перед ответным матчем само по себе приемлемо. Но Жозе Моуринью, очень на то похоже, вел и другую игру. И в ней-то обыграл Курбана Бердыева со счетом 3:0…

Первые двадцать минут игры - четыре грязных приема со стороны игроков «МЮ». Не подряд, не внахлест, а вразбивку. Так, чтобы не раздражать арбитра. И так, чтобы явная намеренная грубость не особенно бросалась ему, арбитру, в глаза.

Атакующие игроки гостей били защищающихся ростовчан… Если рассуждать по естественным футбольным законам – аномалия. Если разглядеть в череде грязных акций серию запланированных тактических приемов – все становится на свои места. И эпитет «подлый» по отношению к Моуринью из оскорбления перейдет в синонимы комплимента: «сильный тактик»…

Вы еще посмеете утверждать, что матч с «Ростовом» был для Жозе проходным? Ха-ха. Он, напротив, готовился противодействовать Бердыеву необычайно скрупулезно. Он удостоверился: главная сила «Ростова» - в безупречно гладкой, без единого шовчика, склейке оборонительных рядов. И не удивлюсь, если на установке Моуринью акцентировал особое внимание своих игроков на том, что конкретно побаливает или недозажило после травмы, согласно донесениям разведки, у каждого из ростовчан…

Били намеренно и все более прицельно. Ушел и не вернулся Гранат – после того как Мхитарян двинул ему в абсолютно неигровом эпизоде. 1:0.Форварду «МЮ», заметим, этого показалось мало. И ровно через пять минут от Мхитаряна пострадала челюсть Кудряшова. Только тут арбитр впервые достал карточку…

Надо ли объяснять, что этим выиграл Моуринью? Разошлась, пусть на чуть-чуть, та самая оборонительная склейка «Ростова». Ведь защитную структуру пришлось, с выходом Терентьева, передернуть. И заметьте: в голевом эпизоде Мхитаряна упустил Кудряшов, которому в новом формате линии пришлось несколько поменять позицию.

А вскоре отдельный счет, который Моуринью наверняка вел, увеличился. Гацкан то ли уразумел, что происходит, то ли импульсивно ответил гостям тем же. Врезал Ибрагимовичу без игровой на то необходимости. Увы, ответ получился удручающе неадекватным, в духе «Назло бабушке уши отморожу»: и Ибрагимович цел-невредим, и дисквалифицирующая на ответный матч карточка перед глазами. 2:0 в пользу «МЮ».

Но оставался Калачев. Тот, которого Особенный перед матчем выделял как ключевого игрока соперников. Тот, которого Бердыев в перерыве гениально вывел из-под присмотра Блинда, благодаря чему самонаводящийся пас Калачева из глубины превратился в оружие, беспрерывно разившее «МЮ». И тогда Моуринью взялся за дело лично. Не погнушался! К сожалению, режиссер трансляции не вполне четко показал, что там произошло между Тимофеем и Жозе. Но карточка, дисквалифицирующая Тимофея на ответный матч, появилась в руке арбитра незамедлительно. 3:0…

А вскоре Калачев, честный и наивный, решительно остановит атаку своей команды – притом что «Ростов» в те минуты нагнетал и нагнетал. Обнаружив, что Ибрагимович не то чтобы рухнул без чувств возле ростовской штрафной, а скорее прилег-присел перевести дух. Выразив, так сказать, подчеркнутое уважение знатным гостям…

Крайне сложно будет залатать в ответном матче дыры в основном составе, пропоротые подлостями Моуринью. Но страсть как хочется, чтобы Бердыев нашел чем ответить. Чтобы он выпустил команду на «Олд Траффорд» в идеальном функциональном состоянии, и она погоняла «МЮ»(у которого в понедельник энергозатратный матч с «Челси» - для Жозе наверняка особенный) так же, как во втором домашнем тайме. Пусть даже основа, кроме дисквалифицированных, пропустит воскресную игру с «Тереком». Через месяц все забудут, как «Ростов» сыграл с «Тереком». А вот если сдюжит в гостях у «МЮ» - это слава и память навек!

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).

Состав

Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович

Предупреждения:

Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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